'ये पटाखे नहीं मिठाइयां हैं'...जोधपुर के बाजारों में क्रैकल स्वीट्स का क्रेज, जानिए क्या है रेट

दिवाली को और खास बनाने के लिए जोधपुर में क्रैकल स्वीट्स भी बिकने लगी हैं. पढ़िए...

क्रैकल स्वीट्स
क्रैकल स्वीट्स (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 19, 2025 at 3:35 PM IST

Updated : October 19, 2025 at 3:42 PM IST

जोधपुर: दिवाली का त्योहार बिना मिठाइयों के अधूरा है. अपनी मिठाइयों के लिए प्रसिद्ध शहर जोधपुर में मिठाइयों के प्रयोग होते रहते हैं. यहां क्रैकल स्वीट्स और चॉकलेट भी बनती है, जिसका लोगों में क्रेज देखने को मिलता है. यह मिठाई और चॉकलेट दिखने में बिल्कुल पटाखे की तरह ही नजर आते हैं.

इनमें चाहे अनार हो या चॉकलेट बम, चकरी या रॉकेट, ये सभी मिठाई के रूप में बनाए गए हैं. यह हुबहू शिवाकाशी में बनने वाले पटाखों की कॉपी हैं. बस इनको चलाने की बजाय खाया जाता है. इनके ऊपर पटाखों की तरह ही लेबल भी खाद्य पदार्थों का बनाया गया है.

'ये पटाखे नहीं मिठाइयां हैं'...सुनिए (ETV Bharat Jodhpur)

यह फूटते नहीं खाए जाते हैं : जोधपुर स्वीट्स के संचालक मेहुल व्यास बताते हैं कि यह मिठाई पूरी तरह से ड्राई फ्रूट्स से ही बनती है. इसमें काजू, पिस्ता, बादाम और अखरोट का उपयोग होता है. इस मिठाई की भी पूरी रेंज है, जिसमें अनार, चकरी, चॉकलेट बम और अन्य शामिल हैं. लगातार इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है. ये दिखने में बिल्कुल पटाखे की तरह लगते हैं.

गिफ्ट पैकिंग में भी मिलती हैं मिठाइयां
गिफ्ट पैकिंग में भी मिलती हैं मिठाइयां (ETV Bharat Jodhpur)

स्पेशल होता है इनका रैपर : इन मीठे पटाखों के ऊपर जो रैपर लगाया जाता है वो स्पेशल बनवाया जाता है. इसे बटर पेपर पर लगाया जाता है. इसके अंदर काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट से बने मिश्रण को पटाखे का आकार दिया जाता है. इनको क्रैकर स्वीट्स के नाम से जाना जाता है. इनका उपयोग गिफ्ट देने के लिए होता है. 3000 से 3500 रुपए किलो बिकने वाली यह मिठाई हर दिन आउट ऑफ स्टॉक हो रही है.

पटाखे जैसी मिठाइयां
पटाखे जैसी मिठाइयां (ETV Bharat Jodhpur)

घर पर ही बना रही क्रैकल चॉकलेट : माधुरी व्यास घर से ही बेकरी का काम करती हैं. पांच साल पहले क्रैकल चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स बनाने का आइडिया आया तो इस पर काम शुरू किया. माधुरी ने बताया कि वो घर पर ही माधुरी केक क्राफ्ट चलाती हैं. घर पर ही ड्राई फ्रूट्स की चॉकलेट तैयार कर उनकी क्रैकल पैकिंग करती हैं.अब धीरे-धीरे उनके पास घर पर कॉरपोरेट ऑर्डर्स भी आने लगे हैं. गिफ्ट पैक बजट के अनुसार तैयार होते हैं. इस काम में पूरा परिवार उनका सहयोग करता है. सोशल मीडिया से ऑर्डर आते हैं.

अनार, रॉकेट से लेकर चकरी भी
अनार, रॉकेट से लेकर चकरी भी (ETV Bharat Jodhpur)
