दीपों की रोशनी में जगमगाया दिल्ली का कर्तव्य पथ, रामायण थीम लेजर और ड्रोन शो ने मोहा मन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस दीपावली पर पटाखे की परमिशन मिलने के बाद छोटे-छोटे बच्चे हमें यह कहते हैं कि थैंक यू, अब हम पटाखे जला पाएंगे तो पता चलता है कि बच्चे खुश हैं. जब मोदी जी के जीएसटी बचत के माध्यम से घर का बजट कम हो रहा है तो मालूम चलता है कि दिल्ली की हमारी बहनें कितना खुश हैं. जब पूरी दिल्ली कंसर्ट फ्रेंडली इवेंट फ्रेंडली होती है और इतने बड़े-बड़े ग्रैंड इवेंट जो पहले दिल्ली एनसीआर में चले जाते थे, बड़ी मेट्रो सिटी में जाते थे पर दिल्ली नहीं आते थे, जब सरकार उनके लिए एक बेहद सुविधाजनक माहौल बनाती है और युवाओं के लिए अलग-अलग, बड़े-बड़े कंसर्ट दिल्ली में आते हैं तो समझ आता है कि युवा खुश हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कर्तव्य पथ पर रौनक वाली दीपावली मनाई. दो दिवसीय इस आयोजन की शुरुआत शनिवार शाम कर्तव्य पथ पर 1 लाख 51 हजार दीपों को जलाकर हुई. इस मौके पर भव्य ड्रोन शो, रामकथा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के संग पहली बार इस दिव्य दीपोत्सव को मनाया गया. रविवार शाम को भी इसी तरह का आयोजन यहां होगा. जिसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से अपील की.

उन्होंने कहा कि जब आरोग्य मंदिर, आयुष्मान योजना सरकार के काम शुरू होते हैं और लाखों लोग उसका बेनिफिट लेते हैं तो पता चलता है कि दिल्ली के बुजुर्ग खुश हैं. यमुना में छठ मनाने का ऐलान होता है तो पता चलता है कि हमारे पूर्वांचल के भाई-बहन खुश हैं. जब 1984 के सिख दंगा के इतने वर्षों बाद दिल्ली में कोई सरकार आती है और उस दंगा पीड़ित परिवारों को राहत देती है, उन्हें नौकरी देती है, परिवार खुश होते हैं. इस दीपावली पर सरकार सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश कर रही है.

दिल्ली में दिवाली (ETV Bharat)

दीपावली समारोह का मुख्य फोकस

पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि इस वर्ष दीपावली समारोह का मुख्य फोकस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक थीम है. यह आयोजन न केवल दिल्ली की सुंदरता को बढ़ाएगा, बल्कि नागरिकों में उत्साह और सकारात्मकता भी फैलाएगा. दो लाख से अधिक दीयों की रोशनी के अलावा, कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रामायण पर आधारित एक शानदार ड्रोन शो और लेजर प्रोजेक्शन मैपिंग रहा. इन शोज के माध्यम से भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की कहानी को मनमोहक ढंग से दर्शाया गया. जिससे उपस्थित लोगों को एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव मिला.

दिल्ली सरकार की दिवाली (ETV Bharat)

बता दें कि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है. इससे पहले दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क, अक्षरधाम मंदिर, त्यागराज स्टेडियम में आप सरकार दीपावली का त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाती रही. जिसमें मुख्यमंत्री समेत पूरा कैबिनेट शामिल होता था. इस वर्ष 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 को छोटी दीपावली और 20 को दीपावली मनाया जा रहा है. सरकार द्वारा कर्त्तव्य पथ पर 19 अक्टूबर को भी सार्वजनिक रूप से दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा.

