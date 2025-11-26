ETV Bharat / state

राज्य आंदोलन के बाद एक और लड़ाई लड़ना चाहते थे दिवाकर भट्ट, साथियों ने बताया ये सपना रह गया अधूरा

दिवाकर भट्ट के साथियों ने राज्य के लिए उनके योगदान को याद किया. कहा कि वो एक ओर लड़ाई राज्य के लिए लड़ना चाहते थे.

Diwakar Bhatt passes away
राज्य आंदोलन के बाद एक और लड़ाई लड़ना चाहते थे दिवाकर भट्ट (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 26, 2025 at 1:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सचिन कुमार

हरिद्वार: उत्तराखंड राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट का मंगलवार शाम को निधन हो गया था. आज बुधवार हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित श्मशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. अंतिम संस्कार में राजनीतिक दलों के नेता, राज्य आंदोलनकारी और दिवाकर भट्ट के कई साथी मौजूद हैं. इसके अलावा जिला प्रशासन के भी कई अधिकारियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी.

ईटीवी भारत के साथ बातचीत के दौरान उनके साथियों ने बताया कि दिवाकर भट्ट ने न केवल राज्य निर्माण की लड़ाई लड़ी बल्कि राज्य निर्माण के बाद राज्य को बचाने की लड़ाई भी लड़ी. उन्होंने हरिद्वार स्थित भेल फैक्ट्री में नौकरी की. इसके साथ ही अपने 1979 में तरुण संगम संस्था की स्थापना की थी और यहीं अपने निवास से राज्य निर्माण आंदोलन की रूपरेखा भी बनाई. राज्य निर्माण आंदोलन का केंद्र बिंदु उनका निवास रहा है.

राज्य आंदोलन के बाद एक और लड़ाई लड़ना चाहते थे दिवाकर भट्ट (VIDEO-ETV Bharat)

उनके साथियों ने बताया कि दिवाकर भट्ट कहते थे कि इस राज्य में एक और लड़ाई की जरूरत है, लेकिन उस लड़ाई का आगाज होने से पहले ही उनका निधन हो गया. दिवाकर भट्ट ने पौड़ी कमिश्नरी, नैनीताल कमिश्नरी और यहां तक कि मुंबई तक में भी राज्य निर्माण के लिए प्रदर्शन किए और लोगों में अलख जलाई. बाला साहब ठाकरे की रैली में उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को संबोधित कर नई ऊर्जा का संचार किया था. वो इतने आक्रामक थे कि उन्होंने तत्कालीन डीआईजी को गोली का जवाब गोली से देने तक की चेतावनी दे दी थी.

दिवाकर भट्ट ने श्रीयंत्र टापू और खेट पर्वत जैसे दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में जाकर आंदोलन किए. वहां उन्होंने 31 दिन तक भूख हड़ताल की. जहां प्रशासन का पहुंचना मुश्किल होता था, वहां उन्होंने आंदोलन का स्थान चुना. उनके साथियों ने बताया कि दिवाकर भट्ट ही उत्तराखंड में ऐसे राज्य आंदोलनकारी रहे, जिन्हें सेना में न होते हुए भी फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई. उनके बारे में जानकारी देने वाले उनके साथ काफी भावुक भी नजर आए.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

दिवाकर भट्ट का निधन
दिवाकर भट्ट का योगदान
दिवाकर भट्ट का अंतिम संस्कार
DIWAKAR BHATT FUNERAL
DIWAKAR BHATT PASSES AWAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.