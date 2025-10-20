ETV Bharat / state

जानिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त और गणपति को प्रसन्न करने की विधि

दुकानदारों का कहना है कि लोगों ने रविवार को ही सामान की खरीदी कर ली, इसलिए आज बाजार में रौनक कम है.

Diwali 2025 Shubh Muhurat
जानिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 20, 2025 at 1:58 PM IST

4 Min Read
रायपुर: पूजन सामग्री की दुकान लगाने वाले दुकानदार आज सुबह से ही दुकान सजाकर बैठे हैं. दुकानदारों का कहना है कि त्योहार का दिन होने के बाद भी ग्राहकी कम है. फल, मेवे और फूलों की दुकान लगाने वाले दुकानदार कहते हैं कि कल रविवार का दिन था लिहाजा लोगों ने कल ही खरीदारी कर ली. आज बाजार काफी मंदा है. इक्का दुक्का ग्राहक ही घंटे दो घंटे में आ रहे हैं. मिट्टी के दीए बेचने वाले कुम्हारों का कहना है कि वो आधे दाम पर सामान बेच रहे हैं लेकिन ग्राहकों को मिट्टी के दीए में अब दिलचस्पी नहीं है. ज्यादातर लोग डिजाइन वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने दीए खरीद रहे हैं.

बाजार में सन्नाटा: दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की तरह ही इस साल भी सामान का कीमत रखा गया है. लेकिन ग्राहक उसके बावजूद भी कम कीमत पर ग्राहक सामान लेना चाहते हैं. दुकानदारों का कहना कि जितनी लागत है उतनी कीमत भी सामानों की नहीं मिल पा रही है. दुकान लगाने वाले लोग कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, दीए, धान की बाली, केले के पत्ते, फूल झाड़ू सभी पुरानी कीमत पर मिल रहे हैं. लेकिन ग्राहक उसमें भी पांच से दस रुपए कम कीमत देना चाहते हैं.

लोग मोबाइल रिचार्ज कराने में पैसे तो खर्च करना चाहते हैं लेकिन मिट्टी के दीए लेना नहीं चाहते. जो खरीदते भी हैं वो चाहते हैं कि आधे दाम में मिल जाएं. अब हम लागत के पैसे में देंगे तो घर कैसे चलेगा हमारा. साल में एक बार ही दुकान यहां पर लगाते हैं: महिला दुकानदार

Diwali 2025 Shubh Muhurat
इस बार बाजार में कोई रौनक नहीं है. लोगों ने जो खरीदारी करनी थी वो रविवार को कर ली. आज शाम से पूजा पाठ शुरु हो जाएगा. 1 से 2 घंटे के भीतर जो बिकना है बिक जाए तो हमारा भला हो: फल दुकानदार

Diwali 2025 Shubh Muhurat
इस बार का दिवाली बाजार काफी महंगा है. हर चीज महंगी बिक रही है. कोई भी सामान कम कीमत पर नहीं मिल रहा. हर चीज के दाम दोगुना ज्यादा हैं: ग्राहक

Diwali 2025 Shubh Muhurat
इस बार पूरा सामान भी नहीं बिक पाया. साल में एक बार दिवाली का बाजार हम लगाते हैं. बाजार मंदा होने से हमें काफी नुकसान होगा. शाम तक जो बिकना है बिकेगा उसके बाद लौट जाएंगे: महिला दुकानदार

Diwali 2025 Shubh Muhurat
ग्राहकों की दिक्कत: पूजन सामग्री की खरीदी करने आए ग्राहक उमेश देवानी ने बताया कि लक्ष्मी पूजा होने के कारण आज पूजन सामग्री की खरीदी करने बाजार आए हैं. जिसमें अगरबत्ती दीया फूल फल जैसी चीज खरीदने के लिए पहुंचे हैं. दिवाली को देखते हुए शहर में भीड़भाड़ दिख रही है. उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार पूजन सामग्री के दाम में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है.



घट रही डिमांड: मिट्टी की मूर्ति और दीए बेचने वाली दुकानदार उर्मिला ने बताया कि आज लक्ष्मी पूजा होने के कारण हम लोग मिट्टी के दिए मिट्टी की मूर्ति जिसमें लक्ष्मी गणेश और सरस्वती की प्रतिमा बेच रहे हैं. इसके साथ ही कई अन्य तरह के दुकान पूजन सामग्री के लगे हुए हैं. मिट्टी की मूर्ति खरीदने के लिए ग्राहक मोलभाव करते हैं.

लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त: आज महालक्ष्मी की पूजा की जाएगी. आज के दिन अमावस्या की शुरुआत दोपहर 3:42 से शुरू होगी जो रात तक रहेगी. दीपावली के दिन प्रदोष काल का मुहूर्त शाम को शाम 5:46 रात्रि 8:18 तक रहेगा. ऋषभ और स्थिर लग्न में महालक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त शाम को 7:08 से लेकर रात्रि 9:03 तक रहेगा. जो लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके लिए मुहूर्त शाम को 7:08 से लेकर 8:18 तक रहेगा. इस तरह से तीन मुहूर्त हैं.

DIWALI 2025
MUHURTA FOR LAKSHMI PUJA
RAIPUR MARKET
DIWALI 2025 SHUBH MUHURAT

