दीपावली की महानिशा में 'महाकाली' पूजन का विशेष महत्व; 11 अक्षरों का यह बीज मंत्र बदल देगा भाग्य

ज्योतिषविद् विमल जैन ने बताया कि कार्तिक कृष्णपक्ष की अमावस्या तिथि पर महानिशा बेला में काली पूजा की विशेष महिमा है.

महाकाली के पूजन का है विशेष महत्व.
महाकाली के पूजन का है विशेष महत्व. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 1:30 PM IST

4 Min Read
वाराणसी: दीपावली 20 अक्टूबर मनाई जाएगी. इस दिन माता लक्ष्मी की पूजन का विधान है. मां लक्ष्मी का पूजन गोधूलि बेला यानी शाम के वक्त प्रदोष काल में होता है. इसी दिन मां काली का भी पूजन किया जाता है. पूर्वी यूपी सहित बंगाल से लेकर देश के कई भागों में दीपावली की रात महाकाली पूजन की रात होती है. राक्षसों का संघार करने के बाद क्रोधित मां काली को शांत करने के यह विशेष पूजन किया जाता है.

मां काली की उपासना करने वाले पुनीत कृष्ण का कहना है, कि माता काली की आराधना कोई आम साधना नहीं होती. यह तंत्र साधकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. दीपावली को अमावस्या की रात बेहद महत्वपूर्ण होती है. इस दिन तंत्र साधना करने वाले देवी काली की आराधना महानिशा काल में करते हैं. उन्होंने बताया कि इस दिन मां काली की आराधना करने से न सिर्फ संकटों का नाश होता है, बल्कि शत्रुओं का विनाश होता है.

भगवती काली की साधना: प्रत्येक साधक मां काली की साधना शक्ति प्रदायिनी स्वरूप के रूप में करता है. काली शक्ति स्वरूपा कही गई हैं. भगवती काली का शक्ति स्वरूप तेजस्वी है. उनके तेज को आत्मसात् कर पाना हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है. साधारण मनुष्य उनका भजन तो गा सकता है. उनकी भक्ति तो कर सकता है, लेकिन साधना करने की क्षमता सिर्फ साधकों में ही होती है.

क्या है पूजन का मुहूर्त: ज्योतिषविद् विमल जैन ने बताया कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली पर्व पर महानिशा बेला में की गई काली पूजा की विशेष महिमा है. इस बार यह पर्व 20 अक्टूबर, सोमवार को विधि-विधान पूर्वक मनाया जाएगा. कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर, सोमवार को दिन में 3 बजकर 46 मिनट से 21 अक्टूबर, मंगलवार की शाम 5 बजकर 55 मिनट तक रहेगी.

हस्त नक्षत्र 19 अक्टूबर, रविवार को शाम 5 बजकर 50 मिनट से 20 अक्टूबर, सोमवार को रात 9 बजकर 17 मिनट तक रहेगा. इसके चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा जो कि 21 अक्टूबर, मंगलवार को रात्रि 10 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. वैसे तो पूरी रात पूजन किया जा सकता है, लेकिन काली पूजा के लिए महानिशीथकाल महत्वपूर्ण होता है. यह योग 20 अक्टूबर, सोमवार की रात्रि 11 बजकर 45 मिनट से रात्रि 12 बजकर 39 मिनट तक रहेगा.

महानिशीथ काल में पूजन: महानिशीथ काल में महाकाली पूजा, उपासना का फल जल्दी मिलता है. दीपावली की रात जहां गणेश और लक्ष्मी की पूजा का विधान है, वहीं महाकाली, महा सरस्वती और धनाधिपति कुबेर की पूजा-अर्चना की जाती है. महाकाली की पूजा-अर्चना से समस्त संकटों का निवारण होता है. साथ ही ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है. भगवती मां काली के विशेष मंत्र को जपने पर मनोकामना सिद्धि के साथ ही असीम ऊर्जा मिलती है.

मंत्र (1) क्रीं (2) क्रीं क्रीं (3) क्रीं क्रीं क्रीं (4) क्रीं स्वाहा (5) ह्रीं, यह समस्त मनोकामनाओं की के लिए है. 11 अक्षरों का मंत्र 'ऐं' नमः क्रीं क्रीं कालिकायै स्वाहा' विशेष फलदायी है. महाकाली पूजा के बाद उनकी महिमा में-काली हृदय स्तोत्रम्, श्रीकाली स्तुति, श्री कालिका कीलक, कालिका अर्गलम्, श्री काली शतनाम स्तोत्रम्, काली स्तवन, क्षमापराध स्तोत्रम्, श्रीकाली चालीसा, श्रीकाली जी की आरती करने का विधान है.

इन मंत्रों की करें स्तुति

  1. काली काली महाकाली, कालिके परमेश्वरी। सर्वानंदकरे देविनारायणि! नमोऽस्तुते॥
  2. कालिका रोगाहरासुवंदयावैश्यैः समस्तैः व्यवहारदक्षैः। जनैः जनानां भयहारिणी च सा देवमाता मयि सौख्यदात्री।।
  3. ॐ कालिका घोररूपा सर्वकामप्रदा शुभा। सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे॥
  4. सुरेश्वरी घोररूपां चंडमुंडविनाशिनी। मुंडमालावृत्तांगी च सर्वतः पातु माम् सदा।।

ज्योतिषविद् विमल जैन ने बताया कि मां काली की आराधना के लिए पूरी निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता होनी चाहिए. नियम-संयम, शुचिता की अनिवार्यता है. शास्त्रों में काली तत्व को अति सूक्ष्म माना गया है. इसलिए 'काली' नाम से साधना करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है.

यह भी पढ़ें: शुभ दीपावली: गाय के गोबर के गणेश-लक्ष्मी, अगरबत्ती-धूपबत्ती और दीये, जानिए और क्या है खास

