ETV Bharat / state

दीपोत्सव की रोशनी में सोने सी दमकी स्वर्णनगरी जैसलमेर, जगमगा उठा उदयपुर का प्रताप गौरव केंद्र

भाई दूज तक उल्लास: जैसलमेर में पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से हो चुकी. यह उल्लास भाई दूज तक चलेगा. बाजारों में दीपक, मिठाई, प्रसाद, सजावटी सामान, काचर-बोर-मतीरे, फूल और लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों की खरीदारी जोरों पर रही. लक्ष्मी पूजन के लिए आकर्षक चित्रों की दुकानों पर भी भीड़ देखी गई. शाम होते ही शहर के घर-आंगन दीपों से जगमगाने लगे. पर्यटकों से भरे जैसलमेर में दीपावली का उल्लास हर ओर नजर आ रहा है.

हर कोने में जगमगाहट: जैसलमेर शहर में हनुमान सर्किल, गीता आश्रम सर्किल, जेएनवी कॉलोनी सर्किल, नीरज सर्किल, चुंगी नाका, गांधी कॉलोनी और गड़ीसर सर्किल समेत सभी प्रमुख चौराहे रंग बिरंगी रोशनी से दमक रहे हैं. सरकारी भवनों के साथ निजी होटल और प्रतिष्ठान भी दीपों और लाइटिंग से सजे हैं. इसे देखने स्थानीय के साथ देशी-विदेशी पर्यटक भी आ रहे हैं. रात में पीले पत्थरों पर गिरती लाइट से पूरा शहर सोने-सा दमक रहा है.

जैसलमेर/उदयपुर/बालोतरा: दीपों का पर्व दीपावली स्वर्णनगरी जैसलमेर में खास रंग लाया है. पीले पत्थरों के इस ऐतिहासिक शहर में दीपों और रोशनी के संगम ने सुंदरता पर चार चांद लगा दिए. जिला प्रशासन और नगर परिषद ने शहर को विशेष रूप से रोशनी से सजाया. मुख्य सड़क, चौराहे और सरकारी इमारतों पर जगमगाती लाइटों ने जैसलमेर को सच में गोल्डन सिटी बना दिया. उधर, उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र पर धनतेरस पर 10 हजार दीपक जलाए गए. वहीं बालोतरा जिले के खेड़ गांव में भगवान रणछोड़ राय मंदिर धनतेरस पर श्रद्धा, आस्था और संस्कृति के रंगों से सराबोर रहा.

जैसलमेर में रोशन कलेक्ट्रेट (ETV Bharat Jaisalmer)

प्रशासन की अपील: दीपावली के दौरान सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष अपील की. नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह ने बताया कि दीप, पटाखे और विद्युत सजावट के उपयोग में लापरवाही आग लगने का कारण बन सकती है. नगर परिषद का अग्निशमन केंद्र (बुआसा मंदिर के पास) 24 घंटे खुला रहेगा. जिला प्रशासन ने नगर परिषद और अग्निशमन दलों को अलर्ट मोड पर रखा है.आमजन से अपील की कि दीपावली को सुरक्षित, स्वच्छ और शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं.

जैसलमेर में रोशनी (ETV Bharat aisalmer)

रोशनी में नहाया उदयपुर का प्रताप गौरव केंद्र (ETV Bharat Udaipur)

उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र पर जलाए 10 हजार दीपक: उधर, झीलों की नगरी उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र ‘राष्ट्रीय तीर्थ’ शनिवार को धनतेरस पर 10 हजार दीपक से जगमगा उठा. केंद्र में स्थापित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष बड़ा दीपक प्रज्ज्वलित किया गया. आतिशबाजी ने सभी का मन मोह लिया. महाराणा प्रताप एवं हल्दीघाटी पर आधारित चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई. प्रताप गौरव केंद्र के निदेशक अनुराग सक्सेना ने बताया कि चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन मेवाड़ क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष अशोक सिंह मेतवाला ने किया. इसके बाद वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति के उपाध्यक्ष सुभाष भार्गव, उपाध्यक्ष मदन टांक, महामंत्री पवन शर्मा, कोषाध्यक्ष अशोक पुरोहित, मंत्री महावीर चपलोत आदि ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्लित किया. उनके दीपक करते ही कार्यकर्ताओं व शहर से परिवार सहित आए लोगों ने पूरे परिसर में दीपक जलाए. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर गौरव केंद्र के 100 अलग-अलग कोनों में 100-100 दीपक जलाए गए. यह वर्ष हल्दीघाटी विजय का 450वां वर्ष है, इसके तहत मेवाड़ के रणबांकुरों के शौर्य व ऐतिहासिक प्रतिमानों की चित्र प्रदर्शनी लगाई गई. प्रदर्शनी जारी रहेगी.

जगमग करता उदयपुर का प्रताप गौरव केंद्र (ETV Bharat Udaipur)

रणछोड़राय मंदिर खेड़ में दीपोत्सव: उधर, बालोतरा जिले के खेड़ गांव में भगवान रणछोड़ राय मंदिर धनतेरस पर श्रद्धा, आस्था और संस्कृति के रंगों से सराबोर रहा. शनिवार रात को मंदिर 01 लाख 11 हजार दीपो की रोशनी से जगमगाया. साथ ही विभिन्न कलाकृतियों से भी सजाया गया. इनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जटायु, देवताओं की चरण पादुकाएं, रामसेतु, अशोक वाटिका, रामेश्वरम स्थापना, संजीवनी जड़ी-बूटी हनुमान, रावण वध, राम अयोध्या आगमन जैसे प्रसंग पेश किए गए. खेड़ तीर्थ पर लगातार 4 साल से ऐसा आयोजन हो रहा है. शुरुआत गणेश वंदना और शंखनाद की मंगल ध्वनि से हुई. संतों के सानिध्य में कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी , बालोतरा विधायक अरुण चौधरी आदि मौजूद थे. महोत्सव समिति की बालिका, स्कूली बच्चों और समिति कार्यकर्ताओं ने दीप प्रज्ज्वलित किए. मंदिर में रामायण के श्लोकों का संक्षिप्त चित्रण किया.भव्य रंगोलियां में धर्म, उत्साह, आस्था और संस्कृति का संदेश दिया गया. तीर्थ भूमि पर झांकियों का मंचन किया गया. इनमें सीता स्वयंवर, श्रीराम-लक्ष्मण-जानकी, चित्रकूट, अहिल्या उद्धार, राम-शबरी मिलन जैसे प्रसंगों का चित्रण था. गीता बाल संस्कार केंद्र के बालक-बालिकाओं ने सामूहिक रूप से रामायण की प्रस्तुति दी.

बालोतरा के खेड़ गांव में भगवान रणछोड़ राय मंदिर में दीपोत्सव (ETV Bharat Balotra)

4 वर्ष से कार्यक्रम: पहले वर्ष में 11 हजार, दूसरे वर्ष में 31 हजार और तीसरे वर्ष में 1 लाख दीपक का आयोजन हुआ. इस वर्ष 1 लाख 11 हजार दीपों का आयोजन किया गया. शनिवार देर रात आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव संपन्न हुआ.