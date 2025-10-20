ETV Bharat / state

दीपावली आज: जानिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त और पूजा का सही समय

दीपावली आज ( फोटो ईटीवी भारत )

बाड़मेर : रोशनी और खुशियों का त्योहार दीपावली आज बाड़मेर सहित पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा. यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है और धन की देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए विशेष महत्व रखता है. इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है, और शुभ मुहूर्त में पूजा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है. बाड़मेर के गांवगुरु पंडित ओमप्रकाश जोशी ने दीपावली के पर्व को लेकर बताया कि कार्तिका अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है. ऐसे में इस बार 20 अक्टूबर यानी आज दीपावली का पर्व मनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि दीपावली की रात मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को धनधान्य, सुख-संपन्नति का वरदान देती हैं. इसलिए दिवाली की रात लोग मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना करते हैं. दीपावली में दीये का विशेष रूप महत्व है. उन्होंने बताया कि अपने अनुभव के आधार पर बताया कि अमावस्या होने की वजह से दीपावली का त्योहार आज आना शुभ रहेगा.