केंद्रीय कानून मंत्री मेघवाल ने बीएसएफ जवानों के साथ मनाई दिवाली
दीपावली का त्योहार बीकानेर में धूमधाम से मनाया जा रहा है. सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बीकानेर में जवानों के साथ दीपावली मनाई.
Published : October 20, 2025 at 7:50 PM IST
बीकानेर: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दीपावली पर्व के चलते अपने गृह क्षेत्र के दौरे पर हैं और सोमवार को बीकानेर में मेघवाल ने बीएसएफ जवानों के साथ दिवाली का त्योहार मनाया. उन्होंने जवानों और उनके परिजनों को दीपावली की शुभकामनाएं दी. इस दौरान मेघवाल ने जवानों के साथ दीप प्रज्वलित किए. मिठाई खिलाकर जवानों का मुंह मीठा करवाया और फुलझडियां जलाकर खुशियां मनाई.
ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र : इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के जवानों के देश सेवा के जज्बे की बदौलत देश की सीमाएं सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जवानों ने अपने शौर्य से दुनिया में भारत का मान बढ़ाया. उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले जवान आपसी भाईचारा, प्रेम और अखंडता का संदेश देते हैं. इनके साथ त्योहार मनाना गर्व की अनुभूति है.
मेघवाल ने 'वोकल फॉर लोकल' का संदेश देते हुए स्थानीय आर्टिजन, मिट्टी के दीपक बनाने वालों को प्रोत्साहित करने का आह्वान किया. केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि दीपावली हमारे जीवन में प्रकाश के महत्व को समझाने वाला त्योहार है. उन्होंने कहा कि इस दिन जीवन में प्रकाश को प्रवेश की अनुमति दें. प्रकाश के प्रवेश से अंधेरा दूर होता है. बीएसएफ के सेक्टर मुख्यालय में आयोजित इस दीपावली कार्यक्रम में मेघवाल ने बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों के साथ संवाद किया.
पढ़ें : जैसलमेर में बीएसएफ जवानों ने मनाई जोश और जज्बे से दीपावली, कहा-बॉर्डर ही घर है
दिनभर रहा मिलने का दौर : इससे पहले बीकानेर के दौरे पर आए मेघवाल ने स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और दीपावली की बधाई दी, साथ ही इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' आह्वान के तहत लोगों से स्थानीय उत्पादन खरीदने का आह्वान किया और इसे आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत की दिशा में एक बेहतर कदम बताया.