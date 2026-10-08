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शरीर दिव्यांग पर इरादे फौलादी, बिहार के शमशेर ट्राई साईकिल के सहारे घर-घर पहुंचा रहे सिलेंडर

शमशेर अंसारी करते हैं एलपीजी सिलेंडर डिलीवरी ( ETV Bharat )

कटिहार: कुछ लोग जिंदगी की छोटी-सी परेशानी को बहाना बना लेते हैं, तो कुछ उसी परेशानी को अपनी ताकत बना लेते हैं. बिहार के कटिहार में 48 वर्षीय शमशेर अंसारी ऐसी ही मिसाल हैं. बचपन में कालाजार की बीमारी के बाद उनका शरीर दिव्यांग हो गया, लेकिन उनके हौसले कभी कमजोर नहीं पड़े. आज भी वे रोज सुबह सिलिंडर डिलीवरी करने के काम पर निकलते हैं.

2022 से पहुंचाते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर