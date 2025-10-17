ETV Bharat / state

दिवाली पूजन और कार्तिक अमावस्या पर असमंजस खत्म, इस दिन होगी लक्ष्मी पूजन, जानें क्यों दीप जलाना होता है शुभ

करनाल: कार्तिक महीने को लेकर इस बार लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी. कार्तिक अमावस्या के दिन ही दिवाली मनाई जाती है और इसी दिन पितरों का पूजन भी किया जाता है. जानिए कार्तिक अमावस्या किस दिन है और इस दिन पूजा कैसे की जाती है.

कार्तिक अमावस्या पर होती है पितरों की पूजा: अमावस्या का सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है. हिंदू कैलेंडर के अनुसार फिलहाल कार्तिक महीना चल रहा है और इसके कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दिवाली का त्योहार भी मनाया जाता है. इस दिन पितरों की पूजा-अर्चना की जाती है और पवित्र नदी में स्नान कर दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है.

कब मनाई जाएगी अमावस्या:करनाल के पंडित विश्वनाथ ने बताया कि हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक अमावस्या की शुरुआत 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 बजे होगी और इसका समापन 21 अक्टूबर को शाम 5:54 बजे होगा. अमावस्या पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह 21 अक्टूबर को मनाई जाएगी. वहीं, स्नान और दान का शुभ मुहूर्त 21 अक्टूबर को सुबह 4:44 बजे से 5:35 बजे तक रहेगा.

कार्तिक अमावस्या का महत्व: पंडित विश्वनाथ ने बताया कि अमावस्या की शुरुआत 20 अक्टूबर को दोपहर बाद हो रही है, जबकि दिवाली पर लक्ष्मी पूजन रात्रि में किया जाता है, इसलिए दिवाली 20 अक्टूबर की रात को मनाई जाएगी और दान-स्नान 21 अक्टूबर की सुबह किया जाएगा. इस दिन पितरों को वस्त्र, भोजन और अन्य सामग्री अर्पित करने से उनकी कृपा परिवार पर बनी रहती है.