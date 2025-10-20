ETV Bharat / state

भाजपा कार्यालय में हुआ लक्ष्मी पूजन, राठौड़-पूनिया ने की प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश कार्यालय में लक्ष्मी पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की.

भाजपा कार्यालय में हुआ लक्ष्मी पूजन
भाजपा कार्यालय में हुआ लक्ष्मी पूजन (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 20, 2025 at 1:17 PM IST

3 Min Read
जयपुर : देश भर में दीपावली धार्मिक उल्लास और उत्साह के साथ मनाई जा रही है. राजस्थान में चारों तरफ दीपोत्सव की रौनक दिखाई दे रही है. प्रमुख इमारतों और मंदिरों को रोशनी से सजाया गया है. घर-घर में लक्ष्मी पूजा की तैयारी जोरों पर है और धन की देवी के स्वागत में रंगोली बनाई जा रही है. इसी कड़ी में सोमवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने दीपावली के पावन अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधिवत रूप से लक्ष्मी पूजन किया. इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश एवं देश की समृद्धि, खुशहाली और मजबूती की कामना की.

'लोकल पर वोकल' को मिला समर्थन : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि दीपावली केवल एक पर्व नहीं, बल्कि समृद्ध भारत की ओर एक संकल्प भी है. हमने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पूरे विधि-विधान से दीपावली पूजन कर भगवान से प्रार्थना की है कि भारतीय जनता पार्टी और अधिक सशक्त, समर्पित और जनकल्याणकारी बने. सभी देवताओं की कृपा सब पर बनी रहे, देश आत्मनिर्भर बने और भारत का गौरव विश्व में और बढ़े.

राठौड़ और पूनिया ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए जा रहे अभियानों जैसे 'लोकल पर वोकल', 'स्वदेशी अपनाओ', 'आत्मनिर्भर भारत' का उल्लेख करते हुए कहा कि देशवासियों को चाहिए कि वे स्थानीय उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें ताकि देश का धन देश में ही रहे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले. हम हर घर स्वदेशी, हर घर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़े, यही इस दीपावली का संदेश है.

एक स्वाभिमानी भारत का उदय हो रहा है : भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने भी इस मौके पर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की. पूनिया ने कहा कि भारत की अपनी एक पुरातन परंपरा रही है. हमारे हर पंथ में किसी ने किस रूप में दीपावली उत्सव का महत्व है. भगवान जैन के पावापुरी आगमन पर भगवान बुद्ध के बुद्धत्व की प्राप्ति पर कपिलवस्तु में और इसी तरीके से छठे गुरु गोविंद सिंह जी के आगमन पर, राम के अयोध्या में आगमन पर दीपावली का उत्सव मनाया जाता है. भारत और भारतवंशियों के लिए दीपावली का एक विशेष महत्व है. उसी तर्ज पर पूजा की.

जब हम पूजा करते हैं तो व्यक्तिगत नहीं, समग्रता के साथ पूरे प्रदेश की खुशी और समृद्धि की कामना के साथ हम लोगों ने की है. मैं कामना करता हूं कि हमारा प्रदेश सुख शांति वैभव और वर्गी से परिपूर्ण हो. देश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक स्वाभिमानी भारत का उदय हो रहा है. पूनिया ने कहा कि इन्हीं संकल्पों के साथ पूजा अर्चना की गई है. पीएम मोदी के आह्वान पर देश स्वदेशी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है.

