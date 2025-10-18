ETV Bharat / state

दिल्ली बीजेपी के दीपावली मिलन में बिहार के लिट्टी चोखा ने जमाया रंग

दिल्ली भाजपा कार्यालय में दिवाली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में इस बार दिवाली कुछ अलग होगी.

दीपावली मिलन में बिहार के लिट्टी चोखा
दीपावली मिलन में बिहार के लिट्टी चोखा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 18, 2025 at 8:54 PM IST

नई दिल्ली: बिहार विधानसभा चुनाव में दिल्ली के बीजेपी नेता पूरे दमखम से लगे हुए हैं. इसकी झलक शनिवार को दीन दयाल उपाध्याय मार्ग में शिफ्ट हुए प्रदेश बीजेपी में आयोजित दीपावली मंगल मिलन में भी दिखाई दी. जिसमें प्रदेश के अलावे पार्टी के राष्ट्रीय नेता भी शामिल हुए. संगीतमय समारोह में पुरानी दिल्ली के व्यंजनों के साथ ही बिहार के लिट्टी चोखा अन्य व्यंजनों पर हावी था. यूं तो पहले भी अन्य मौके पर आयोजित कार्यक्रम में यह मेन्यू में शामिल होता था, लेकिन इस बार इसे पार्टी कार्यालय में खास तरजीह दी गयी थी. नतीजा जो भी स्टॉल पर आता, बिहार चुनाव से जोड़कर ही इसी देखता और वहां के समीकरण पर चर्चा करते हुए लुत्फ उठा रहा था. अन्य व्यंजनों में राजस्थान की दाल बांटी एवं कर्नाटक के डोसे और ग्रीन पार्क के प्रसिद्ध चाय वाले की चायकी खास व्यवस्था थी.

दिल्ली में संस्कृति के साथ-साथ पर्यावरण का भी समन्वय

दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पिछले आठ सालों में जो पुरानी सरकार थी वह सर्वोच्च न्यायालय के सामने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखती थी, ताकि दिवाली में पटाखे जलाने पर रोक लगी रहे. इस वर्ष भाजपा की सरकार ने ग्रीन पटाखों के साथ दिवाली मनाने की बात को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी और न्यायालय ने मान लिया है और इस बार दिल्ली में संस्कृति के साथ साथ पर्यावरण का भी समन्वय नजर आएगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)

कोर्ट के निर्णय ने हर घर में खुशियां लौटाई

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी क्योंकि आप सभी के प्रयास से दिल्ली में 27 सालों बाद भाजपा की सरकार बनी है और भाजपा इसके लिए दिल्ली की जनता की पूरी तरह से आभारी हैं. हम सरकार के रूप में आपकी सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर इस दीपावली को ग्रीन और गौरवमयी बनाएंगे. यह केवल उत्सव नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना और जिम्मेदारी का प्रतीक होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कोर्ट के फैसले के बाद सबको एक बार फिर से बधाई. और कहा कि इस बार दिवाली में कोर्ट के निर्णय ने हर घर में खुशियां लौटाई हैं और पर्यावरण के प्रति सजगता का नया अध्याय भी खोला है. उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की कि उत्सव की चमक में प्रकृति की शांति को भी स्थान दें और एक हरित एवं खुशहाल दिल्ली के निर्माण में सहभागी बनें.

दीपावली मिलन समारोह में सीएम रेखा
दीपावली मिलन समारोह में सीएम रेखा (ETV Bharat)

दिल्ली में पहली बार दिवाली आयी

बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 21वीं सदी का सूरज उगने के बाद दिल्ली में पहली बार दिवाली आयी है अगर ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी. क्योंकि इससे पहले कि दिवाली उजाला लेकर ज़रूर आती थी, लेकिन सरकार की अंधकारमय प्रयासों ने लोगों को आस्था के साथ खिलवाड़ करने का काम किया. आज दिल्ली में वो सनातन सरकार है जो भारतीय संस्कृति के विकास के साथ ही सभी के समग्र विकास में विश्वास रखती है.

बिहार के लिट्टी चोखा ने जमाया रंग
बिहार के लिट्टी चोखा ने जमाया रंग (ETV Bharat)

दीपावली मंगल मिलन समारोह में दिल्ली बीजेपी की सह प्रभारी डा. अल्का गुर्जर, केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी, योगेन्द्र चांदोलिया एवं बाँसुरी स्वराज, विधानसभाध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता, दिल्ली सरकार में सभी मंत्री, पार्षद व अन्य नेता शामिल हुए.

