ETV Bharat / state

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

20 को शास्त्र सम्मत : बीकानेर के भगवताचार्य पंडित डॉ. गोपाल नारायण व्यास ने बताया कि काफी गहन चिंतन मंथन और मंत्रणा और शास्त्र का अध्ययन करने के बाद स्पष्ट है कि इस बार दीपावली 20 अक्टूबर को है. विद्वानों ने बतलाया कि अधो लिखित शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर दीपावली 20 अक्टूबर को शास्त्र सम्मत है.

बीकानेर के प्रमुख विद्वतजनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली का पर्व अमावस्या को होता है और उसे दिन प्रदोष काल अमावस्या होनी जरूरी है. ऐसे में 21 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या नहीं है. उन्होंने कहा कि अब मत अंतर की कोई स्थिति नहीं है जो 21 अक्टूबर को दीपावली बता रहे है वो साक्ष्य के साथ प्रमाण से कुछ भी बता नहीं पा रहे.

बीकानेर: इस साल दीपावली पर्व को लेकर बनी हुई भ्रम की स्थिति के बीच गुरुवार को बीकानेर में प्रमुख पंडितों शास्त्र से जुड़े लोगों कहा कि पंचांग में दिए गए श्लोक और धर्म शास्त्रों में लिखी गई बातों का अधूरा अर्थ बताते हुए कुछ लोग 21 अक्टूबर को दीपावली का पर्व होने की बात कह रहे हैं जो कि बिल्कुल भी साथ से संबंध नहीं है.

प्रदोषकाल 20 अक्टूबर को : पंडित राजेंद्र किराड़ू ने बताया कि दीपावली का मुख्य कर्म काल प्रदोषकाल है जो कि 20 अक्टूबर को ही प्राप्त हो रहा है. ऐसे में दीपावली 20 अक्टूबर को मनाना ही उचित है. उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर को अमावस्या दोपहर 3 बजकर 18 मिनट से प्रारम्भ होगी जो कि अगले दिन 21 अक्टूबर को शाम 4 बजकर 48 मिनट तक रहेगी. 21 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या जब है ही नहीं तो दीपावली का पर्व कैसे हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट है कि दीपावली का पूजन अमावस्या तिथि को ही किया जाता है.

एक दिन में मानना : पंडित अशोक ओझा ने बताया कि पूरे देश में 20 अक्टूबर को ही दीपावली पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि यह अलग-अलग प्रांत के हिसाब से मनाए जाने वाला पर्व नहीं है.

6 दिन का दीपोत्सव : पंडित राजेंद्र करने ने कहा कि इस बार दीपोत्सव 6 दिन का होगा और गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन नहीं, बल्कि 22 तारीख को होगी.

छोटी काशी विद्वत परिषद गठन की घोषणा : इस दौरान बीकानेर में छोटी काशी विद्वत परिषद के गठन की घोषणा भी की गई. बनारस की तर्ज पर गठित होने वाली इस संस्था में धर्मशास्त्र पंचांग करता ज्योतिष और कर्मकांड और भागवत आचार्य शामिल होंगे, ताकि भविष्य में किसी भी त्योहार विशेष को लेकर मंथन और मंत्रणा के बाद निर्णय किया जा सके और तिथि शोध में किसी तरह की कोई मतांतर नहीं रहे.