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चाची ने शादी का दिया प्रलोभन तो अपराधी बना दिव्यांग धर्मेंद्र, 8 महीने के बच्चे का किया अपहरण

नालंदा: बिहार के नालंदा से अपहरण का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के प्रलोभन में भतीजा ही अपहरणकर्ता बन बैठा. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भतीजे समेत चाची को गिरफ्तार किया है. वहीं बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है. मामले की जांच जारी है.

भतीजे ने किया बच्चे का अपहरण: मामला छबिलापुर थाना क्षेत्र कंचनपुर गांव का है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जिले के छबिलापुर थाना क्षेत्र कंचनपुर गांव निवासी रविंद्र प्रसाद का पुत्र धर्मेंद्र कुमार (दिव्यांग) और अशोक कुमार की पत्नी मिंटू देवी के रूप में हुई है. दोनों रिश्ते में चाची और भतीजा हैं.

अपहरण मामले में चौंकाने वाले खुलासे (ETV Bharat)

चाची ने दिया था शादी का प्रलोभन: घटना का जानकारी देते हुए राजगीर डीएसपी संजित कुमार गुप्ता ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि मामला 26 जून की देर रात का है. गांव के रहने वाले महेश मांझी का 8 माह का मासूम बेटा जनसुराज मांझी अपनी मां के पास घर के बाहर सो रहा था. इसी दौरान गांव के ही एक दिव्यांग युवक धर्मेंद्र कुमार ने अपनी चाची के कहने पर बच्चे को अगवा कर लिया.

"गांव के हर घर की स्क्रीनिंग की गई. गांव के 31 घरों का सत्यापन किया गया. इसी क्रम में भतीजे और चाची की गतिविधियां संदिग्ध लगी. पूछताछ किया गया तो दिव्यांग धर्मेंद्र ने बताया कि चाची ने कहा था कि छोटे बच्चे का इंतजाम कर देगा तो शादी करा दूंगी. लोभ और बहकावे में आकर युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है. मिंटू देवी की योजना बच्चे को अपनी फुफेरी गोतनी की बेटी (नि:संतान) को सौंपने की थी."- संजित कुमार गुप्ता, राजगीर डीएसपी, नालंदा