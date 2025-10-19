ETV Bharat / state

बाजार है गुलजार, दीपावली में माता लक्ष्मी को ऐसे करें प्रसन्न, जानिए शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए दोपहर में 2:13 से शाम को 5:12 तक पूजा का विशेष मुहूर्त स्थिर लग्न है. इसके बाद शाम को 6:51 बजे से लेकर के 8:48 बजे तक शाम को शुभ मुहूर्त है. जिसमें लक्ष्मी जी की विशेष पूजा अर्चना की जा सकती है. इसके बाद रात्रि में 12:01 से लेकर के तड़के शुभ 3:33 के बीच में सिंह लग्न की शुभ मुहूर्त है, जो लोग तांत्रिक क्रिया के लिए पूजा करते हैं. उनके लिए अर्धरात्रि में 1:19 बजे से लेकर के 3:33 बजे के बीच में रात्रि में शुभ मुहूर्त है.

शहडोल: दीपावली की तैयारी जोर-शोर से चल रही है, बाजार पूरी तरह से गुलजार है. दिनभर बाजार में भारी भीड़ देखने को मिली, लोग हर वो सामान खरीदते नजर आए, जो उन्हें दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की विशेष पूजा के लिए जरूरत है. दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के लिए कब है शुभ मुहूर्त, कैसे करें माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा, बताया है ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री ने.

कैसे करें पूजन ?

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है और दीपावली के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी जी गणेश जी, कुबेर भगवान की पूजा की जाती है. जब यह पूजा होती है, तो कोशिश करें की अमावस्या की तिथि मध्य हो या फिर अमावस्या पूरी तरह से समावेश हो तभी की जाए. 20 अक्टूबर 2025 को अमावस्या तिथि पूरी रात है और रात्रि होने में अमावस्या होने कारण इस दिन पूजा होगी.

अमावस्या तिथि के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक चौकी रखें, उसमें लाल कपड़ा बिछा लें, सुंदर सी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखें. एक लाल कपड़ा बांधकर नारियल को कुबेर जी के पास रख दें और फिर दूध, गंगाजल, दही, शक्कर से स्नान कराकर तरह-तरह के पुष्प चढ़ाएं. माला पहनाएं फिर इसके बाद जो पकवान, फल है, इनका भोग लगा लें. इसके बाद हवन करते समय मां लक्ष्मी का स्मरण कर कम से कम 21 बार आहुति दें. इसके बाद आरती करें, दीपक जला दें. कोशिश करें कि जो दीपक लक्ष्मी जी के पास आप जला रहे हैं, वो रात भर जलता रहे.

लक्ष्मी जी को पसंद हैं ये पुष्प

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि माता लक्ष्मी को लाल कलर के पुष्प बहुत पसंद हैं. ऐसे पुष्प अर्पित करने चाहिए जैसे गुड़हल, लाल गुलाब, लाल कलर के और रंग-बिरंगे फूल हैं. इसके अलावा कमल का फूल मिल जाए तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है वो विशेष रूप से मां लक्ष्मी को पसंद है. कमलगट्टा का फल मिल जाए तो वह भी चढ़ाएं, वो भी मां लक्ष्मी को बहुत पसंद है.