आज दिवाली, शाम 6:51 से रात 8:48 तक शुभ मुहूर्त, जानें पूजा विधि

पटना: इस वर्ष दीपावली के अवसर पर बिहारभर में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की आराधना के लिए शुभ मुहूर्त शाम 6:51 बजे से रात 8:48 बजे तक रहेगा. यह जानकारी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेमसागर पांडे ने दी है. उन्होंने बताया कि इस अवधि में लक्ष्मी-गणेश की पूजा करने से धन, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. इस समय को स्थिर लग्न माना गया है, जो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है. दीपावली अमावस्या तिथि तो मनाई जाती है और 20 अक्टूबर को दोपहर 3:48 बजे से 21 अक्टूबर की 5:58 तक अमावस्या है.

पूजा से पहले घर की सफाई-सजावट जरूरी: दीपावली का पर्व केवल दीपों का नहीं, बल्कि शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक है. पंडित प्रेमसागर पांडे के ने बताया कि इस दिन पूजा से पहले घर की पूरी सफाई करना और मुख्य द्वार को रंगोली और दीपों से सजाना शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि स्वच्छ और सजे-धजे घरों में लक्ष्मी का आगमन होता है. पूजा कक्ष में लाल या गुलाबी कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों को स्थापित करें. मिठाई, फूल, धूप, दीपक और चांदी के सिक्कों का उपयोग पूजन में करें.

रंगोली और दीपों से सजाना शुभ (ETV Bharat)

लक्ष्मी-गणेश पूजा की विधि: शाम के शुभ मुहूर्त में परिवार के सभी सदस्य एकत्र होकर दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी, भगवान गणेश तथा कुबेर देव की आराधना करें. पहले गणेश जी का ध्यान करें, फिर लक्ष्मी जी की पूजा करें. चावल, फूल, जल, सुपारी और प्रसाद अर्पित करें. पंडित पांडे के अनुसार, पूजा के दौरान 'ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नम:' मंत्र का जाप करने से धन और सौभाग्य की वृद्धि होती है. अंत में आरती कर परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें.