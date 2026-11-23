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न आंखों की रोशनी, न सरकारी सहारा, फिर भी सुंदर बाफिला ने नहीं मानी हार, सुरीली आवाज की दुनिया है कायल

गायक सुंदर बाफिला को सरकारी मदद की दरकार ( Photo-ETV Bharat )

पिथौरागढ़: उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यहां संघर्षों के बीच भी ऐसे हुनरमंद लोग अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं, जिनकी जिंदगी किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं. पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग विकासखंड के बडेत गांव निवासी 40 वर्षीय सुंदर बाफिला भी ऐसी ही एक प्रतिभा हैं. आंखों की रोशनी ने उनके जीवन में कई मुश्किलें खड़ी कीं, लेकिन संगीत के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ. आर्थिक तंगी और सरकारी उपेक्षा के बीच सुंदर आज भी अपने सुरों के सहारे पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

सुंदर बाफिला ने महज सात वर्ष की उम्र से गीत गाना शुरू कर दिया था. बचपन से ही संगीत के प्रति उनका लगाव था. अपनी गायकी के दम पर उन्होंने वर्ष 2010 में दिल्ली में आयोजित इंडियन आइडल सीजन-5 के ऑडिशन में प्रतिभाग किया. यहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए चौथे राउंड तक जगह बनाई और करीब 80 हजार प्रतिभागियों के बीच टॉप-20 में पहुंचने के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए. यह उपलब्धि उनके संघर्ष और प्रतिभा की बड़ी मिसाल है. सुंदर ने ईटीवी के 'झुमिगो उत्तराखंड' कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया और कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य स्तर तक अपनी गायकी का हुनर दिखाया.