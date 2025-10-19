ETV Bharat / state

बुलेट के शैकिन हैं बिहार के लोग, गयाजी में 500 करोड़ से अधिक का कारोबार

गयाजी: बिहार में धनतेरस पर बाजारों में जबर्दस्त खरीदारी देखने को मिली है. इस साल सिर्फ गयाजी शहर में लगभग 500 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है. 30 से 40 फीसदी का कारोबार वाहनों से हुआ है. बड़ी संख्या में कार और बाइक बिकी है. 50 रुपए की छाड़ू से लेकर 50 लाख तक की गाड़ी की बिक्री हुई. घरेलू सामानों से लेकर सोने-चांदी, डायमंड के गहने की खूब बिक्री हुई है. उन प्रोडक्ट की बिक्री में उछाल आई है, जिसमें जीएसटी दर घटी है. इस बार जीएसटी घटने से लोगों ने खूब खरीदारी की.

जीएसटी घटने से बाइक की बिक्री बढ़ी: ऑटोमोबाइल कारोबारी सिद्धि नाथ ने बताया कि करीब 200 करोड़ से अधिक के वाहन और बाइक बिके हैं. इसमें चार पहिया और दुपहिया गाड़ी की बिक्री सबसे अधिक हुई है. लगभग 1200 चारपहिया शहर के शोरूम से बिके हैं. सब मिल कर गया जी शहर में लगभग 2000 के करीब बाइक की बिक्री हुई है. इस बार वाहन की अधिक बिक्री की वजह गाड़ियों पर घटी दर है, क्योंकि जीएसटी में कमी के कारण गाड़ियों की कीमत में गिरावट आई थी.

गयाजी में खरीदारों की भीड़ (ETV Bharat)

"पिछले साल की तुलना में लगभग 470 वाहन ज्यादा बिकी है. साल 2024 में 720 चार पहिया गाड़ी गयाजी शहर में धनतेरस के दिन बिक्री हुई थी, इस साल गयाजी में 2 करोड़ से अधिक की सिर्फ बुलेट की बिक्री हुई है." - सिद्धि नाथ, ऑटोमोबाइल कारोबारी

सोना महंगा फिर भी जम कर खरीदारी: धनतेरस में बड़े पैमाने पर सोने चांदी की बिक्री भी होती है. यहां गयाजी शहर में बड़े ब्रांड के साथ 100 सोने-चांदी की दुकानें है. इसबार लगभग 50 करोड़ से अधिक के सोने चांदी के जेवर की बिक्री हुई है. जिनके घरों में शादी-विवाह अगले एक दो महीने में है, वो परिवार धनतेरस के दिन भी जेवर लेते हैं.