अब शगुन के लिए हाथ बही लेते हैं लोग, डिजिटल युग में कम हुई बिक्री

डिजिटल युग में हाथ बही का उपयोग कम हुआ है. ऐसे में दिवाली पर भी इसकी बिक्री कम होती है.

हाथ बही की कम हुई बिक्री
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 20, 2025 at 2:56 PM IST

2 Min Read
भीलवाड़ा: देश भर में दीपावली का त्योहार हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है. भीलवाड़ा जिले में दीपावली का पर्व 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा. वर्तमान डिजिटल युग में हाथ बहियों (बही-खाता) का उपयोग सिर्फ लक्ष्मी पूजन के समय सगुन के रूप में करते हैं. ऐसे में गत वर्षों की तुलना में अब इसकी बिक्री कम हुई है.

पौराणिक काल से ही दुकान, इंडस्ट्री, व्यापारी, किसान सहित तमाम व्यवसायी और उद्योगपति मां लक्ष्मी की पूजा के दौरान हाथ बही पर भी तिलक व स्वस्ति बनाकर अपने व्यापार की शुरुआत करते हैं. इस दौरान मां लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. वर्तमान डिजिटल युग में हाथ बही की बिक्री कॉपी कम हो गई है. सिर्फ लक्ष्मी पूजन के समय शगुन के लिए ही उपयोग में लेते हैं. ऐसे में दुकानदारों का मानना है कि बही खातों की बिक्री काफी कम हो गई है. पहले काफी मात्रा में बिक्री होती थी, लेकिन डिजिटल युग में इनको सिर्फ शगुन के लिए ही काम में लेते हैं.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bhilwara)

इसे भी पढ़ें. 'एकता के उत्सव' का प्रतीक दीपावली, जयपुर में हर समाज की अपनी परंपरा, जानिए...

बही-खाता खरीदार कैलाश खटीक ने कहा कि लक्ष्मी पूजन के लिए हाथ बही खरीदने आए हैं. डिजिटल युग में भी हाथ बही का विशेष महत्व है. बिना बही खाते के दीपावली के दिन मां लक्ष्मी की पूजा अधूरी है. बही खाते की पुरानी परंपरा चल आ रही है. पिताजी भी बही खाते से ही व्यवसाय की शुरुआत करत थे. वर्तमान में भी हम बही खाता खरीद रहे हैं. बही खाता विक्रेता दुकानदार सुमित जैन ने कहा कि वर्तमान कंप्यूटर युग में बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री के मालिक लेजर बुक ले रहे हैं. शगुन के साथ पूजा करते हैं और अकाउंट मेंटेन करते हैं.

SALE OF HAND LEDGERS HAS DECLINED
हाथ बही का उपयोग
दिवाली 2025
DIWALI 2025

