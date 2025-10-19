बुलेट के शैकिन हैं बिहार के लोग, गयाजी में 500 करोड़ से अधिक का कारोबार
बिहार के गया में लोगों ने सबसे ज्यादा बुलेट बाइक खरीदी. कुल 500 करोड़ का कारोबार हुआ है.
Published : October 19, 2025 at 3:41 PM IST
गयाजी: बिहार में धनतेरस पर बाजारों में जबर्दस्त खरीदारी देखने को मिली है. इस साल सिर्फ गयाजी शहर में लगभग 500 करोड़ से अधिक का कारोबार हुआ है. 30 से 40 फीसदी का कारोबार वाहनों से हुआ है. बड़ी संख्या में कार और बाइक बिकी है. 50 रुपए की छाड़ू से लेकर 50 लाख तक की गाड़ी की बिक्री हुई. घरेलू सामानों से लेकर सोने-चांदी, डायमंड के गहने की खूब बिक्री हुई है. उन प्रोडक्ट की बिक्री में उछाल आई है, जिसमें जीएसटी दर घटी है. इस बार जीएसटी घटने से लोगों ने खूब खरीदारी की.
जीएसटी घटने से बाइक की बिक्री बढ़ी: ऑटोमोबाइल कारोबारी सिद्धि नाथ ने बताया कि करीब 200 करोड़ से अधिक के वाहन और बाइक बिके हैं. इसमें चार पहिया और दुपहिया गाड़ी की बिक्री सबसे अधिक हुई है. लगभग 1200 चारपहिया शहर के शोरूम से बिके हैं. सब मिल कर गया जी शहर में लगभग 2000 के करीब बाइक की बिक्री हुई है. इस बार वाहन की अधिक बिक्री की वजह गाड़ियों पर घटी दर है, क्योंकि जीएसटी में कमी के कारण गाड़ियों की कीमत में गिरावट आई थी.
"पिछले साल की तुलना में लगभग 470 वाहन ज्यादा बिकी है. साल 2024 में 720 चार पहिया गाड़ी गयाजी शहर में धनतेरस के दिन बिक्री हुई थी, इस साल गयाजी में 2 करोड़ से अधिक की सिर्फ बुलेट की बिक्री हुई है." - सिद्धि नाथ, ऑटोमोबाइल कारोबारी
सोना महंगा फिर भी जम कर खरीदारी: धनतेरस में बड़े पैमाने पर सोने चांदी की बिक्री भी होती है. यहां गयाजी शहर में बड़े ब्रांड के साथ 100 सोने-चांदी की दुकानें है. इसबार लगभग 50 करोड़ से अधिक के सोने चांदी के जेवर की बिक्री हुई है. जिनके घरों में शादी-विवाह अगले एक दो महीने में है, वो परिवार धनतेरस के दिन भी जेवर लेते हैं.
इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की खरीदारी: इसी तरह इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स की बाजार में भी उछाल रही. 40 से 50 करोड़ के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के समानों की बिक्री हुई है. इसी तरह गया जी शहर में टावर चौक, बजाज रोड, जीबी रोड, गोल पत्थर, प्लाजा मार्केट, बालाजी मार्केट, एपी कॉलोनी सहित अन्य इलाकों के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की दुकानों पर विशेष चहल पहल रही.
"धनतेरस का बाजार इस बार पिछले साल की तुलना में करीब 40 फ़ीसदी अधिक रहा. सबसे अधिक कार व बाइक की बुकिंग और बिक्री है. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की भी मांग 30 फीसदी बढ़ी हुई है. बर्तन बाजार में भी अच्छी खासी भीड़ रही. बर्तन का भी कारोबार अच्छा खासा रहा है." -भूपेंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स
घरेलू सामानों की बिक्री में उछाल: धनतेरस की रात में भी घरेलू सामानों की बिक्री में जबरदस्त उछाल देखने को मिली है. डॉ वजीर अली रोड स्थित प्रिंस प्लास्टिक के प्रोपराइटर बन्नू ने बताया की रसोई गैस, चूल्हा और इंडक्शन, इलेक्ट्रिक कैटल मिक्सर, ग्राइंडर की बिक्री अधिक हुई. चौक बर्तन बाजार के अलावा जीबी रोड, केपी रोड गोदाम, राजेंद्र आश्रम सहित अन्य इलाकों में स्थित बर्तन की दुकानों पर भी खरीदारों के भीड़ देर रात तक बनी रही.
"करीब 25 करोड़ से अधिक का बर्तन का कारोबार हुआ है. पिछले साल की तरह ही बर्तन की बिक्री रही है. इसबार ग्राहकों का पसंद भी अलग रहा." -गया प्रसाद, कारोबारी
