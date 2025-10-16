ETV Bharat / state

डिस्काउंट और ऑफर का 'लालच' बन रहा खतरा, दीपावली शॉपिंग में सतर्क रहें वरना खाली हो सकता है बैंक खाता

त्योहारी सीजन में ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में जानिए ऑनलाइन शॉपिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना है.

जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर
जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर (ETV Bharat Bharatpur)
भरतपुर: दीपावली और धनतेरस पर बाजार में रौनक है, लेकिन इसी रौनक के बीच ऑनलाइन ठग भी सक्रिय हो गए हैं. महंगे प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट, फ्री गिफ्ट और सीमित समय वाले ऑफर के नाम पर साइबर अपराधी लोगों को जाल में फंसा रहे हैं. शहर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हुए हजारों रुपए गंवा चुके हैं. पुलिस ने चेतावनी दी है कि त्योहारों के दौरान ऑनलाइन शॉपिंग करते समय लोग ज्यादा सतर्क रहें, वरना उनका बैंक खाता मिनटों में खाली हो सकता है.

ठगी का मौसम भी गर्म : त्योहारों के इस मौसम में लोग अपने घर और परिवार के लिए नए कपड़े, गहने, मोबाइल, टीवी, सजावट सामग्री और गिफ्ट आइटम खरीद रहे हैं. सीओ पंकज यादव ने बताया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फेस्टिव सेल के नाम पर भारी छूट की घोषणा की जा रही है. कहीं 70% ऑफ तो कहीं 90% का ऑफर, लेकिन इन लुभावने विज्ञापनों के बीच ठगों ने भी अपने तरीके बदल लिए हैं. वे असली वेबसाइट की तरह दिखने वाले नकली लिंक भेजते हैं या सोशल मीडिया पर फर्जी पेज बनाकर लोगों को भुगतान करने के लिए उकसाते हैं.

सीओ सिटी पंकज यादव

सस्ते के लालच में न आएं : सीओ सिटी पंकज यादव ने बताया कि हर साल दीपावली और धनतेरस के दौरान साइबर ठगी के मामले सामने आते हैं. लोगों को चाहिए कि किसी भी अनजान वेबसाइट पर कार्ड डिटेल या यूपीआई आईडी से पेमेंट न करें. विश्वसनीय वेबसाइट या सरकारी प्रमाणित प्लेटफॉर्म से ही खरीदारी करें. सस्ते ऑफर के लालच में आने से पहले वेबसाइट की सत्यता जरूर जांचें.

साइबर अपराधियों के नए हथकंडे :

  1. फेक वेबसाइट और ऐप्स: असली जैसी दिखने वाली वेबसाइट बनाकर ठग लोगों से पेमेंट करवाते हैं.
  2. सोशल मीडिया लिंक: फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सेल के नाम से फर्जी पेज चलाए जाते हैं.
  3. क्यूआर कोड स्कैम: किसी वस्तु के पेमेंट के नाम पर रिसीव के बजाय सेंड मोड में पेमेंट करवाना.
  4. कस्टमर केयर फ्रॉड: मदद के नाम पर ओटीपी या बैंक डिटेल मांगना.
  5. फेक गिफ्ट लिंक: आपको फ्री गिफ्ट मिला है कहकर क्लिक करवाना, जिससे फोन में मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है.

ये सावधानी बरतें :

  1. अनजान लिंक या ऐप डाउनलोड न करें. किसी भी ऑफर लिंक पर क्लिक करने से पहले यूआरएल की जांच करें.
  2. केवल विश्वसनीय वेबसाइट से खरीदें. सरकारी या बड़े ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट को प्राथमिकता दें.
  3. कैश ऑन डिलीवरी (COD) को प्राथमिकता दें. प्रोडक्ट मिलने से पहले भुगतान न करें.
  4. क्यूआर कोड स्कैन करते समय सतर्क रहें. किसी अनजान क्यूआर को स्कैन कर पैसा न भेजें.
  5. रिव्यू और रेटिंग पढ़ें. फर्जी साइट्स पर अक्सर नकली रिव्यू डाले जाते हैं.
  6. पर्सनल जानकारी साझा न करें.
  7. बैंक खाता, ओटीपी, एटीएम पिन या पासवर्ड किसी को न बताएं.

केस 1 :खाते से उड़ गए 12 हजार रुपए : शहर के निवासी दुर्गेश ने एक वेबसाइट पर कपड़ों का ऑर्डर किया. वेबसाइट ने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हटाकर ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प दिखाया. भुगतान के लिए वेबसाइट पर एक QR कोड स्कैन करने को कहा गया. दुर्गेश ने 5560 रुपए के कपड़ों के लिए स्कैन किया, लेकिन अगले ही पल खाते से 12,000 रुपए से अधिक राशि कट गई. इसके बाद वेबसाइट और कस्टमर केयर दोनों ही नंबर बंद हो गए.

केस 2 : पीतल के दीपक के बजाय मिट्टी के दीपक : शहर की एक महिला गीता (बदला हुआ नाम) ने दीपावली के लिए ऑनलाइन पीतल के दीपक मंगवाए. वेबसाइट पर चमकदार तस्वीरें और शानदार रिव्यू देखकर उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया और पेमेंट ऑनलाइन कर दिया, लेकिन जब पार्सल घर पहुंचा तो उसमें साधारण मिट्टी के दीपक निकले. शिकायत के बाद भी न तो रिफंड मिला और न ही वेबसाइट से कोई जवाब.

लोगों से सतर्क रहने की अपील : डीडवाना कुचामन के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अधिकारी पंकज कुमावत ने बताया कि साइबर ठग ई-कॉमर्स वेबसाइटों की तरह दिखने वाली फर्जी वेबसाइटें तैयार करते हैं. कई बार सोशल मीडिया या व्हाट्सएप ग्रुपों पर 70 प्रतिशत तक छूट, फ्री गिफ्ट, स्पेशल फेस्टिव ऑफर जैसे संदेशों के साथ लिंक भेजे जाते हैं. इन लिंक्स पर क्लिक करते ही उपभोक्ता नकली वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, जहां उनसे कार्ड डिटेल, ओटीपी या बैंक जानकारी मांगी जाती है.

