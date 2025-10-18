ETV Bharat / state

धनतेरस पर झाडू खरीदना क्यों माना जाता है शुभ ,जानिए क्या है इसका पौराणिक महत्व

धनतेरस पर ज्यादातर लोग झाड़ू खरीदते हैं. इसके कई कारण है. आइये जानते हैं क्या इसका महत्व?

धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की रही है पुरानी परंपरा
धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की रही है पुरानी परंपरा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 18, 2025 at 5:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मसौढ़ी: दिपावली पर मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है. हर इंसान मां लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहता है. इसलिए दिपावली पर हर उस बात का ध्यान रखा जाता है जिससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी स्वच्छता और पवित्रता में वास करती है. इसको ही ध्यान में रखकर दिपावली से पहले घरों की सफाई की जाती है. इस तरह एक और मान्यता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए.

झाड़ू खरीदने की पुरानी परंपरा: धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की पुरानी परंपरा रही है. कहा जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है और घर की दरिद्रता दूर होती है. यहां तक की बुरी शक्तियों का नाश भी होता है. धनतेरस पर आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है. इस पूजा से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और बीमारियां दूर रहती है.

aaaaaa (ETV Bharat)

झाड़ू खरीदने का महत्व : मान्यता है कि जिस स्थान पर गंदगी होती है, वहां लक्ष्मीजी की बहन अलक्ष्मी का वास होता है. ऐसे में घर में दरिद्रता और कंगाली आ सकती है. वहीं, झाड़ू से घर साफ करने से घर में देवी लक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि जिस स्थान पर साफ-सफाई होती है, वहां माता लक्ष्मी का वास होता है. बुरी शक्तियां भी दूर होती है. घर की दरिद्रता भी खत्म हो जाती है.

धनतेरस पर रात में झाडू नहीं खरीदनी चाहिए
धनतेरस पर रात में झाडू नहीं खरीदनी चाहिए (ETV Bharat)

कब झाडू नहीं खरीदें: झाड़ू खरीदने को लेकर सुबह से बाजारों में रौनक देखने को मिलती है, लेकिन एक बात और ध्यान रखनेवाली है कि झाड़ू की खरीद रात के समय नहीं होनी चाहिए. झाड़ू की खरीद धनतेरस के दिन सूर्यास्त से पहले करना उचित होगा.

सुख और समृद्धि का आशीर्वाद: धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा पर राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर के पुजारी ने कहा कि इसकी चर्चा पुराणों में भी की गई है. आज के दिन हर घर में झाड़ू की खरीदारी होनी चाहिए.

झाड़ू खरीदने से सुख और समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद
झाड़ू खरीदने से सुख और समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद (ETV Bharat)

"झाड़ू खरीदने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. अपने भक्तों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं. घर की दरिद्रता खुद-ब-खुद दूर हो जाती है. घर में माता लक्ष्मी का वास होता है." -गोपाल पांडे, पुजारी, श्रीरामजानकी ठाकुरवाड़ी, मसौढी

झाड़ू खरीदने से सुख और समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद
झाड़ू खरीदने से सुख और समृद्धि का मिलता है आशीर्वाद (ETV Bharat)

झाड़ू खरीदने से बरकत: धरतेरस पर आमतौर पर लोग सोने, चांदी जैसे कई कीमती सामानों की खरीददारी करते हैं ताकि मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी का आशीर्वाद उनके घर पर जीवन पर हमेशा बना रहे. घर में साल भर बरकत बनी रहे और कभी भी धन की कमी ना हो. धनतेरस के दिन घर में झाड़ू लाने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, दरिद्रता दूर होती है. मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में वास करतीं हैं. घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है.

ये भी पढ़ें :

TAGGED:

DHANTERAS 2025
DEEWALI TRADITION AND RITUALS
दिवाली को लेकर मान्यता
धनतेरस 2025
DIWALI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार चुनाव में NDA अगर जीत भी जाए तब भी क्या नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे CM? विस्तार से समझिए

बिहार की राजनीति में आखिर क्यों जरूरत बन गए मुकेश सहनी, क्या है इनकी सबसे बड़ी ताकत

क्या हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बिहार चुनाव लड़ेगी BJP? इन बयानों से समझिये

17% आबादी, टिकट 0.. बिहार चुनाव में BJP ने फिर मुस्लिमों से किया किनारा, जानिए क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.