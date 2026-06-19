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मां दर्जी.. पिता वीडियोग्राफर, बेटा बना भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर

बिहार के दिव्यराज भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं. उनके पिता वीडियो ग्राफर हैं, जबकि मां दर्जी हैं. पढ़ें उनके संघर्ष की कहानी..

Flying Officer Divyaraj Kumar
नालंदा के दिव्यराज बने फ्लाइंग ऑफिसर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 19, 2026 at 1:44 PM IST

4 Min Read
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नालंदा: कहते हैं कि अगर लक्ष्य के प्रति सच्ची लगन और अटूट विश्वास हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती, इसी कहावत को चरितार्थ कर दिखाया नालंदा के बिंद गांव निवासी दिव्यराज कुमार ने. दिव्यराज ने 14वें और अंतिम प्रयास में भारतीय वायुसेना की एफकैट (AFCAT) परीक्षा पास कर फ्लाइंग ऑफिसर (लेवल-4) का पद हासिल किया है. दर्जी मां और वीडियो ग्राफर पिता के बेटे की कामयाबी से पूरे गांव और जिले में खुशी की लहर है.

दिव्यराज बने फ्लाइंग ऑफिसर: दिव्यराज कुमार शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं. बचपन में जिला मुख्यालय बिहार शरीफ के रामकृष्ण विद्या मंदिर के निजी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की. छात्र जीवन से ही देश सेवा का लक्ष्य रखने वाले दिव्यराज का चयन बाद में प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल के लिए हो गया.

फ्लाइंग ऑफिसर दिव्यराज के संघर्ष की कहानी (ETV Bharat)

बिहार शरीफ में स्कूलिंग के दौरान ही 2011 से सैनिक स्कूल की परीक्षा पास कर 2018 तक सैनिक स्कूल कुंजपुरा (हरियाणा) से शिक्षा ग्रहण की. 2016 में 96% अंकों के साथ 10वीं और 2018 में 85% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण की. 2018 से 2021 के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय (श्यामलाल कॉलेज) से आर्ट्स में 72% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया और तैयारी करते रहे.

Flying Officer Divyaraj Kumar
दिव्यराज की कामयाबी से ग्रामीण खुश (ETV Bharat)

ग्रेजुएशन के बाद 2021 में दिव्यराज ने सेना में अधिकारी बनने की तैयारी पूरी एकाग्रता के साथ शुरू की. उनका यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. उन्होंने एयरफोर्स (AFCAT), आर्मी (CDS) और कोस्ट गार्ड के लिए परीक्षाएं दीं. 2021 के पहले प्रयास में उन्होंने परीक्षा पास की लेकिन मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए. लगातार कई इंटरव्यू से बाहर होने पर उन्हें खुद पर संदेह होने लगा था. जब साथ तैयारी करने वाले दोस्त आगे निकल रहे थे, तब एक ही जगह ठहरे रहने का तनाव उन्हें परेशान करता था.

Flying Officer Divyaraj Kumar
दिव्यराज का घर (ETV Bharat)

अंतिम प्रयास में मिली सफलता: हालांकि हार न मानते हुए 2025 में उन्होंने अपने 14वें और अंतिम प्रयास में एक साथ सीडीएस और एफकैट दोनों परीक्षाएं पास की. उन्होंने अपनी प्राथमिकता के आधार पर वायुसेना को चुना है. दिव्यराज एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं. वे तीन भाई-बहनों में सबसे बड़े हैं. उनके छोटे भाई आदित्य राज भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. इस सफलता के पीछे परिवार का भारी संघर्ष छिपा है.

युवाओं को दिया संदेश: अपनी सफलता के बाद दिव्यराज ने रक्षा क्षेत्र की तैयारी कर रहे छात्रों और युवाओं के लिए एक बेहद स्पष्ट और प्रेरक संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि डिफेंस कोई सरकारी नौकरी नहीं है. अगर आप इसे सिर्फ नौकरी समझकर आ रहे हैं, तो आप गलत जगह पर हैं. यह जीवन जीने का एक तरीका है और सीधे अपनी मातृभूमि की सेवा करने का सबसे महान पेशा है.

Flying Officer Divyaraj Kumar
दिव्यराज कुमार (ETV Bharat)

"जब आप इस रास्ते को चुनते हैं, तो असफलताएं मिलेंगी लेकिन आपको निराश नहीं होना है. आपको अपनी सीमाओं को पुश करना होगा. यह मेरा आखिरी प्रयास था. अगर मैं अपने आखिरी प्रयास में यह कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि आप सभी भी यह कर सकते हैं."- दिव्यराज कुमार, फ्लाइंग अधिकारी

मां दर्जी और पिता वीडियो ग्राफर: दिव्यराज की मां चंचला देवी ने गांव में कपड़े सिलकर (टेलर का काम करके) अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाया और उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है. पिता मोहन कुमार एक वीडियो ग्राफर हैं और बिंद बाजार (महारानी स्थान के निकट) में स्टूडियो चलाते हैं.

Flying Officer Divyaraj Kumar
परिवार के साथ दिव्यराज (ETV Bharat)

"बच्चों को पढ़ाने में स्थिति-परिस्थिति के कारण काफी कष्ट सहने पड़े लेकिन जब बच्चा अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं. बहुत खुश हूं कि बेटे की भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर चयन हुआ है."- मोहन कुमार, दिव्यराज कुमार

क्या बोले दोस्त?: वहीं, उनके बचपन के मित्र आदित्य राज ने भी बताया कि इंटरव्यू से वापस लौटने के बाद निराशा होती थी लेकिन परिवार और दोस्तों के समर्थन ने दिव्यराज को टूटने नहीं दिया. जब इंटरव्यू देकर लौटता और सेलेक्शन नहीं होता था तो मायूस रहता था. फिर हमलोग उसे भरोसा देते थे कि मेहनत जारी रखो, सफलता जरूर मिलेगी.

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