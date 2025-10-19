ETV Bharat / state

सरहद पर दीपावली: जैसलमेर में शहर से बॉर्डर तक उत्साह, BSF जवानों ने सजाई चौकियां

सीमा चौकियों पर दीपावली की विशेष तैयारियां: भारत-पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर जिले की चौकियों पर इस बार दीपावली को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं. BSF अधिकारी और जवान मिलकर अपनी चौकियों को सजा रहे हैं. कहीं मिट्टी के दीये जलाकर सीमाओं को रोशन किया जा रहा है तो कहीं बिजली की रोशनी से बॉर्डर आउट पोस्ट (BOP) जगमगा रही है. जवानों ने साफ-सफाई अभियान चलाकर अपने कार्यक्षेत्र को त्योहार के अनुरूप सुसज्जित किया है.

जैसलमेर: मरुधर की धरती जैसलमेर में इस बार दीपावली का उल्लास केवल शहर की गलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सरहद की चौकियों तक फैल गया है. शहर के बाजारों में दीप, मिठाइयों और सजावटी सामान की खरीदारी को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ रही है. वहीं, सीमा सुरक्षा बल (BSF) के जवान भी बॉर्डर पर दीपावली की तैयारियों में जुटे हैं. रेगिस्तान की रेत पर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए भी जवानों के चेहरों पर उत्सव की चमक साफ दिखाई दे रही है.

रंगोलियों और मिठाइयों से महकती चौकियां: दीपावली पर्व को लेकर जवानों ने अपनी चौकियों पर भिन्न-भिन्न रंगों की सुंदर रंगोलियां बनाई हैं. ये रंगोलियां न केवल उत्सव का प्रतीक हैं बल्कि देशभक्ति और एकता का संदेश भी देती हैं. जवानों ने मिठाइयां खुद तैयार की हैं. बीओपी पर ही दल बनाकर लड्डू, नमकीन और अन्य पारंपरिक व्यंजन बनाए जा रहे हैं ताकि साथी जवानों के साथ मिलकर त्योहार की मिठास साझा की जा सके.

महिला और पुरुष जवानों की समान भागीदारी: BSF अधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि दीपावली की तैयारियों में महिला और पुरुष दोनों वर्ग के जवान समान रूप से हिस्सा ले रहे हैं. पुरुष जवान सजावट और मिठाई बनाने में जुटे हैं, जबकि महिला जवान रंगोली और पूजा स्थल की सजावट में अपनी भूमिका निभा रही हैं. सभी जवान मिलकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि त्योहार को उल्लासपूर्वक मनाया जा सके.

देशभक्ति और सेवा का प्रतीक बना पर्व: सीमा पर तैनात जवानों के लिए दीपावली केवल त्योहार नहीं बल्कि देशभक्ति की भावना को और प्रबल करने का अवसर है. परिवार से दूर रहकर भी वे मातृभूमि की सेवा में डटे हैं. सीमावर्ती चौकियों की जगमगाहट केवल दीयों की नहीं बल्कि उनके समर्पण और जोश की रोशनी से है. जैसलमेर के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि जब वे अपने घरों में दीप जलाएंगे, तब सरहद पर भी देश के सपूत मातृभूमि की रक्षा करते हुए दीपावली का पर्व मना रहे होंगे.

इसे भी पढ़ें- दीपोत्सव पर 'खाकी' मुस्तैद, जयपुर में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी, ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली