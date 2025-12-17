ETV Bharat / state

मामूली बातों पर हो रहे तलाक, 2025 में सबसे ज्यादा मामले, वजहें चौंकाने वालीं

मंहगा मेकअप, टेढ़ी रोटी से लेकर कुत्ता पालने जैसी वजहों से भी हो रहे तलाक, ग्वालियर से सामने आईं तलाक की अजीब वजहें.

HIGH DIVORCE RATE IN 2025
मामूली बातों पर हो रहे तलाक (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 11:07 AM IST

|

Updated : December 17, 2025 at 12:04 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट : पीयूष श्रीवास्तव

ग्वालियर : इन दिनों देशभर में तलाक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसी बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. इन आंकड़ोंं के मुताबिक 2024 के बाद अब 2025 पति-पत्नी के विवादों और तलाक के नाम रहा. वहीं, इन विवादों और तलाक की वजहें काफी अजीब हैं. इसमें पति-पत्नी के बीच परिवारों का दखल तो आम वजह है पर अब महंगा मेकअप, टेढ़ी रोटी और यहां तक कि कुत्ता पालना भी तलाक की वजह बन रहा है. देखें ये रिपोर्ट...

मामूली बातों पर फैमिली कोर्ट पहुंच रहे झगड़े

पति-पत्नी के रिश्तों में माता-पिता के दखल से रिश्ते टूटना अब पुरानी बात हो गई है. अब तो पति-पत्नी के रिश्तों की नींव मामूली बातों पर हिलने लगी है. कई नवदंपति छोटी-मोटी बातों पर इस कदर झगड़ते हैं कि बात फैमिली कोर्ट तक पहुंच जाती है. हाल ही में सामने आए कुछ मामलों ने तो नव विवाहित जोड़ों की मानसिकता और सोच पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं. क्योंकि जिस विवाह को भारत में सात जन्मों का बंधन माना जाता है उस पवित्र बंधन की गांठ दंपति मामूली बातों के झगड़ों में खोलने को आतुर हैं. खुद महिला थाना में फैमिली काउंसलिंग करने वाली काउंसलर और पुलिस की अधिकारी भी इन बातों से हैरान और परेशान हैं.

DIVORCES OVER TRIVIAL MATTERS
2022 से 2025 तक पति-पत्नी विवाद के मामले और कितने कोर्ट तक पहुंचे (Etv Bharat)

पत्नी को मेकअप के लिए मना किया तो मांगने लगी तलाक

हाल में कुछ दिन पहले, ग्वालियर के एक ग्रामीण क्षेत्र से आई एक महिला ने महिला थाने में पति की शिकायत की थी कि उसका पति उससे बार-बार झगड़ा करता है. दोनों की एक साल पहले ही शादी हुई थी लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही आपसी झगड़े बढ़ गए. वजह थी मेकअप, पत्नी मेकअप के महंगे प्रोडक्ट खरीदती थी और पति उसे मेकअप के सामान के लिए रुपए नहीं देता था. इस बात पर दोनों में आए दिन झगड़े होने लगे. हालात यह बने कि, पत्नी ने पति को तलाक की धमकी दी और मायके में रहने लगी थी. महिला की धमकी के बाद मामला थाने पहुंचे गया, लेकिन यहां भी काउंसलिंग के बाद दोनों के बीच सुलह नहीं हुई और बात तलाक पर आ गई.

