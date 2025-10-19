ETV Bharat / state

नाथद्वारा : दीपोत्सव पर श्रीनाथजी मंदिर की अनोखी परपंरा, गौमाता का करते हैं शृंगार

नाथद्वारा (राजसमंद): नाथद्वारा के पुष्टिमार्गीय वल्लभ सम्प्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथजी मंदिर में दीपावली पर अनोखी परंपरा है. मंदिर में विशेष तैयारी और आकर्षक सजावट के साथ ही भगवान श्रीकृष्ण की प्रिय गौमाताओं को भी विशेष रूप से सजाया संवारा जाता है. दीपावली और खेंखर के लिए गौमाताओं को श्रीनाथजी मंदिर में ठाकुरजी के समक्ष लाया जाता है, जहां कान जगाई व गोवर्धन पूजा की रस्म होती है. गौमाता के साथ ग्वालबाल गौक्रीड़ा करते हैं. पूरा नगर ब्रजमय हो जाता है. दीपोत्सव के क्रम में रूप चतुर्दशी को गायों का शृंगार कर सींग रंगे जाते हैं. मेंहदी लगाई जाती है. सिर पर मोरपंख की आकर्षक पट्टियां (टिपारा) लगा गायें सजाई जाती हैं.

नाथूवास गोशाला के मुख्य ग्वाल नारायण गुर्जर ने बताया कि सजावट कार्य 15 दिन पहले शरद पूर्णिमा से शुरू होता है. पूर्णिमा से ग्वालबाल हिड गायन करते गौमाता के सिर पर मोरपंख की पट्टियां, जिन्हें टिपारा कहते है, बनाना शुरू करते हैं. दीपावली से चार दिन पहले मेहंदी लगाने का काम करते हैं. गौशाला में मौजूद करीब ढाई हजार गायों के सींग रंगे जाते व मेहंदी लगाई जाती है. रूप चतुदर्शी को सजावट को अंतिम रूप दिया जा रहा है. इसमें गौमाता को घूंघरू और घंटियां पहनाई जाती है. टिपारा सजाते हैं.