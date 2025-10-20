ETV Bharat / state

केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने बीएसएफ जवानों के साथ मनाई दिवाली

केंद्रीय मंत्री ने जवानों के साथ मनाई दिवाली ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दीपावली पर्व के चलते अपने गृह क्षेत्र के दौरे पर हैं और सोमवार को बीकानेर में मेघवाल ने बीएसएफ जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया. उन्होंने जवानों और उनके परिजनों को दीपावली की शुभकामनाएं दी. इस दौरान मेघवाल ने जवानों के साथ दीप प्रज्वलित किए. मिठाई खिलाकर जवानों का मुंह मीठा करवाया और फुलझडियां जलाकर खुशियां मनाई. ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र : इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों के देश सेवा के जज्बे की बदौलत देश की सीमाएं सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जवानों ने अपने शौर्य से दुनिया में भारत का मान बढ़ाया. उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले जवान आपसी भाईचारा, प्रेम और अखंडता का संदेश देते हैं. इनके साथ त्योहार मनाना गर्व की अनुभूति है. केंद्रीय मंत्री ने फुलझडियां जलाकर खुशियां मनाई (ETV Bharat Bikaner)