मामूली बातों पर फैमिली कोर्ट पहुंच रहे झगड़े (Etv Bharat)

नहीं निकली पति की गलती, जिद से रिश्ता तबाह

महिला थाने में फैमिली काउंसलिंग कर रहीं हाईकोर्ट मीडिएटर और महिला थाना की काउंसलर अर्चना शर्मा ने ईटीवी भारत को बताया, " कुछ दिन पहले ही ये केस आया था. हालांकि इस केस में पति की गलती नहीं थी क्योंकि महिला सिर्फ इस बात के लिए पति से तलाक लेना चाहती थी कि, उसका पति उसे मेकअप के महंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए रुपए नहीं देता था. थाने में दोनों को बिठाकर काउंसलिंग की गई तो पता चला कि, पति की इनकम ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से वह महंगा मेकअप लगाने के लिए पत्नी से मना करता था. उसका कहना था कि घर चलाने के लिए पहले आवश्यकताएं पूरी करनी होती हैं. लेकिन पत्नी मेकअप की जिद्द पर अड़ी रहती थी.''

RISE IN DIVORCE CASES MP
मामूली बातों पर महिला थाने पहुंचे रहे पति-पत्नी के झगड़े (Etv Bharat)

''इसके बाद महिला को काउंसलिंग के दौरान समझाया गया कि मेकअप से ज्यादा घर के खर्च चलाना जरूरी है और पति की इनकम के हिसाब से उसे मैनेज करना चाहिए. महिला को यह भी बताया गया कि ज्यादा मेकअप करने से उसकी त्वचा खराब हो रही है, फिर भी उसका ऑब्सेशन कम नहीं हो रहा था. उसे समझाया गया कि तलाक लेने की जिद से पूरा जीवन खराब हो सकता है"

डॉगी के साथ नहीं रहना चाहती थी पत्नी, पति मानने को तैयार नहीं

ठीक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया कुत्ते को लेकर, इस मामले में ग्वालियर के अनन्द नगर इलाके की एक महिला अपने पति से इसलिए तलाक लेना चाहती थी क्योंकि उसका पति अपने कुत्ते को बच्चों से ज्यादा प्यार करता था. कुत्ते के लिए अधिक लगाव पति-पत्नी के बीच झगड़ों का कारण बन गया. घरेलू हिंसा और दोनों के बीच मारपीट भी हुई और पत्नी ने पति से अलग होने की ठान ली. इस केस में महिला थाना ग्वालियर में फैमिली काउंसलर शाक्रा खान ने बताया, '' इस केस में गलती पति की थी. पति ने पत्नी की मर्जी के खिलाफ घर में डॉगी पाल रखा था और उसपर अपने ही बच्चों से ज्यादा ध्यान देता था. उस डॉगी की वजह उनके छोटे बच्चे को इन्फेक्शन होने लगा था. पत्नी ने कई बार उसे डॉगी को छोड़ने की बात कहीं लेकिन पति इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ.''

divorce cases madhya pradesh
शहरी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहे तलाक के मामले (Etv Bharat)
पति की जिद झगड़े की वजह बनी और पत्नी ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी. लेकिन कोर्ट ने तलाक की जगह फैमिली काउंसिलिंग के लिए जाने के निर्देश दे दिए. जिसके बाद महिला महिला थाने में महिला और उसके पति की काउंसलिंग हुई.

ऐसे मामलो में तलाक की मांग देख पुलिस भी हैरान

ईटीवी भारत ने जब ग्वालियर में महिला सेल की डीएसपी शिखा से बात की तो उन्होंने कहा, " महिला थाने में महिलाएं आवेदन लेकर आती हैं लेकिन हम देखते हैं कि, कई मामले ऐसे छोटे-मोटे विवादों के होते हैं, जिन्हें घर पर पति-पत्नी आपस में ही सुलझा सकते हैं. हालांकि, उनकी शिकायतों को सुना जाता है और प्रॉपर काउंसलिंग भी की जाती है. इसके अनुकूल परिणाम मिलते हैं और कई रिश्ते टूटने से बच जाते हैं.

