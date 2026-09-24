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खुशखबरी! UP रोडवेज बसों में दिव्यांगजनों को क्यूआर कोड स्कैन कर फ्री टिकट मिलना शुरू

लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने रोडवेज बसों में दिव्यांगजनों को और अधिक सहूलियत देने के लिए ईटीआईएम के अपडेटेड वर्जन में फ्री टिकट जारी करने की सुविधा शुरू की है. बुधवार से शुरू हुई इस व्यवस्था में परिचालक दिव्यांगजन पहचान पत्र पर दर्ज क्यूआर कोड को ईटीआईएम से स्कैन कर सीधे शून्य मूल्य का टिकट जारी कर सकेंगे. इससे टिकट जारी करने की प्रक्रिया आसान और अधिक पारदर्शी होगी.





यूपीएसआरटीसी के अधिकारियों के अनुसार नई व्यवस्था के तहत परिचालक को सबसे पहले यात्रा का बोर्डिंग और अलाइटिंग स्थान चुनना होगा. इसके बाद ईटीआईएम में दिए गए ‘दिव्यांगजन’ विकल्प पर क्लिक कर दिव्यांगजन के पहचानपत्र पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा. क्यूआर कोड स्कैन होते ही मशीन की स्क्रीन पर संबंधित दिव्यांगजन की जानकारी प्रदर्शित होगी. इसमें यूआईडी संख्या, नाम, जन्मतिथि, दिव्यांगता का प्रकार, दिव्यांगता प्रतिशत और आधार संख्या जैसी जानकारी शामिल होगी.





दिव्यांगता प्रतिशत के आधार पर ईटीआईएम स्वयं टिकटों की संख्या निर्धारित करेगी. 80 प्रतिशत से कम दिव्यांगता होने पर एक फ्री टिकट जारी होगा, जबकि 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता होने पर दो फ्री टिकट जारी किए जाएंगे। इससे दिव्यांग व्यक्ति के साथ सहयात्री को भी नियमानुसार शून्य मूल्य का टिकट जारी होगा.





परिचालक की प्रोत्साहन राशि में भी होगी बढ़ोतरी

ईटीआईएम से जारी दिव्यांगजन नि:शुल्क टिकट अब परिचालक के लोड फैक्टर में भी शामिल होंगे. इससे परिचालक की प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी होगी, वहीं टिकट का विवरण निगम की रिपोर्टों में भी प्रदर्शित होगा. दिव्यांगजन टिकट के लिए अलग रिपोर्ट की सुविधा भी एएफसी प्रणाली में उपलब्ध कराई गई है. इससे फ्री यात्रा का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज होगा. इसके अलावा अगर किसी दिव्यांगजन पहचान पत्र पर बना क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो पाता है तो परिचालक पूर्व की व्यवस्था के अनुसार दिव्यांगजन को यात्रा करा सकेंगे.



इस तरह नई डिजिटल व्यवस्था के साथ मौजूदा सुविधा को भी जारी रखा गया है. उत्तर प्रदेश राशन परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह का कहना है कि डिजिटल सुविधा शुरू होने से दिव्यांग जनों को काफी सहूलियत मिलेगी, साथ ही ऑफलाइन व्यवस्था होने से भी अगर कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो भी उनकी यात्रा में कोई खलल नहीं पड़ेगा.





आलमबाग डिपो से जारी हुआ पहला टिकट

आलमबाग बस डिपो से गौरी बाजार के लिए दिव्यांगजन फ्री यात्रा के तहत बुधवार को पहला शून्य टिकट जारी किया गया. यह सुविधा नॉन एसी साधारण बस सेवा में लागू की गई है.







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