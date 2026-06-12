सपनों को मिली नई उड़ान: बटाईदार किसान के दिव्यांग बेटे ने क्रैक की JEE Advanced, अब IIT में पढ़ेगा सावन

सपनों को मिली नई उड़ान: बटाईदार किसान के दिव्यांग बेटे ने क्रैक की JEE Advanced, अब IIT में पढ़ेगा सावन
दिव्यांग सावन कुमार ने कठिन परिस्थितियों में भी जेईई एडवांस्ड में शानदार रैंक हासिल कर आईआईटी का सपना पूरा किया.
Published : June 12, 2026 at 7:41 PM IST
कोटा: कहते हैं कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. इस कहावत को बिहार के रहने वाले सावन कुमार ने सच कर दिखाया है. बचपन से दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले सावन ने वो कर दिखाया है, जिसकी कल्पना भी कई लोग नहीं कर पाते. दूसरों के खेतों में बटाई पर खेती करने वाले एक गरीब किसान के इस लाडले ने देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक जेईई एडवांस्ड को क्रैक कर IIT का टिकट हासिल कर लिया है. सावन की यह सफलता साबित करती है कि अगर इरादे फौलादी हों, तो गरीबी और दिव्यांगता भी आपकी राह का रोड़ा नहीं बन सकतीं.
बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर गांव के निवासी सावन कुमार मात्र 2 साल की उम्र में पोलियो की चपेट में आ गए थे. उनके पिता प्रभु राय के पास अपनी जमीन नहीं है. वे खेतों पर बंटाई लेकर कृषि कार्य करते हैं और इसी आय से बेटे की पढ़ाई का खर्च उठा रहे थे. सावन की मां प्रमिला देवी हाउसवाइफ हैं. परिवार ने बेटे के इंजीनियरिंग और खासकर आईआईटी में पढ़ने के सपने को पूरा करने के लिए उसे कोटा भेजा. सावन ने अपनी शारीरिक कमजोरी को कभी बाधा नहीं बनने दिया, अब उनकी मेहनत रंग लाई है, वे पूरे गांव के पहले बच्चे बन गए हैं जो आईआईटी में पढ़ाई करेंगे.
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IIT में CS से बीटेक करेंगे: सावन कुमार ने जेईई एडवांस्ड 2026 में ऑल इंडिया रैंक 17532 हासिल की है. पीडब्ल्यूडी श्रेणी में उन्होंने AIR 22 और ओबीसी-एनसीएल पीडब्ल्यूडी में रैंक 9 प्राप्त की है. जेईई मेन में उन्होंने 99.1473246 परसेंटाइल स्कोर किया था. इस रैंक के आधार पर टॉप 10 आईआईटी में कहीं भी उनका एडमिशन हो जाएगा. उनका लक्ष्य कंप्यूटर साइंस ब्रांच से बीटेक करना है, जो अब पूरा होने वाला है.
कोचिंग संस्थान ने दी स्कॉलरशिप: निजी कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन माहेश्वरी ने बताया कि सावन के संघर्ष और प्रतिभा को देखते हुए उन्हें 80 प्रतिशत की फीस स्कॉलरशिप दी गई थी. संस्थान प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है. सावन की लगन और सफलता अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा है. हमें हालातों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर लक्ष्य हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए.
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दसवीं बोर्ड में भी टॉपर रहे सावन: सावन के पिता प्रभु राय बताते हैं कि बेटे को 2 साल की उम्र में पोलियो हो गया था. दोनों पैरों में करीब 70 प्रतिशत लोकोमोटर डिसेबिलिटी विकसित हो गई, जिससे चलने-फिरने में काफी कठिनाई होती है. परिवार के पास खेती की अपनी जमीन नहीं है, इसलिए बटाई पर खेती कर गुजारा चलाते हैं. सावन ने शुरुआती शिक्षा गांव के स्कूल से ली. बाद में राज्य सरकार के जमुई स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय में एडमिशन मिला, जहां उन्होंने 6वीं से 10वीं तक पढ़ाई की. बिहार बोर्ड की मेरिट लिस्ट में सावन 10वें स्थान पर रहा था.
सिविल सर्विसेज है सावन का अगला लक्ष्य: सावन कहते हैं कि वे आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली या मद्रास जैसे टॉप संस्थानों में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करना चाहते हैं. बीटेक पूरा करने के बाद उनका लक्ष्य सिविल सर्विसेज में जाना है. वे समाज के जरूरतमंद लोगों की सेवा करना चाहते हैं. उन्होंने कोटा की फैकल्टी और माता-पिता का आभार जताया. माता-पिता ने शारीरिक दिक्कतों के बावजूद कभी कोई कमी नहीं रखी और हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. सावन का मानना है कि दिव्यांग हूं, लेकिन पढ़ाई के जरिए इसे दूर कर सकता हूं. इसी सोच के साथ उन्होंने लगातार मेहनत की और सफलता हासिल की. उनकी कहानी कठिन परिस्थितियों में भी सपनों को पूरा करने की मिसाल है.
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