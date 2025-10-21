ETV Bharat / state

बही खातों के बाद चांदी भंडार का पूजन, सांवलियाजी मंदिर में मनाया दीपावली महोत्सव

जिले में सोमवार एवं मंगलवार दोनों ही दिन दीपोत्सव पर्व मनाया जा रहा है. इसमें श्री सांवलियाजी मंदिर में दीपावली का पर्व मंगलवार को मनाने का निर्णय हुआ था. दीपावली की पूजन को लेकर मंदिर प्रशासन के अलावा मंदिर बोर्ड के पदाधिकारी भी मंदिर परिसर में पहुंचे, जहां पूजन का कार्यक्रम हुआ. पंडित ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना करवाई. बाद में सभी को मिठाई भी बांटी गई.

चित्तौड़गढ़: सनातन आस्था के प्रमुख केंद्र श्री सांवलियाजी मंदिर में मंगलवार को दीपावली महोत्सव मनाया गया. मंदिर कार्यालय में खातों का पूजन हुआ. बाद में भंडार की पूजा की गई. मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों को तिलक लगाकर मिठाई बांटी गई. मंदिर के सुरक्षा गार्ड्स ने सम्मान में फायर किए. अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रभा गौतम ने इस दौरान फायर किए.

पहले बही खातों का पूजन, फिर भंडार पूजा: अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं श्री सांवलिया मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम ने बताया कि मंदिर में मंगलवार को दीपोत्सव का पर्व मनाया गया. इसके लिए पहले मंदिर कार्यालय में भगवान लक्ष्मी और गणेश के साथ ही बही खातों का विधि-विधान से पूजन हुआ. बाद में बोर्ड पदाधिकारी के साथ ही मंदिर मंडल के कर्मचारी मंदिर पहुंचे. यहां स्थापित दोनों ही भंडार की पूजा की गई.

मंदिर के पुजारियों को तिलक लगाकर शुभकामनाएं दी गईं. बाद में श्री सांवलिया मंदिर मंडल के सभी वाहनों की पूजा भी मंदिर के वीआईपी गेट के पास की गई. इस दौरान श्री सांवलियाजी मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, सदस्य किशन अहीर, पवन तिवारी के अलावा मंदिर प्रभारी भैरूगिरी, सुरक्षा प्रभारी गुलाबसिंह सहित अन्य कई कर्मचारी मौजूद रहे.

मंदिर में चांदी के भंडार की पूजा की गई (ETV Bharat Chittorgarh)

शस्त्र पूजन के बाद किए फायर: मंदिर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने शस्त्र पूजन किया. इसके बाद वर्षों की परंपरा के अनुसार खुशी में फायर किया जाता है. इसी के तहत पहले सुरक्षा गार्ड्स ने फायर किए. बाद में मंदिर बोर्ड के अध्यक्ष के अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम ने भी बंदूक से फायर किया और खुशी जताई. अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने दो फायर किए.

मंदिर में हुई विशेष सजावट: अतिरिक्त जिला कलक्टर ने बताया कि दीपावली के पर्व को लेकर श्री सांवलियाजी मंदिर में विशेष सजावट भी देखने को मिली है. श्री सांवलिया मंदिर प्रशासन की ओर से मंदिर के कॉरिडोर और भीतर भी सजावट की गई थी. आर्टिफिशियल फूलों से यह सजावट की गई. ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालु सेल्फी एवं वीडियो बनाते हुए भी देखे गए.