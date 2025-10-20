दीपावली आज: जानिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त और पूजा का सही समय
लक्ष्मी पूजन का सबसे उत्तम समय सोमवार शाम को गोधूलि वेला से वृषभ लग्न तक रहेगा.
Published : October 20, 2025 at 8:41 AM IST
बाड़मेर : रोशनी और खुशियों का त्योहार दीपावली आज बाड़मेर सहित पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा. यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है और धन की देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए विशेष महत्व रखता है. इस दिन लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है, और शुभ मुहूर्त में पूजा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है.
बाड़मेर के गांवगुरु पंडित ओमप्रकाश जोशी ने दीपावली के पर्व को लेकर बताया कि कार्तिका अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है. ऐसे में इस बार 20 अक्टूबर यानी आज दीपावली का पर्व मनाया जाएगा. उन्होंने बताया कि दीपावली की रात मां लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को धनधान्य, सुख-संपन्नति का वरदान देती हैं. इसलिए दिवाली की रात लोग मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा-अर्चना करते हैं. दीपावली में दीये का विशेष रूप महत्व है. उन्होंने बताया कि अपने अनुभव के आधार पर बताया कि अमावस्या होने की वजह से दीपावली का त्योहार आज आना शुभ रहेगा.
उन्होंने बताया कि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है. गोधूलि समय से वृषभ लग्न से जुड़कर सोमवार शाम 5:55 बजे से लेकर रात 9:29 बजे तक सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है. उन्होंने बताया कि व्यापारियों के लिए रात में सिंह लग्न है जो कि रात 2 :00 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 4 : 00 बजे तक रहेगा. घर परिवार वालो को गोधूलि समय मे करना चाहिए और जो व्यापारी रात को देरी से घर आते है उनके लिये सिंह लग्न शुभ रहेगा. उन्होंने बताया कि मंगलवार को लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं. इसके लिए शाम 5 : 00 बजे से लेकर 5 : 55 मिनट तक गोधूलि के समय श्रेष्ठ रहेगा. इस समय लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है. पंडित जोशी ने बताया कि दीपावली पर जलाया गया दीया केवल प्रकाश का प्रतीक नहीं, बल्कि वह आशा, समृद्धि और आंतरिक शक्ति का प्रतीक भी है. इस रात मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को सुख, संपत्ति और शांति का आशीर्वाद देती हैं.