फूड विभाग का एक्शन : बाड़मेर में 300 किलो मिलावटी मावा नष्ट, जैसलमेर में 750 किलो घी जब्त
बाड़मेर और जैसलमेर में खाद्य विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में मिलावटी खाद्य सामग्री को नष्ट किया है.
Published : October 18, 2025 at 12:36 PM IST|
Updated : October 18, 2025 at 2:46 PM IST
बाड़मेर/जैसलमेर : दीपावली पर्व के मद्देनजर प्रदेश भर में मिलावट के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है. इसी के तहत बाड़मेर और जैसलमेर में भी कार्रवाई की गई. बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 300 किलो मिलावटी मावा नष्ट करने के साथ ही 100 किलो नमकीन को सीज किया. इसके अलावा 50 किलो सामग्री को भी नष्ट करवाया. स्वास्थ्य विभाग की इस प्रकार की कार्रवाई से मिलावटखोरो में हड़कंप मचा हुआ है.
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विष्णुराम बिश्नोई ने बताया कि एक फर्म पर मौका निरीक्षण किया. इस दौरान उस फर्म पर लगभग 300 किलो मिलावटी मीठा मावा पाया गया, जिसे टीम ने नष्ट कराया. मिठाई के भी नमूने लिए गए. इसी प्रकार एक और दुकान पर नमकीन का नमूना लिया गया. इस दौरान 100 किलो नमकीन को सीज किया गया. एक अन्य फर्म से ड्राई पेठा का नमूना लिया गया. साथ ही फर्म पर विभिन्न प्रकार की अवधि पार लगभग 50 किलो खाद्य सामग्री पाई गई, जिसका मौके पर ही नष्टीकरण की कार्रवाई की गई. सीएमएचओ डॉ. विश्नोई ने खाद्य पदार्थ विक्रेताओं से अपील की है कि दीपावली के इस पर्व पर किसी भी प्रकार की मिलावटी, खराब या अवधि पार सामग्री का विक्रय नहीं करें. ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाएगी.
पढ़ें. खाद्य विभाग का एक्शन, जयपुर में 3000 किलो मिल्क केक और अलवर में 9000 किलो सॉस कराया नष्ट
जैसलमेर में कई किलो घी जब्त : जैसलमेर शहरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा टीम ने विशेष छापेमारी कर कई खाद्य प्रतिष्ठानों पर जांच की गई. इस दौरान बिना पैकिंग दिनांक, बिना एक्सपायरी दिनांक और निर्माता का पता नहीं अंकित किए गए खाद्य पदार्थों को जब्त किया गया. इसको लेकर जैसलमेर सीएमएचओ डॉ. आरके पालीवाल ने बताया कि गत दिनों टीम ने दो ब्रांड के 6,800 किलो चावल को कब्जे में लिया. इसके अलावा एक और ब्रांड का 750 किलो घी और 350 किलो दाल भी जब्त किया गया.
उन्होंने बताया कि जब्त किए गए चावल, घी और दाल के कुल 7 नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. गत दिनों जब्त किए गए उत्पादों में चावल, घी, दाल और सोयाबीन शामिल हैं. इनका परीक्षण जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला की ओर से किया जाएगा और यदि नमूनों में मिलावट या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.