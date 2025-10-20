ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है दीपोत्सव, सीएम साय समेत राजनेताओं ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

दिवाली पर्व पर छत्तीसगढ़ के राजनेताओं ने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.

Diwali 2025
राजनेताओं ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 20, 2025 at 10:13 AM IST

रायपुर : पूरा देश दिवाली का त्यौहार मना रहा है.बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक दिवाली के त्यौहार का आनंद ले रहे हैं.छत्तीसगढ़ में भी दिवाली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है. देश और प्रदेशवासियों के छत्तीसगढ़ के राजनेताओं ने दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.सीएम विष्णुदेव साय,डिप्टी सीएम विजय शर्मा, डिप्टी सीएम अरुण साव, विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने प्रदेशवासियों को दीप पर्व की बधाईयां दी हैं.

विष्णुदेव साय,सीएम : समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. उल्लास, उमंग और रौशनी से पूर्ण यह दीपावली पर्व आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाए.

सीएम साय ने देवी-देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए कहा, "भगवान श्री गणेश, देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती की कृपा सभी पर बनी रहे. सभी के जीवन में सुख और समृद्धि का दीपक जलता रहे- यही शुभ कामना है.

विजय शर्मा,डिप्टी सीएम :अयोध्या दीपोत्सव आज सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति का विश्वव्यापी संदेश बन चुका है.हर वर्ष एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है. इस वर्ष 2025 में भी, अयोध्या ने एक साथ लाखों दीये प्रज्वलित करके 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड' में एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है.

डॉ रमन सिंह, पूर्व सीएम : प्रकाशोत्सव के पावन दिवस दीपावली पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं.दीपावली का यह शुभ दिन अंधकार को समाप्त कर प्रकाशमय वातावरण के निर्माण का प्रतीक है, हमारे प्रदेश पर माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से समृद्धि व संपन्नता बनी रहे. हर घर में धन-धान्य के भंडार रहें ऐसी मेरी प्रार्थना है.

बृजमोहन अग्रवाल, सांसद रायपुर : समस्त देशवासियों को प्रकाश और आनंद के महापर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मंगल बधाई! भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी, प्रभु श्रीराम और माता सीता जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऋद्धि-सिद्धि और अपार खुशियाँ बनी रहें। हर घर-आँगन दीपों की रोशनी से आलोकित हो, हर हृदय प्रेम, शांति और उत्साह से भर जाए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, निरोगी हो, समृद्धि और सद्भाव से पूर्ण हो, यही प्रार्थना है. शुभ दीपावली.

भूपेश बघेल,पूर्व सीएम : आपके जीवन का हर हिस्सा सदैव रौशन रहे. सुख, समृद्धि और संपन्नता से आपका जीवन परिपूर्ण रहे. इन्हीं मंगलकामनाओं के साथ, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई. माँ लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे.

टीएस सिंहदेव,पूर्व डिप्टी सीएम : समस्त देशवासियों को प्रकाश और खुशियों के पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. ईश्वर से प्रार्थना है कि यह पावन त्योहार आप सभी के जीवन को धन, धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण करे.

TAGGED:

DIWALI WISHES BY CG LEADERS
CM VISHNUDEO SAI VIJAY SHARMA
DR RAMAN SINGH BHUPESH BAGHEL
दिवाली
DIWALI 2025

