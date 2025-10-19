ETV Bharat / state

दिवाली पर इस मुहूर्त में करें धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा, घर में बनी रहेगी सुख-समृद्धि!

घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए दिवाली के दिन इस शुभ मुहूर्त में करें धन की देवी माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना.

Diwali Puja Vidhi Shubh Muhurat
दिवाली पूजा विधि शुभ मुहूर्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 1:51 PM IST

3 Min Read
कुल्लू: देश भर में दिवाली का त्योहार 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा. धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए भक्तों विधि-विधान से पूजा-अर्चना करेंगे. ऐसे में सोमवार, 20 अक्टूबर को माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विशेष मुहूर्त में माता का आह्वान कैसे करें ताकि धन की देवी की कृपा बनी रहे. इसे बारे में आचार्य विजय कुमार ने विस्तार से बताया है. उन्होंने बताया कि इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि दो दिन पड़ रही है. 20 और 21 अक्टूबर दोनों दिन कार्तिक अमावस्या रहेगी.

इस शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से करें माता लक्ष्मी की पूजा

आचार्य विजय ने कहा है कि, "कार्तिक अमावस्या की शुरुआत सोमवार, 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजकर 44 मिनट पर शुरू होगी और तिथि का समापन 21 अक्टूबर को शाम 5 बजकर 55 मिनट पर होगा. हालांकि दिवाली पर प्रदोष और निशीथ काल अनिवार्य होता है. 20 अक्टूबर को प्रदोष काल शाम 5 बजकर 46 मिनट से रात 8 बजकर 18 मिनट तक रहेगा. वहीं, वृषभ काल रात 7 बजकर 8 मिनट से रात 9 बजकर 3 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा अमावस्या का अभिजीत मुहूर्त 21 अक्टूबर को प्रातः 11 बजकर 43 मिनट से प्रातः 12 बजकर 28 मिनट तक रहेगा और अमृत काल दोपहर 1 बजकर 40 मिनट से दोपहर 3 बजकर 26 मिनट तक रहेगा."

शाम में लक्ष्मी माता की पूजा का विशेष विधान

आचार्य विजय के अनुसार, सनातन धर्म में अधिकांश त्योहार उदया तिथि के आधार पर मनाए जाते हैं, लेकिन दीपावली इस नियम का अपवाद है. दिवाली का त्योहार अमावस्या की रात्रि में प्रदोष काल में मनाने का विधान है. दिवाली की पूजा में शाम का विशेष महत्व है. ऐसे में लोगों को प्रदोष और निशिता कल में देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए. मान्यता है कि, इस दिन विधि-विधान से लक्ष्मी पूजन और दीपदान करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. इसके अलावा घर-परिवार में सुख-समृद्धि का संचार होता है.

दिवाली की रात क्यों होती है माता लक्ष्मी की पूजा?

आचार्य विजय का कहना है कि, दीपावली के दिन धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा मुख्य रूप से रात के समय (निशिता काल) या शाम के समय (प्रदोष काल) की जाती है. इस साल सोमवार, 20 अक्टूबर को अमावस्या तिथि दोपहर में शुरू हो रही है, यह पूरी रात रहेगी. ऐसे में रात की पूजा के लिए यह तिथि सर्वोत्तम है. उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक मास की अमावस्या के दिन ही माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से बाहर आई थीं. इसलिए इस दिन को माता लक्ष्मी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाने की परंपरा है. दिवाली की रात में तंत्र-मंत्र और साधना करने वाले भी सिद्धि प्राप्त करते हैं.

