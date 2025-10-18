ETV Bharat / state

दीवाली पर दीया बनाने वाले कुम्हार बेबस, मिट्टी दीयों की घटती मांग के चलते रोजी-रोटी पर संकट

दिवाली पर दीया बनाने वाले कुम्हार परेशान, दीए की घटती मांग और बाजारों में सजावटी दिए की वजह से घर चलाना मुश्किल.

दिवाली पर दीया बनाने वाले कुम्हार परेशान
दिवाली पर दीया बनाने वाले कुम्हार परेशान (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 18, 2025 at 2:29 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

खगड़िया: दीपावली की बात हो तो जेहन में सबसे पहली तस्वीर मिट्टी के जलते दीए की आती है. दीपावली के त्यौहार बिना मिट्टी के दिए के पूरी नहीं हो सकती. हालांकि बदलते दौर में सब कुछ बदल गया है. इसलिए अब लोग शगुन के तौर पर मिट्टी के कुछ दिए जलातें हैं. ज्यादात्तर प्लास्टिक के दिए और मोमबत्ती आदि का इस्तेमाल करते हैं.

चाइनिज के सामने मिट्टी दीया के खरीदार नहीं: इसलिए अब प्लास्टिक के सजावटी दिए की बिक्री बाजार में बढ़ गई है. जिससे मिट्टी के दीए बनाने वाले कुम्हार परिवार परेशान हैं. अब मिट्टी के दीए से आमदनी इतनी घट गई है कि इन्हें मजदूरी कर अपना घर चलाना पड़ रहा है. दिवाली के मौके पर मिट्टी के दिए का खरीदार नहीं मिलते हैं.

दीवाली पर दीया बनाने वाले कुम्हार बेबस (ETV Bharat)

25 वर्षों से दीया बना रहीं गीता : दीपावली के 10 दिन पहले से कुम्हार परिवार अपनी तैयारी में लग जाता है. खगड़िया के सोनू पंडित की मां गीता देवी ने कहा 'मैं 25 वर्षों से मिट्टी के दिए और मिट्टी का बर्तन बनाती आ रही हूं. काफी कुछ बदला है. पहले पारंपरिक चाक पर हाथों की कारीगरी से मिट्टी के दिए और मिट्टी के बर्तन बनाती थी. लोग घर से ही मिट्टी के दिए खरीद कर अपने घर ले जाते थे. मेरा ध्यान सिर्फ मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने पर रहता था. अब तो इसको बेचना भी कठिन हो गया है.

मिट्टी दीयों की घटती मांग के चलते रोजी-रोटी पर संकट
मिट्टी दीयों की घटती मांग के चलते रोजी-रोटी पर संकट (ETV Bharat)

"2000 प्रति टेलर मिट्टी खरीदना पड़ता है. उसमें भी मिट्टी की क्वालिटी देखनी होती है. बालू खरीदना होता है. काफी मेहनत के बाद मिट्टी के दिए और बर्तन बना पाती हूं. जितनी उम्मीद रहती है उससे कम ही बेच पाती हूं. अगर केवल इस रोजगार के भरोसे रहें तो जीना दुर्लभ हो जाएगा. अब कुम्हारगिरी पार्ट टाइम नौकरीभर ही रह गई है. इसके लिए चाक चलाने के साथ-साथ मजदूरी भी करनी पड़ती है." -गीता देवी

इलेक्ट्रिक चाक आने से कितनी बदली है कुम्हार परिवारों की जिंदगी
इलेक्ट्रिक चाक आने से कितनी बदली है कुम्हार परिवारों की जिंदगी (ETV Bharat)

इलेक्ट्रिक चाक से बदली जिंदगी : सोनू पंडित ने बताया पहले जब पारंपरिक चाक हुआ करता था तो काफी मेहनत के बाद अपनी हाथ की कारीगरी काम आती थी. काफी कम लोग मिट्टी के बर्तन और दीए बनाते थे, जिससे बिक्री पर असर नहीं पड़ता था. जब से इलेक्ट्रिक चाक आ गया है. काफी लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है. मिट्टी के सामान बनाना थोड़ा आसान भी हो गया है. इससे बिक्री पर असर पड़ा है.

"पहले जब पारंपरिक चाक पर काम होता था 200 से 300 दिए बना पाना भी कठिन होता था. अब 700 से 800 दिए बनाना भी आसान हो गया है. मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है. बिक्री कम हो रही है." -सोनू पंडित

मिट्टी दीयों की घटती मांग के चलते रोजी-रोटी पर संकट
मिट्टी दीयों की घटती मांग के चलते रोजी-रोटी पर संकट (ETV Bharat)

बेचने के लिए जाना पड़ता है बाजार : सोनू पंडित का कहना है कि आज से 15-20 वर्ष पहले लोग घर से आकर मिट्टी के दिए और बर्तन ले जाते थे. अब इसे बेचना भी मुश्किल होता है. कुम्हार मां और बेटे ने बताया कि पहले हम लोग प्रतिदिन 300 400 दिए बनाते थे. बेचने की समस्या नहीं होती थी. अब इसे बाजार में लेकर बैठना होता है.

मिट्टी के एक टेलर की कीमत अब ₹2000 हुई
मिट्टी के एक टेलर की कीमत अब ₹2000 हुई (ETV Bharat)

इलेक्ट्रिक चाक से प्रतिस्पर्धा बढ़ी : अब इन दियों को बेचने के लिए घंटों बैठना पड़ता है. लोगों का रुझान घटा है. लोग प्लास्टिक के दिए खरीदने लगे हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी पर इसका बुरा असर पड़ा है. सीता देवी ने बताया कि पहले मिट्टी के बर्तन घर-घर पहुंचते थे तो लोग अनाज भी देते थे लेकिन अब लोग अनाज भी देना नहीं चाहते हैं. पहले पारंपरिक चाक पर मिट्टी के दिए और सामान बनाना कठिन होता था लेकिन 10000 रुपय में खरीदी गई इलेक्ट्रिक चाक से अब काम आसान हो गया है.

ये भी पढ़ें :

TAGGED:

LIFE GRINDING ON THE WHEEL
PROBLEM OF DIYA MAKERS
KHAGARIA DIYA MAKERS
दिवाली 2025
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में NDA अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे CM? विस्तार से समझिए

बिहार की राजनीति में आखिर क्यों जरूरत बन गए मुकेश सहनी, क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत

क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बिहार चुनाव लड़ेगी BJP? इन बयानों से समझिये

17% आबादी, टिकट 0.. बिहार चुनाव में BJP ने फिर मुस्लिमों से किया किनारा, जानिए क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.