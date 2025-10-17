ETV Bharat / state

दीपावली की महानिशा में 'महाकाली' पूजन का विशेष महत्व; 11 अक्षरों का यह बीज मंत्र बदल देगा भाग्य

वाराणसी: दीपावली 20 अक्टूबर मनाई जाएगी. इस दिन माता लक्ष्मी की पूजन का विधान है. मां लक्ष्मी का पूजन गोधूलि बेला यानी शाम के वक्त प्रदोष काल में होता है. इसी दिन मां काली का भी पूजन किया जाता है. पूर्वी यूपी सहित बंगाल से लेकर देश के कई भागों में दीपावली की रात महाकाली पूजन की रात होती है. राक्षसों का संघार करने के बाद क्रोधित मां काली को शांत करने के यह विशेष पूजन किया जाता है.

मां काली की उपासना करने वाले पुनीत कृष्ण का कहना है, कि माता काली की आराधना कोई आम साधना नहीं होती. यह तंत्र साधकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है. दीपावली को अमावस्या की रात बेहद महत्वपूर्ण होती है. इस दिन तंत्र साधना करने वाले देवी काली की आराधना महानिशा काल में करते हैं. उन्होंने बताया कि इस दिन मां काली की आराधना करने से न सिर्फ संकटों का नाश होता है, बल्कि शत्रुओं का विनाश होता है.

भगवती काली की साधना: प्रत्येक साधक मां काली की साधना शक्ति प्रदायिनी स्वरूप के रूप में करता है. काली शक्ति स्वरूपा कही गई हैं. भगवती काली का शक्ति स्वरूप तेजस्वी है. उनके तेज को आत्मसात् कर पाना हर व्यक्ति के वश की बात नहीं है. साधारण मनुष्य उनका भजन तो गा सकता है. उनकी भक्ति तो कर सकता है, लेकिन साधना करने की क्षमता सिर्फ साधकों में ही होती है.

क्या है पूजन का मुहूर्त: ज्योतिषविद् विमल जैन ने बताया कि कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन दीपावली पर्व पर महानिशा बेला में की गई काली पूजा की विशेष महिमा है. इस बार यह पर्व 20 अक्टूबर, सोमवार को विधि-विधान पूर्वक मनाया जाएगा. कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर, सोमवार को दिन में 3 बजकर 46 मिनट से 21 अक्टूबर, मंगलवार की शाम 5 बजकर 55 मिनट तक रहेगी.

हस्त नक्षत्र 19 अक्टूबर, रविवार को शाम 5 बजकर 50 मिनट से 20 अक्टूबर, सोमवार को रात 9 बजकर 17 मिनट तक रहेगा. इसके चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा जो कि 21 अक्टूबर, मंगलवार को रात्रि 10 बजकर 59 मिनट तक रहेगा. वैसे तो पूरी रात पूजन किया जा सकता है, लेकिन काली पूजा के लिए महानिशीथकाल महत्वपूर्ण होता है. यह योग 20 अक्टूबर, सोमवार की रात्रि 11 बजकर 45 मिनट से रात्रि 12 बजकर 39 मिनट तक रहेगा.