ETV Bharat / state

चाची ने शादी का दिया प्रलोभन तो अपराधी बना दिव्यांग धर्मेंद्र, 8 महीने के बच्चे का किया अपहरण

नालंदा में चार दिनों से अपह्रत 8 महीने के बच्चे को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है. मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.

nalanda child Kidnap Case
अपह्रत बच्चे के परिजन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 30, 2026 at 3:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार के नालंदा से अपहरण का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के प्रलोभन में भतीजा ही अपहरणकर्ता बन बैठा. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भतीजे समेत चाची को गिरफ्तार किया है. वहीं बच्चे को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंप दिया गया है. मामले की जांच जारी है.

भतीजे ने किया बच्चे का अपहरण: मामला छबिलापुर थाना क्षेत्र कंचनपुर गांव का है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जिले के छबिलापुर थाना क्षेत्र कंचनपुर गांव निवासी रविंद्र प्रसाद का पुत्र धर्मेंद्र कुमार (दिव्यांग) और अशोक कुमार की पत्नी मिंटू देवी के रूप में हुई है. दोनों रिश्ते में चाची और भतीजा हैं.

अपहरण मामले में चौंकाने वाले खुलासे (ETV Bharat)

चाची ने दिया था शादी का प्रलोभन: घटना का जानकारी देते हुए राजगीर डीएसपी संजित कुमार गुप्ता ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि मामला 26 जून की देर रात का है. गांव के रहने वाले महेश मांझी का 8 माह का मासूम बेटा जनसुराज मांझी अपनी मां के पास घर के बाहर सो रहा था. इसी दौरान गांव के ही एक दिव्यांग युवक धर्मेंद्र कुमार ने अपनी चाची के कहने पर बच्चे को अगवा कर लिया.

"गांव के हर घर की स्क्रीनिंग की गई. गांव के 31 घरों का सत्यापन किया गया. इसी क्रम में भतीजे और चाची की गतिविधियां संदिग्ध लगी. पूछताछ किया गया तो दिव्यांग धर्मेंद्र ने बताया कि चाची ने कहा था कि छोटे बच्चे का इंतजाम कर देगा तो शादी करा दूंगी. लोभ और बहकावे में आकर युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है. मिंटू देवी की योजना बच्चे को अपनी फुफेरी गोतनी की बेटी (नि:संतान) को सौंपने की थी."- संजित कुमार गुप्ता, राजगीर डीएसपी, नालंदा

nalanda child Kidnap Case
राजगीर डीएसपी संजित कुमार गुप्ता (ETV Bharat)

जांच के लिए बनाई गई थी विशेष टीम: जानकारी के अनुसार, चाची ने धर्मेंद्र को शादी का लालच देकर अपहरण करने के लिए तैयार किया था. देर रात जब मां की आंख खुली, तो बच्चा नहीं था. उन्होंने बच्चे को ढूंढने की कोशिश की , लेकिन वह नहीं मिला. तब थाने में लिखित शिकायत दर्ज करायी गई. सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई.

चाची-भतीजा गिरफ्तार: पुलिस के अनुसार दबिश बढता देख दिव्यांग ने बच्चे को गांव के बाहर एक बधार में छोड़ दिया था, जहां से पुलिस ने उसे सकुशल बरामद कर लिया. साथ ही दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सुपुर्द कर दिया और नवजात शिशु को उसकी मां से मिला दिया.

nalanda child Kidnap Case
दिव्यांग पर बच्चे की मां का फूटा गुस्सा (ETV Bharat)

बच्चे की मां का फूटाा गुस्सा: जब दोनों चाची-भतीजा को मेडिकल के लिए अस्पताल पुलिस अभिरक्षा में लाया गया तो आरोपी का गुनाह जानकार लोग आक्रोशित हो उठे. बच्चे की मां ने दिव्यांग को चप्पल से पीटने का प्रयास किया. फिर पुलिस ने महिला को समझा बुझाकर शांत कराया.

"बच्चा रात को गायब हो गया. रात भर ढूंढते-ढूंढते थक गए. बड़ा बाबू हमको मेरा बच्चा सौंप दिया है."- बच्चे की चाची

ये भी पढ़ें

पहले अपहरण फिर गला घोंटा, रेलवे ट्रैक से शिक्षक का शव बरामद

मोतिहारी में 4 नाबालिग लड़कियों के अपहरण का आरोपी मौलवी गिरफ्तार, लव ट्रैप में फंसाकर बेचने की थी तैयारी

TAGGED:

जनसुराज मांझी किडनैप केस
NALANDA NEWS
PRETEXT OF MARRIAGE IN NALANDA
BIHAR NEWS
NALANDA CHILD KIDNAP CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.