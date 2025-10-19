सेफ और हैप्पी दिवाली के लिए सजग रहें, इन बातों का रखें ध्यान, अनहोनी होने पर क्या करें, जानिए...
सुरक्षित दिवाली, हैप्पी दिवाली हो इसके लिए सावधानियां रखनी पड़ेंगी. इन बातों का रखें ध्यान
Published : October 19, 2025 at 1:01 PM IST|
Updated : October 19, 2025 at 1:41 PM IST
जयपुर : दिवाली के त्योहार पर एक और जहां चारों तरफ दीपों की जगमगाहट होगी, वहीं दूसरी ओर आतिशबाजी के धमाके भी सुनाई देंगे. सुरक्षित दिवाली, हैप्पी दिवाली हो इसके लिए सावधानियां रखनी पड़ेगी. अनहोनी से बचे और अनहोनी होने पर कुछ खास बातों का ध्यान रखें. दिवाली पर किस तरह से आतिशबाजी की जाए ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी न हो और अगर किसी तरह की कोई अनहोनी होती है और उससे अगर आप जल जाते हैं किस तरह से उसका उपाय करें इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है. क्या है अनहोनी से बचने के उपाय? अनहोनी पर किस तरह से करें उपचार? इसको लेकर ETV भारत ने राजस्थान की पहली महिला प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मालती गुप्ता से बात की और सुझाव जानें.
खुशहाल दिवाली के लिए इन बातों का ध्यान रखें : डॉक्टर मालती गुप्ता कहती हैं कि दिवाली का त्योहार खुशियां, रोशनी और उल्लास का प्रतीक है. घरों को रोशन करना इस बात का संकेत है कि अंधकार दूर करने के लिए एक छोटा सा दिया ही काफी है. त्योहार में हम अपने दोस्तों-रिश्तेदारों से मिलते हैं, उपहार देते हैं और खुशियां बांटते हैं, पर ध्यान रहे इस दौरान बरती गई लापरवाही खुशियों को किरकिरा कर सकती है. पटाखों से निकलने वाला धुआं और शोर के साथ खान-पान में गड़बड़ी के कारण सेहत पर कई प्रकार से नकारात्मक असर हो सकता है.
हमेशा खुले स्थान पर ही जलाएं पटाखे : डॉ. मालती कहती हैं कि आतिशबाजी करते समय सदैव सूती कपड़े पहनें, रेशमी कपड़े नहीं पहनें. ये अधिक ज्वलनशील होते हैं और जलने पर त्वचा पर चिपक जाते हैं, जो घाव और गहरा कर देते हैं. ध्यान रखें कि ऐसे कपड़े नहीं पहनें जो ढीले ढाले हों और जमीन में लटकते हुए हों, जैसे कि साड़ी का पल्लू या दुपट्टे का कोना. इसके साथ हमेशा जूते पहन कर ही पटाखे चलाएं. हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, साबुन पानी से ही हाथ धोएं. डॉ. मालती कहती हैं कि पटाखे हमेशा खुले स्थान पर ही जलाएं.
ध्यान रखें कि आस पास कोई कार, मोटरसाइकिल इत्यादि न हो. घर के अंदर या बंद कमरे में पटाखे न जलाएं. छोटे बच्चों को कभी भी अकेले पटाखे न जलाने दें, एक वरिष्ठ सदस्य हमेशा उनके साथ रहे. पटाखे जलाने से पहले हमेशा दो चीजें अपने साथ रखें - पानी से भरी बाल्टी और मग या पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर. कभी भी जेब में पटाखे न रखें, ये किसी भी समय आग पकड़ सकते हैं या फट सकते हैं. पटाखे जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल कभी नहीं करें, इसके लिए मोमबत्ती काम में लें.
जलने की स्थिति में ये करें : डॉ. मालती गुप्ता कहती हैं कि इसी खुशी के माहौल में पटाखों के कारण अक्सर हादसे भी हो जाते हैं. बच्चे और बड़े सभी पटाखे जलाने का शौक रखते हैं और कई बार इसी दौरान त्वचा जल जाती है. ऐसे में ज्यादातर लोग तुरंत जले हुए हिस्से पर टूथपेस्ट लगा लेते हैं, लेकिन यह तरीका बिल्कुल गलत है. अगर किसी तरह की अनहोनी हो जाए और बड़े या बच्चे के कपड़ों में आग लगे तो सबसे पहले ऊनी कंबल से ढक कर आग बुझाएं. तुरंत जमीन पर लोट पलोट लगाएं. इसके बाद प्रभावित हिस्से को तुरंत धोए. पानी तब तक डालें जब तक जलन कम नहीं हो जाए.
ज्वलनशील वस्तुएं जैसे कि अंगूठी या टाइट कपड़े तुरंत हटा दें. जले हुए हिस्से पर बर्फ, टूथपेस्ट या कोई भी मलहम न लगाएं. अगर जलन गंभीर है, तो तुरंत सूखे कपड़े से ढक कर डॉक्टर के पास जाएं. डॉ. मालती गुप्ता दिवाली के खास मौके पर खासतौर से बच्चे पटाखे को लेकर उत्साहित रहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि पटाखा जलाते समय अनहोनी हो जाती है, लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं. ऐसे में खुशियां किसी तरह की अनहोनी में नहीं बदले इसके लिए सजग रहें.