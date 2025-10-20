ETV Bharat / state

जानिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त और गणपति को प्रसन्न करने की विधि

लोग मोबाइल रिचार्ज कराने में पैसे तो खर्च करना चाहते हैं लेकिन मिट्टी के दीए लेना नहीं चाहते. जो खरीदते भी हैं वो चाहते हैं कि आधे दाम में मिल जाएं. अब हम लागत के पैसे में देंगे तो घर कैसे चलेगा हमारा. साल में एक बार ही दुकान यहां पर लगाते हैं: महिला दुकानदार

बाजार में सन्नाटा: दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल की तरह ही इस साल भी सामान का कीमत रखा गया है. लेकिन ग्राहक उसके बावजूद भी कम कीमत पर ग्राहक सामान लेना चाहते हैं. दुकानदारों का कहना कि जितनी लागत है उतनी कीमत भी सामानों की नहीं मिल पा रही है. दुकान लगाने वाले लोग कहते हैं कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, दीए, धान की बाली, केले के पत्ते, फूल झाड़ू सभी पुरानी कीमत पर मिल रहे हैं. लेकिन ग्राहक उसमें भी पांच से दस रुपए कम कीमत देना चाहते हैं.

रायपुर: पूजन सामग्री की दुकान लगाने वाले दुकानदार आज सुबह से ही दुकान सजाकर बैठे हैं. दुकानदारों का कहना है कि त्योहार का दिन होने के बाद भी ग्राहकी कम है. फल, मेवे और फूलों की दुकान लगाने वाले दुकानदार कहते हैं कि कल रविवार का दिन था लिहाजा लोगों ने कल ही खरीदारी कर ली. आज बाजार काफी मंदा है. इक्का दुक्का ग्राहक ही घंटे दो घंटे में आ रहे हैं. मिट्टी के दीए बेचने वाले कुम्हारों का कहना है कि वो आधे दाम पर सामान बेच रहे हैं लेकिन ग्राहकों को मिट्टी के दीए में अब दिलचस्पी नहीं है. ज्यादातर लोग डिजाइन वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने दीए खरीद रहे हैं.

जानिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त (ETV Bharat)

इस बार बाजार में कोई रौनक नहीं है. लोगों ने जो खरीदारी करनी थी वो रविवार को कर ली. आज शाम से पूजा पाठ शुरु हो जाएगा. 1 से 2 घंटे के भीतर जो बिकना है बिक जाए तो हमारा भला हो: फल दुकानदार

जानिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त (ETV Bharat)

इस बार का दिवाली बाजार काफी महंगा है. हर चीज महंगी बिक रही है. कोई भी सामान कम कीमत पर नहीं मिल रहा. हर चीज के दाम दोगुना ज्यादा हैं: ग्राहक

जानिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त (ETV Bharat)

इस बार पूरा सामान भी नहीं बिक पाया. साल में एक बार दिवाली का बाजार हम लगाते हैं. बाजार मंदा होने से हमें काफी नुकसान होगा. शाम तक जो बिकना है बिकेगा उसके बाद लौट जाएंगे: महिला दुकानदार



जानिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त (ETV Bharat)

ग्राहकों की दिक्कत: पूजन सामग्री की खरीदी करने आए ग्राहक उमेश देवानी ने बताया कि लक्ष्मी पूजा होने के कारण आज पूजन सामग्री की खरीदी करने बाजार आए हैं. जिसमें अगरबत्ती दीया फूल फल जैसी चीज खरीदने के लिए पहुंचे हैं. दिवाली को देखते हुए शहर में भीड़भाड़ दिख रही है. उन्होंने बताया कि पिछले साल की तुलना में इस बार पूजन सामग्री के दाम में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है.





घट रही डिमांड: मिट्टी की मूर्ति और दीए बेचने वाली दुकानदार उर्मिला ने बताया कि आज लक्ष्मी पूजा होने के कारण हम लोग मिट्टी के दिए मिट्टी की मूर्ति जिसमें लक्ष्मी गणेश और सरस्वती की प्रतिमा बेच रहे हैं. इसके साथ ही कई अन्य तरह के दुकान पूजन सामग्री के लगे हुए हैं. मिट्टी की मूर्ति खरीदने के लिए ग्राहक मोलभाव करते हैं.

लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त: आज महालक्ष्मी की पूजा की जाएगी. आज के दिन अमावस्या की शुरुआत दोपहर 3:42 से शुरू होगी जो रात तक रहेगी. दीपावली के दिन प्रदोष काल का मुहूर्त शाम को शाम 5:46 रात्रि 8:18 तक रहेगा. ऋषभ और स्थिर लग्न में महालक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त शाम को 7:08 से लेकर रात्रि 9:03 तक रहेगा. जो लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उनके लिए मुहूर्त शाम को 7:08 से लेकर 8:18 तक रहेगा. इस तरह से तीन मुहूर्त हैं.

दीपावली शुभ मुहूर्त 2025: होम अप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बंपर बिक्री, 500 करोड़ के कारोबार का अनुमान

दिवाली से पहले कपड़ा मार्केट ने पकड़ी रफ्तार, 600 करोड़ तक का होगा कारोबार

दीपावली से पहले सर्राफा और ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त खरीदारी, 400 करोड़ तक पहुंचेगा कारोबार