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बढ़ती उम्मीदें, टूटते रिश्ते! सोशल मीडिया के कारण बिखर रही शादियां, चौंका देंगे आंकड़े

सोशल मीडिया के जरिए आप भले ही दुनिया से जुड़ रहे हों, लेकिन अपनों से दूर होते जा रहे हैं. जानिए कैसे?

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सोशल मीडिया के कारण बिखर रही शादियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 1, 2026 at 7:42 PM IST

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Updated : June 1, 2026 at 9:40 PM IST

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देहरादून: सोशल मीडिया अब रिश्तों को जोड़ने का नहीं, बल्कि तोड़ने का कारण बन रहा है. सोशल मीडिया अब रिश्तों में बिखराव आ रहा है, खासकर पति-पत्नी के संबंधों में दरार आ रही है. यह बात ऐसे ही नहीं कही जा रही है, बल्कि उत्तराखंड में इसी तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं. उत्तराखंड में वन स्टॉप सेंटर में शादी टूटने के ऐसे-ऐसे कारण सामने आ रहे हैं, जिससे काउंसलर से लेकर मनोवैज्ञानिक भी हैरान हैं.

दरअसल, लव हो या फिर अरेंज, इन दिनों शादियां टूटने के मामले तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं. आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, ये जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम देहरादून में वन स्टॉप सेंटर पर पहुंची. यहां पारिवारिक विवादों को आपसी बातचीत और मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास किया जाता है. वन स्टॉप सेंटर के काउंसलर से बात की तो शादी टूटने के अजब-गजब कारण सामने आए हैं.

सोशल मीडिया के कारण बिखर रही शादियां (ETV Bharat)

आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड में महिला काउंसलिंग सेल में इस साल 600 से ज्यादा ऐसे केस सामने आ चुके हैं, जहां पति-पत्नी साथ नहीं रहना चाहते. अकेले देहरादून के ही आंकड़े चौंकाने वाले हैं. अप्रैल में 60 केस घरेलू हिंसा के हैं, तो मई में 49 केस रिपोर्ट हुए हैं.

खास बात यह है कि ज्यादातर केस में शादी तोड़ने की वजह भी बेहद दिलचस्प है. कोई जन्मदिन पर गिफ्ट न मिलने पर नाराज है तो कोई पति या पत्नी अहंकार के चलते साथ नहीं रहना चाहते. कुछ केस तो फोन का रिप्लाई समय पर न करने कारण अपना रिश्ता तोड़ने को तैयार है.

देहरादून वन स्टॉप सेंटर की काउंसलर मीनाक्षी पुंडीर बताती हैं कि,

आज के समय में पति-पत्नी के रिश्तों में फूट की वजह आपसी सामंजस्य की कमी बन रही है. मैं बीते आठ सालों से इस तरह के केसों में काउंसलिंग कर रही हूं. मुझे भी वक्त के साथ-साथ अपनी काउंसलिंग की तरीका बदलना पड़ा है.

मीनाक्षी पुंडीर की मानें तो पहले पतियों की प्रताड़ने से जुड़े केस आते थे. जैसे पति मारपीट करता है, या बहुत ज्यादा शराब पीकर हंगामा करता है. यह केस भी शादी के कई साल बाद जैसे 7-8 साल बाद आते थे, लेकिन अब शादी के दो से तीन महीने बाद ही दोनों अलग होना चाहते हैं.

इसका कारण युवाओं के अंदर सब्र न होना है. आज पति-पत्नी छोटी-छोटी बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं. एक बड़ा कारण मोबाइल भी बना है. क्योंकि सोशल मीडिया के कारण दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप आ रहा है और इसका असर सीधे-सीधे उनके संबंधों पर पड़ रहा है.
- मीनाक्षी पुंडीर, काउंसलर, वन स्टॉप सेंटर -

वहीं इस तरह के मामलों में दून हॉस्पिटल की मनोचिकित्सक डॉक्टर जया नवानी का मानना है कि पति-पत्नी के संबध में विवाद अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन यह विवाद आगे चलकर कितना बढ़ेगा, यह दंपति के ऊपर निर्भर करता है. वर्तमान में पति-पत्नी के रिश्तों पर सोशल मीडिया का असर देखने को मिल रहा है.

सोशल मीडिया में जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि उसी तरह की उम्मीद कपल आज कल एक दूसरे से करते हैं, जो अलग-अलग दंपति के हिसाब से पॉसिबल नहीं होता. डॉक्टर जया नवानी उदाहरण देते हुए बताती हैं कि,

जैसे किसी कपल ने अपनी एनिवर्सरी या जन्मदिन को बड़े ही अनोखे ढंग से सेलिब्रेट किया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया तो स्टोरी को देखने वाली महिला भी अपने पति से उसी तरह के सेलिब्रेशन की उम्मीद रखने लगती है लेकिन वे दूसरे व्यक्ति का बैकग्राउंड नहीं जानना चाहती हैं. कुल मिलाकर कहा जाए तो सोशल मीडिया के इस तरह के कटेंट देखकर लोगों की उम्मीदें बहुत अधिक बढ़ गई हैं यही बाद में विवाद का कारण भी बन रहा है.

मनोचिकित्सक डॉक्टर जया नवानी का मानना है कि सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर लोग अब गिफ्ट और दिखावे को खुशियों से जोड़ने लगे हैं. अब कपल एक-दूसरे की जिम्मेदारी को न देखकर इन बातों पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि 'उसने मेरे के लिए क्या किया?'

शादी टूटने के मुख्य कारण:

  • सोशल मीडिया का प्रभाव.
  • घूमने जाने की डिमांड पूरी न होना.
  • जन्मदिन पर गिफ्ट की डिमांड पूरा न होना.
  • महंगे फोन की डिमांड.
  • नशे की लत.
  • एक्स्ट्रा मेरिटियल अफेयर.
  • आर्थिक तंगी.
  • मारपीट.

वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों की तंगी के चलते निम्न वर्ग के परिवारों से ही अलगाव के मामले सामने आ रहे हों. ज्यादातर मध्यम वर्ग और हाई-प्रोफाइल केस में भी शादियां नहीं टिक पा रहीं और इसकी बड़ी वजह आकांक्षाओं का पूरा न हो पाना है.

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Last Updated : June 1, 2026 at 9:40 PM IST

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सोशल मीडिया से टूट रही शादियां
कमजोर हो रही शादियों की डोर
SOCIAL MEDIA EFFECT ON MARRIAGE

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