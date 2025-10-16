ETV Bharat / state

60 साल से चाक पर घूमती खेमचंद की जिंदगी, कभी कोई साथ था अब सिर्फ चाक है

मिट्टी का काम सिर्फ पैसा कमाने का मकसद नहीं बल्कि पहचान भी है. ये कहना है कुम्हार का काम करने वाले खेमचंद का.

मिट्टी का काम सिर्फ पैसा कमाने का मकसद नहीं
मिट्टी का काम सिर्फ पैसा कमाने का मकसद नहीं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 16, 2025 at 8:01 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद की नवयुग मार्केट इलाके में इन दिनों रौनक दिखाई दे रही है. कहीं मिट्टी के दीए बनाने के लिए मिट्टी तैयार हो रही है तो कहीं पर मिट्टी का चाक चल रहा है. इलाके में दाखिल होते ही एक बुजुर्ग मिट्टी के दिए तैयार करते हुए देखेंगे. बुजुर्ग का नाम है खेमचंद. खेमचंद सूरज निकलने से पहले उठाते हैं और देर शाम तक अपने काम में व्यस्त रहते हैं. खेमचंद के मुताबिक हर साल दिवाली पर डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसे पूरा करना आप मुश्किल हो गया है. दिवाली से पहले ही दीए की डिमांड आनी शुरू हो जाती है और अब आलम यह है कि डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है.

खेमचंद की पांचवीं पीढ़ी कुम्हार का काम कर रही है. खेमचंद की उम्र 75 साल है और तकरीबन 60 सालों से मिट्टी का काम करते हुए आ रहे हैं. खेमचंद कहते हैं कि पिछले डेढ़ दशक में काम में बहुत तरक्की हुई है. शहर का विकास हुआ जिसका सीधा असर हमारे काम पर पड़ा है. तकरीबन दो दशक पहले दिवाली के लिए बनाए गए दिए पूरी तरह से नहीं बेच पाते थे और उन्हें समेट कर रखना पड़ता था, जिससे अगले साल बेच सकें. लेकिन बढ़ती आबादी के चलते हमारा काम काफी आगे बढ़ा है. अब दिवाली पर आर्डर पूरे करने ही मुश्किल हो जाते हैं. दिवाली से 6 महीने पहले काम शुरू करते हैं और बड़ी संख्या में स्टॉक तैयार करके रखते हैं, लेकिन ऑर्डर इतने होते हैं कि माल कम पड़ जाता है.

बिजली के चाक से हालात बदल गए
खेमचंद बताते हैं कि 90 के दशक में बिजली से चलने वाले चाक नहीं होते थे तो चाक हाथ से चलाने पढ़ते थे. बहुत वक्त लगता था और कम समान तैयार होता था. जब से बिजली के चाक शुरू हुई है तब से हालत बहुत बदल गए. बिजली के चक्र से दिन भर में 1000 से अधिक दिए तैयार होने लगे. हमारा काम तो रफ्तार पकड़ रहा है और अच्छी कमाई भी हो रही है, लेकिन नई पीढ़ी अब इस काम को नहीं करना चाहती है. वक्त बदल चुका है अब सभी परिवारों में बच्चों को पढ़ाया जाता है. पढ़ने-लिखने के बाद बच्चे डॉक्टर इंजीनियर जब बन जाते हैं तो अपनी नौकरियों में व्यस्त हो जाते हैं. ऐसे में इस काम की तरफ से उनका रुझान पूरी तरह से खत्म हो जाता है.

काम सिर्फ पैसा कमाने का मकसद नहीं बल्कि पहचान भी है
पुराने दौर को याद करते हुए खेमचंद बताते हैं कि पहले घर में सभी लोग मिट्टी का काम करते थे. काम काफी आसान रहता था. कोई मिट्टी को साफ करता तो कोई मिट्टी को गूंदने का काम करता था. सबके काम बटे हुए थे. अब हमारे बच्चे और नई पीढ़ी अच्छी नौकरियों में है तो ऐसे में हमें लगता है कि हम अब आखिरी पीढ़ी हैं जो इस काम से जुड़े हुए हैं. हमारे लिए यह काम सिर्फ पैसा कमाने का मकसद नहीं बल्कि पहचान भी है.

मिट्टी के बर्तनों के दिए
खेमचंद बताते हैं कि अब से एक-दो दशक पहले तक दियों की डिमांड केवल दिवाली के पर्व के दौरान होती थी. लेकिन अब सालभर दिए की डिमांड रहती है. अधिकतर लोग सुबह और शाम के वक्त अपने घर में दिया जलाते हैं. विभिन्न कार्यक्रमों में भी दिए जलाए जाते हैं. ऐसे में हम साल भर मिट्टी के बर्तनों के साथ दिए भी बनाते रहते हैं. बदलते वक्त के साथ लोग रहन-सहन के पुराने तौर तरीकों की तरफ बढ़ रहे हैं. ऐसे में अब लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना खाना या फिर मिट्टी के घड़े का पानी पीना पसंद करते हैं. ऐसे में अब मिट्टी के बर्तन आदि की डिमांड भी काफी बढ़ी है.