शहरी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रहे तलाक के मामले

डीएसपी ने कहा, '' मेकअप से लेकर रोटी जैसी समस्या पर शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों से निकल कर सामने आ रहे हैं. बहुत छोटे विवाद जैसे साड़ी दिलाने को लेकर, घरेलू बातों पर, बच्चों की स्कूल फीस पर भी कई बार दंपति में आपसी कलह होती है और बात थाने और कोर्ट तक पहुंच जाती है. ऐसे में लोगों को शादी जैसे रिश्ते की गंभीरता को समझने की जरूरत है. क्योंकि रिश्ता टूटने का असर पति-पत्नी पर बहुत गहरा पड़ता है और आपकी सामाजिक छवि पूरी तरह से खराब हो जाती है. हर छोटे-मोटे झगड़े का निदान तलाक नहीं हो सकता लेकिन आपसी बातचीत और समझ से रिश्तों में दूरियां कम हो सकती हैं. इसलिए बेहतर हो अगर लोग आपसी समस्याओं को मिलकर बात कर हल करें''

पहले भी सामने आ चुकी हैं ऐसी वजहें

इससे पहले भी पुलिस के पास और भी अजीबोगरीब मामले थाने पहुंचते रहे हैं. कुछ महीने पहले ग्वालियर के अलकापुरी की रहने वाली एक महिला भी महिला थाना पहुंची थी जिसका आरोप था कि, घर में रोटी टेढ़ी-मेढ़ी बनती है तो सास और पति ताने देते हैं, पति ने तो इस बात के लिए उससे मारपीट तक कर दी. इसके बाद मामला तलाक तक पहुंच गया और फैमिली कोर्ट में मामला लंबित है. इसके अलावा बेहट क्षेत्र से भी एक महिला ने आकर शिकायत की थी कि, उसके पति को उसका मायके वालों से फोन पर बात करना पसंद नहीं है. इसी को लेकर कई बार झगड़ा हुआ और एक दिन उसने तलाक देने की बात कह दी. हालांकि, काउंसलिंग के बाद महिला ने फोन पर बात करना कम कर दिया और दोनों में सुलह हो गई.

कपल्स के बीच समझदारी कम, बाहरी दखल तोड़ रहे रिश्ते

पिछले 4 सालों के आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि कपल्स के तलाक के मामले तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं. ये आंकड़े पति-पत्नी के बीच कम होती समझदारी और साझेदारी की भावना को उजागर कर रहे हैं. ज्यादातर मामलों में बाहरी दखल, पत्नी का मां से फोन पर ज्यादा बात करना, सोशल मीडिया पोस्ट भी तलाक की वजह बन रहे हैं. वहीं, इन दिनों छोटी-छोटी बातों पर तलाक की धमकी या अर्जी रिश्तों को टूटने की कगार पर ला रही है. आंकड़ों की बात करें तो 2022 में ग्वालियर महिला थाना में 1499 ऐसे प्रकरण आए थे जिनमें 1096 में काउंसलिंग के बाद सुलह हुई.

यह भी पढ़ें-

2023 में घरेलू हिंसा के 1570 आवेदन आए जिनमें 1149 में विवाद खत्म हुआ. 2024 में 2043 आवेदन महिला थाने पहुंचे, जिनमें 1491 मामलों में विवाद सुलझाया गया जबकि 2025 में नवंबर तक ही 2250 केस हैं, इनमें चली काउंसलिंग के बाद इस साल 1600 केस में विवाद खत्म हो गया और पति पत्नी के बीच सुलह हो गई लेकिन 650 मामले ऐसे हैं जिनमे आपसी सहमति नहीं बनी और पुलिस केस रजिस्टर्ड होने के बाद पति-पत्नी तलाक के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं. इस तरह के मामले देख कर पुलिस, कोर्ट के न्यायाधीश और यहां तक की फैमिली काउंसलर भी परेशान हैं.

Last Updated : December 17, 2025 at 12:04 PM IST

TAGGED:

DIVORCES OVER TRIVIAL MATTERS
RISE IN DIVORCE CASES MP
MADHYA PRADESH NEWS HINDI
HIGH DIVORCE RATE IN 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.