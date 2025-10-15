ETV Bharat / state

देश में प्रसिद्ध बीकानेर की फुलझड़ी, कई चुनौतियों के बाद भी पहचान कायम

वह कहते हैं बीकानेर की फुलझड़ी की डिमांड का एक बड़ा कारण यहां का मौसम है. यहां मौसम सूखा है, जिसके चलते नमी नहीं रहती है. पटाखे में नमी होगी तो वह जलेगा नहीं और जलने पर धुआं ज्यादा करेगा. बीकानेर में मौसम सूखा होने के चलते नमी नहीं रहती है इसलिए फुलझड़ी काफी देर तक जलती है और धुआं नहीं करती. ज्यादा रोशनी भी करती है.

यहां का मौसम अनुकूल : बीकानेर फायरवर्क्स संगठन के पदाधिकारी और फुलझड़ी निर्माता वीरेंद्र किराडू कहते हैं कि पिछले 73 सालों से उनका परिवार इस काम में जुड़ा है. वो तीसरी पीढ़ी के हैं, जो इस काम को कर रहे हैं. वो खुद पिछले 30 सालों से फुलझड़ी निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं.

बीकानेर : दीपावली का त्योहार नजदीक है. लोगों ने दीपावली के दिन आतिशबाजी करने को लेकर भी प्लानिंग कर ली है. दीपावली के दिन लगातार 2 दिन तक आतिशबाजी का शोर सुनने को मिलता है. देशभर में पटाखे का सबसे ज्यादा निर्माण शिवाकाशी में होता है, लेकिन बीकानेर की फुलझड़ी कि पूरे देश में डिमांड होती है. अब बदलते समय में व्यापारिक चुनौतियों के चलते यह कारोबार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन आज भी आतिशबाजी से जुड़े व्यापारियों की पहली पसंद बीकानेर की फुलझड़ी है.

मिश्रण में इस्तेमाल होता है दाल : किराडू कहते हैं कि बीकानेर की फुलझड़ी का मिश्रण है, जो इसको अलग दर्जा दिलाता है. लोहे का बुरादा, एल्यूमिनियम पाउडर और पोटैशियम नाइट्रेट/शोरा, स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट काम में लिया जाता है. इन सबमें सबसे ज्यादा जरूरी है स्टार्च यानी की मांड, जो उड़द दाल के रूप में इसमें मिलाया जाता है ताकि फुलझड़ी की फिनिशिंग बढ़िया हो. इसमें बिल्कुल नमी नहीं रहे. उन्होंने कहा कि शुरुआत में यह मिश्रण नहीं था, लेकिन प्रतिस्पर्धा की युग में कॉस्ट कटिंग के चलते यह फार्मूला अपनाया गया, जो सटीक काम कर गया.

चुनौतियां भी कम नहीं : किराडू कहते हैं कि आज से कुछ साल पहले तक बीकानेर संभाग में फुलझड़ी की कई फैक्ट्रियां थी, जो अधिकतर बीकानेर में थी. अब धीरे-धीरे बड़ी कंपनियों के आने और जीएसटी टैक्स की विसंगतियों के चलते मंझले उद्योग और छोटे उद्योग के रूप में काम करने वाली यह फैक्ट्रियां बड़ी कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पा रहीं. ऐसे में बीकानेर की फुलझड़ी का कारोबार धीरे-धीरे सिमट गया है. अब केवल हरियाणा और दिल्ली की आपूर्ति होती है.

सरकार को करना चाहिए फोकस : किराडू कहते हैं कि 'वोकल फॉर लोकल' की बात तो बहुत होती है, लेकिन टैक्स विसंगतियां होने के चलते हम जैसे कारोबारी के लिए कई मुश्किलें हैं. ऐसे में सरकार को छोटे उद्योगों को लेकर कोई योजना और शुरू करनी चाहिए ताकि छोटे उद्योग भी पनप सकें.

इन उद्योगों पर काफी श्रमिक आश्रित हैं, उनको भी रोजगार मिलता रहेगा. कई साल पहले तक बीकानेर से फुलझड़ी का कई करोड़ रुपए का कारोबार होता था, लेकिन अब उसमें कमी आई है. इसके बावजूद हम साल भर फुलझड़ी बनाते हैं और दीपावली सीजन से पहले सब बिक जाती है.