ETV Bharat / state

आज दिवाली, शाम 6:51 से रात 8:48 तक शुभ मुहूर्त, जानें पूजा विधि

आज देश भर में दीवापली मनाई जा रही है. शुभ मुहूर्त शाम 6:51 से 8:48 तक का है. आगे पढ़ें पूजा विधि..

Diwali 2025
आज दीपावली का त्योहार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 20, 2025 at 7:50 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: इस वर्ष दीपावली के अवसर पर बिहारभर में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की आराधना के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6:51 बजे से रात 8:48 बजे तक रहेगा. यह जानकारी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेमसागर पांडे ने दी है. उन्होंने बताया कि इस अवधि में लक्ष्मी-गणेश की पूजा करने से धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. इस समय को स्थिर लग्न माना गया है, जो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है. दीपावली अमावस्या तिथि तो मनाई जाती है और 20 अक्टूबर को दोपहर 3:48 बजे से 21 अक्टूबर की 5:58 तक अमावस्या है.

पूजा से पहले घर की सफाई-सजावट जरूरी: दीपावली का पर्व केवल दीपों का नहीं, बल्कि शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक है. पंडित प्रेमसागर पांडे के ने बताया कि इस दिन पूजा से पहले घर की पूरी सफाई करना और मुख्य द्वार को रंगोली और दीपों से सजाना शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि स्वच्छ और सजे-धजे घरों में लक्ष्मी का आगमन होता है. पूजा कक्ष में लाल या गुलाबी कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों को स्थापित करें. मिठाई, फूल, धूप, दीपक और चांदी के सिक्कों का उपयोग पूजन में करें.

Diwali 2025
रंगोली और दीपों से सजाना शुभ (ETV Bharat)

लक्ष्मी-गणेश पूजा की विधि: शाम के शुभ मुहूर्त में परिवार के सभी सदस्य एकत्र होकर दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी, भगवान गणेश तथा कुबेर देव की आराधना करें. पहले गणेश जी का ध्यान करें, फिर लक्ष्मी जी की पूजा करें. चावल, फूल, जल, सुपारी और प्रसाद अर्पित करें. पंडित पांडे के अनुसार, पूजा के दौरान 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नम:' मंत्र का जाप करने से धन और सौभाग्य की वृद्धि होती है. अंत में आरती कर परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें.

Diwali 2025
माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा (ETV Bharat)

क्या करें और क्या न करें आज: पूजा के दिन क्रोध, झगड़ा और नकारात्मक विचारों से दूर रहें. घर में दीपक जलाते समय दाएं हाथ का उपयोग करें और मुख्य द्वार पर दो दीपक अवश्य रखें, जिससे घर में समृद्धि बनी रहे. इस दिन झाड़ू या कैंची जैसी वस्तुओं का लेन-देन या नया काम शुरू करना अशुभ माना जाता है. रात में झाड़ू लगाने या अनावश्यक खर्च करने से भी बचना चाहिए.

धन और सौभाग्य का पर्व है दीपावली: पंडित प्रेमसागर पांडे ने बताया कि शुभ मुहूर्त में विधिपूर्वक की गई पूजा जीवन में स्थायी सुख-समृद्धि लाती है. इसलिए श्रद्धालु शाम 6:51 से 8:48 के बीच अति शुभ मुहूर्त में दीपक जलाकर अपने जीवन को प्रकाश और सकारात्मकता से भर सकते हैं. दीपावली के दिन दोपहर 3:48 बजे के बाद से पूरा दिन शुभ है और हर मुहूर्त में पूजा की जा सकती है.

Diwali 2025
धन और सौभाग्य का पर्व है दीपावली (ETV Bharat)

"दीपावली को हिंदू पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है. माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और जिन घरों में स्वच्छता, श्रद्धा और प्रकाश होता है, वहां स्थायी रूप से निवास करती हैं."- पंडित प्रेम सागर पांडे

ये भी पढ़ें:

दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश पूजा के लिए ये सामान बेहद जरूरी, बिना इन चीज़ों के अधूरी रहेगी पूजा

दीपावली पर पूजा का सबसे अच्छा मुहूर्त कब है? एक क्लिक में जानें जरूरी बातें

मुंगेर के कल्याणपुर में 11 लाख दीपक जलाकर मनाई जा रही बड़ी दीपावली,20 हजार लीटर तेल और,100 क्विंटल घी होगा खर्च

एक मिट्टी के दीये के पीछे की मेहनत, दिवाली पर जरा इन कुम्हारों का दर्द सुन लीजिए

क्या होता है डायन दीया, जो बनता है डायनों का काल! जानें दीपावली की सदियों पुरानी परंपरा

TAGGED:

दीपावली
DIWALI PUJA SHUBH MUHURT
लक्ष्मी गणेश पूजा
DEEPAWALI
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में NDA अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे CM? विस्तार से समझिए

बिहार की राजनीति में आखिर क्यों जरूरत बन गए मुकेश सहनी, क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत

क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बिहार चुनाव लड़ेगी BJP? इन बयानों से समझिये

17% आबादी, टिकट 0.. बिहार चुनाव में BJP ने फिर मुस्लिमों से किया किनारा, जानिए क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.