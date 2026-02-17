ETV Bharat / state

चंडीगढ़ दिव्या कला मेला में चमका हुनर...डाउन सिंड्रोम से जूझ रहे आरव ने "फीट मी अप" से गढ़ी अपनी पहचान

डाउन सिंड्रोम से जूझ रहे 17 वर्षीय आरव ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: चंडीगढ़ सेक्टर-34 में आयोजित दिव्या कला मेला में इस बार हुनरबाजों का जमावड़ा देखने को मिला. हालांकि दिल्ली से आए 17 साल के आरव की कला के कई लोग मुरीद बन गए. दरअसल, आरव डाउन सिंड्रोम से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके आत्मविश्वास और रचनात्मकता कला ने हर किसी को प्रभावित किया. मेले में लगी उनकी स्टॉल पर लोगों की भीड़ उमड़ी और सभी ने उनके काम की जमकर सराहना की. आरव ने साबित कर दिया कि यदि हौसला बुलंद हो तो कोई भी चुनौती राह की रुकावट नहीं बन सकती. "फीट मी अप" से बनाई अलग पहचान: आरव “फीट मी अप” नाम की अपनी रचनात्मक पहल के जरिए साधारण जूतों को आकर्षक कलाकृतियों में बदल देते हैं. वे जूतों पर रंग-बिरंगे पैटर्न, आकृतियां और अनोखे डिजाइन बनाते हैं. इसके साथ ही वे कस्टमाइज्ड कैप भी तैयार करते हैं, जिन पर ग्राहकों की पसंद के अनुसार डिजाइन उकेरे जाते हैं. आरव कहते हैं, “मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है. जब मैं जूतों पर रंग भरता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है. मैं चाहता हूं कि लोग मेरे बनाए डिज़ाइन पहनें और मुस्कुराएं.” चंडीगढ़ दिव्या कला मेला में चमका हुनर (ETV Bharat)