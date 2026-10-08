शरीर दिव्यांग पर इरादे फौलादी, बिहार के शमशेर ट्राई साईकिल के सहारे घर-घर पहुंचा रहे सिलेंडर
कटिहार के दिव्यांग शमशेर अंसारी ट्राई साईकिल पर एलपीजी सिलेंडर डिलीवर कर आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान से अपनी जीविका चला रहे हैं. रिपोर्ट-मनीष कुमार ठाकुर
Published : October 8, 2026 at 4:27 PM IST
कटिहार: कुछ लोग जिंदगी की छोटी-सी परेशानी को बहाना बना लेते हैं, तो कुछ उसी परेशानी को अपनी ताकत बना लेते हैं. बिहार के कटिहार में 48 वर्षीय शमशेर अंसारी ऐसी ही मिसाल हैं. बचपन में कालाजार की बीमारी के बाद उनका शरीर दिव्यांग हो गया, लेकिन उनके हौसले कभी कमजोर नहीं पड़े. आज भी वे रोज सुबह सिलिंडर डिलीवरी करने के काम पर निकलते हैं.
2022 से पहुंचाते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर
शमशेर कहते हैं कि बीमारी के बाद जब वे दिव्यांग हुए तब उन्होंने तय किया कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, जिंदगी किसी के सामने हाथ फैलाकर नहीं, बल्कि मेहनत के दम पर जीनी है. जिले के ललियाही के 10 नंबर वार्ड निवासी शमशेर वर्ष 2022 से एलपीजी गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम कर रहे हैं.
रोजाना काम पर निकलते हैं शमशेर
शमशेर रोज सुबह काम के लिए निकलते हैं और ललियाही, शिवाजी नगर सहित आसपास के इलाकों में घर-घर सिलेंडर पहुंचाते हैं. कभी-कभी शरीफगंज तक भी जाते हैं. करीब 10 सिलेंडर तक पहुंचाने के बाद मिलने वाली मेहनत की कमाई से उनका गुजारा चलता है.
प्रति सिलेंडर करीब 50 से 60 रुपये की कमाई
शमशेर बताते हैं कि वह सुबह करीब 11 बजे निकलते हैं और शाम 4:30 बजे तक काम करते हैं. प्रत्येक सिलेंडर पर करीब 50 से 60 रुपये की कमाई होती है. वे कहते हैं कि काम नहीं करेंगे तो खाने के लिए कौन देगा? परेशानी तो है, लेकिन मेहनत करने से दो पैसे की कमाई हो जाती है. दिल खुश रहता है और गुजारा चल जाता है.
मेहनत से कमाकर खाऊंगा
माता-पिता के निधन के बाद शमशेर ने अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद संभाली. बचपन में गरीबी के कारण समय पर इलाज और टीका नहीं लग पाने की वजह से कालाजार हुआ और उनका शरीर दिव्यांग हो गया. शमशेर ने अपनी दिव्यांगता को कभी जिंदगी की हार नहीं बनने दिया
युवाओं को नशे और भीख से दूर रहने की सलाह
शमशेर युवाओं को भी संदेश देते हैं कि नशे और भीख से दूर रहकर मेहनत करनी चाहिए. उनका कहना है कि नौकरी नहीं मिले तो छोटा काम शुरू किया जा सकता है. काम छोटा या बड़ा नहीं होता, महत्वपूर्ण यह है कि इंसान अपनी मेहनत की कमाई से अपना जीवन चलाए.
"नशे और भीख से दूर रहकर मेहनत करनी चाहिए. नौकरी नहीं मिले तो छोटा काम शुरू किया जा सकता है. काम छोटा या बड़ा नहीं होता, महत्वपूर्ण यह है कि इंसान अपनी मेहनत की कमाई से अपना जीवन चलाए." -शमशेर अंसारी, सिलेंडर डिलिवरी करने वाले
शमशेर के हौसले को दाद
शमशेर से गैस सिलेंडर लेने वाले ग्राहक संजीत कुमार भी उनकी मेहनत की तारीफ करते हैं. उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं शमशेर जी के हौसले को दाद देना चाहता हूं. दिव्यांग होने के बावजूद ये इतनी मेहनत करते हैं. सुबह से सिलेंडर बांटने निकलते हैं और करीब चार बजे तक लगातार काम करते रहते हैं.
युवाओं के लिए सीख
संजीत आगे कहते हैं कि शमशेर को देखकर उन युवाओं को सीख लेनी चाहिए, जिनके पास स्वस्थ शरीर होने के बावजूद वे मेहनत से बचते हैं. उन्होंने कहा कि शमशेर की मेहनत यह बताती है कि कमजोरी शरीर में हो सकती है, लेकिन अगर हौसला मजबूत हो तो इंसान किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है.
"शमशेर को देखकर उन युवाओं को सीख लेनी चाहिए, जिनके पास स्वस्थ शरीर होने के बावजूद वे मेहनत से बचते हैं. शमशेर की मेहनत यह बताती है कि कमजोरी शरीर में हो सकती है, लेकिन अगर हौसला मजबूत हो तो इंसान किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकता है."- संजीत कुमार, ग्राहक
आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और मेहनत की कहानी
शमशेर की कहानी सिर्फ एक दिव्यांग व्यक्ति के संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और मेहनत की ताकत की कहानी है। वह रोज सिलेंडर लेकर घर-घर पहुंचते हैं, लेकिन हर दरवाजे पर अनजाने में एक संदेश भी छोड़ जाते हैं जिंदगी में कमी शरीर में हो सकती है, हौसलों में नहीं.
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