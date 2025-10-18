ETV Bharat / state

फूड विभाग का एक्शन : बाड़मेर में 300 किलो मिलावटी मावा नष्ट, जैसलमेर में 750 किलो घी जब्त

मिलावटी खाद्य सामग्री नष्ट किया ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर/जैसलमेर : दीपावली पर्व के मद्देनजर प्रदेश भर में मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत बाड़मेर और जैसलमेर में भी कार्रवाई की गई. बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 300 किलो मिलावटी मावा नष्ट करने के साथ ही 100 किलो नमकीन को सीज किया. इसके अलावा 50 किलो सामग्री को भी नष्ट करवाया. स्वास्थ्य विभाग की इस प्रकार की कार्रवाई से मिलावटखोरो में हड़कंप मचा हुआ है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विष्णुराम बिश्नोई ने बताया कि एक फर्म पर मौका निरीक्षण किया. इस दौरान उस फर्म पर लगभग 300 किलो मिलावटी मीठा मावा पाया गया, जिसे टीम ने नष्ट कराया. मिठाई के भी नमूने लिए गए. इसी प्रकार एक और दुकान पर नमकीन का नमूना लिया गया. इस दौरान 100 किलो नमकीन को सीज किया गया. एक अन्य फर्म से ड्राई पेठा का नमूना लिया गया. साथ ही फर्म पर विभिन्न प्रकार की अवधि पार लगभग 50 किलो खाद्य सामग्री पाई गई, जिसका मौके पर ही नष्टीकरण की कार्रवाई की गई. सीएमएचओ डॉ. विश्नोई ने खाद्य पदार्थ विक्रेताओं से अपील की है कि दीपावली के इस पर्व पर किसी भी प्रकार की मिलावटी, खराब या अवधि पार सामग्री का विक्रय नहीं करें. ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाएगी.