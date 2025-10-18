ETV Bharat / state

दीपावली पर बाड़मेर पुलिस अलर्ट: शहर में फ्लैग मार्च और चौराहों पर सघन नाकाबंदी

एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि दीपावली पर्व के मद्देनजर बाड़मेर के बाजारों और मुख्य मार्गों पर फ्लैग मार्च निकाला गया है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें. कानून का पालन करें और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें.

बाड़मेर : दीपावली पर्व के मद्देनजर बाड़मेर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है. शुक्रवार रात को पुलिस ने शहर के बाजारों में हथियारबंद जवानों के साथ पैदल मार्च निकाला. जिससे नागरिकों में सुरक्षा की और अपराधियों में भय की भावना पैदा हो सके. इसके अतिरिक्त पुलिस ने शहर के मुख्य चौराहों पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन तलाशी ली, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए बाड़मेर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हथियारबंद पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया. पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में दो अलग-अलग पुलिस दल शहर के विभिन्न हिस्सों में रवाना हुए. पहला दल एएसपी जस्साराम बॉस और डिप्टी रमेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में एसपी ऑफिस से रवाना हुआ और विवेकानंद सर्किल, अहिंसा सर्किल, मुख्य बाजार, और सुभाष चौक से होकर गुजरा.

चौराहों पर नाकाबंदी और तलाशी अभियान : वहीं, दूसरा दल एएसपी नितेश आर्य और डिप्टी अरविंद जांगिड़ के नेतृत्व में एसपी ऑफिस से कलेक्टर आवास, राय कॉलोनी, कोतवाली, नेहरू नगर ओवर ब्रिज, पीजी कॉलेज, सिणधरी सर्किल और सिटी सेंटर महावीर नगर से होता हुआ निकला. इस मार्च का मुख्य उद्देश्य शांति व्यवस्था बनाए रखना और लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना था. मार्च में पुलिस अधिकारी और जवान शामिल थे, जिन्होंने नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की. चौहटन सर्किल, सिणधरी सर्किल सहित विभिन्न मुख्य स्थानों पर पुलिस के हथियारबंद जवानों ने नाकाबंदी की, और आने-जाने वाले वाहनों की गहन तलाशी ली.