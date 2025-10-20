ETV Bharat / state

अब शगुन के लिए हाथ बही लेते हैं लोग, डिजिटल युग में कम हुई बिक्री

भीलवाड़ा: देश भर में दीपावली का त्योहार हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है. भीलवाड़ा जिले में दीपावली का पर्व 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा. वर्तमान डिजिटल युग में हाथ बहियों (बही-खाता) का उपयोग सिर्फ लक्ष्मी पूजन के समय सगुन के रूप में करते हैं. ऐसे में गत वर्षों की तुलना में अब इसकी बिक्री कम हुई है.

पौराणिक काल से ही दुकान, इंडस्ट्री, व्यापारी, किसान सहित तमाम व्यवसायी और उद्योगपति मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान हाथ बही पर भी तिलक व स्वस्ति बनाकर अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं. इस दौरान मां लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. वर्तमान डिजिटल युग में हाथ बही की बिक्री कॉपी कम हो गई है. सिर्फ लक्ष्मी पूजन के समय शगुन के लिए ही उपयोग में लेते हैं. ऐसे में दुकानदारों का मानना है कि बही खातों की बिक्री काफी कम हो गई है. पहले काफी मात्रा में बिक्री होती थी, लेकिन डिजिटल युग में इनको सिर्फ शगुन के लिए ही काम में लेते हैं.