दिवाली पूजन और कार्तिक अमावस्या पर असमंजस खत्म, इस दिन होगी लक्ष्मी पूजन, जानें क्यों दीप जलाना होता है शुभ

दिवाली पूजन और कार्तिक अमावस्या को लेकर अगर आप भी असमंजस में हैं तो पूरी खबर पढ़ें...

Diwali 2025
दिवाली 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 17, 2025 at 4:06 PM IST

3 Min Read
करनाल: कार्तिक महीने को लेकर इस बार लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी. कार्तिक अमावस्या के दिन ही दिवाली मनाई जाती है और इसी दिन पितरों का पूजन भी किया जाता है. जानिए कार्तिक अमावस्या किस दिन है और इस दिन पूजा कैसे की जाती है.

कार्तिक अमावस्या पर होती है पितरों की पूजा: अमावस्या का सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार फिलहाल कार्तिक महीना चल रहा है और इसके कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिवाली का त्योहार भी मनाया जाता है. इस दिन पितरों की पूजा-अर्चना की जाती है और पवित्र नदी में स्नान कर दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है.

कब मनाई जाएगी अमावस्या:करनाल के पंडित विश्वनाथ ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक अमावस्या की शुरुआत 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 बजे होगी और इसका समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:54 बजे होगा. अमावस्या पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी. वहीं, स्नान और दान का शुभ मुहूर्त 21 अक्टूबर को सुबह 4:44 बजे से 5:35 बजे तक रहेगा.

कार्तिक अमावस्या का महत्व: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि अमावस्या की शुरुआत 20 अक्टूबर को दोपहर बाद हो रही है, जबकि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन रात्रि में किया जाता है, इसलिए दिवाली 20 अक्टूबर की रात को मनाई जाएगी और दान-स्नान 21 अक्टूबर की सुबह किया जाएगा. इस दिन पितरों को वस्त्र, भोजन और अन्य सामग्री अर्पित करने से उनकी कृपा परिवार पर बनी रहती है.

स्नान के बाद दान का महत्व: अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करें. इसके बाद अपनी इच्छा अनुसार दान करें. ऐसा माना जाता है कि इस दिन स्नान और दान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य कई गुना बढ़ जाता है. आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए तुलसी की माला से 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है.

अमावस्या का व्रत और पूजा विधि: अमावस्या के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं. स्नान और दान के बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा करें. फल, फूल, वस्त्र और मिठाई अर्पित करें. दिन में विष्णु पुराण का पाठ करें और शाम को लक्ष्मी पूजन के बाद प्रसाद अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना करें. इसके बाद व्रत का पारण करें.

अमावस्या पर दीपक जलाना होता है शुभ: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि यह अमावस्या दिवाली के साथ पड़ रही है, इसलिए दीपक जलाने का विशेष महत्व है. लक्ष्मी पूजन के बाद दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी का वास होता है.

