दहेज उत्पीड़न केस में दोषमुक्त पति को फिर राहत, पत्नी ने लगाया था मानहानि का केस, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कानूनी अधिकार के तहत आपराधिक शिकायत करना मानहानि नहीं, भोपाल के पति-पत्नी का विवाद पहुंचा था हाईकोर्ट

DIVORCE AND DEFAMATION CASE BHOPAL
दहेज उत्पीड़न, तलाक और मानहानि मामले पर हाईकोर्ट की टिप्पणी (IANS)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 6:47 PM IST

3 Min Read
जबलपुर : हाईकोर्ट ने भोपाल के पति-पत्नी विवाद में एक अहम आदेश दिया है. इस मामले में दायर पति के खिलाफ मानहानि याचिका में कोर्ट ने पति को राहते देते हुए कहा है कि कानूनी अधिकार के तहत सक्षम प्राधिकरण के समक्ष आपराधिक शिकायत करना अवमानना की श्रेणी में नहीं आता है. हाईकोर्ट जस्टिस बीपी शर्मा ने अपने आदेश में कहा है कि यह धारा 498 अपवाद 8 के सुरक्षा कवच के अंदर आता है. एकलपीठ ने भोपाल न्यायालय द्वारा मानहानि तहत धारा 500 के तहत प्रारंभ की गई अपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के आदेश जारी किए हैं.

पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का लगाया था केस, पति दोषमुक्त

भोपाल निवासी सैयद राशिद अली की ओर से ये याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में कहा गया था कि शादी के बाद उसका पत्नी से झगड़ा हो गया था. पत्नी की शिकायत पर उसके खिलाफ धारा 498 ए के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था. न्यायालय ने उसे एक साल की सजा से दंडित किया था, जिसके खिलाफ उसने अपील दायर की थी और अपीलीय न्यायालय ने उसे दोषमुक्त करार दिया था. दोषमुक्ति के खिलाफ अनावेदिका ने हाईकोर्ट में अपील की है, जो लंबित है.

jabalpur highcourt on DIVORCE AND DEFAMATION case
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला (Etv Bharat)

फिर पत्नी और रिश्तेदारों पर दर्ज हुआ मामला

शिकायतकर्ता अनावेदिका का कहना है कि धारा 498 ए के तहत प्रकरण दर्ज करवाने के बाद पति ने मुस्लिम कानून के तहत लिखित तलाक-ए-बैन दे दिया. इसके बाद आवेदक पति ने शिकायतकर्ता तलाकशुदा पत्नी व उसके रिश्तेदारों के खिलाफ धारा खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 477, 494 और 149 के तहत अपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 14 अक्टूबर 2023 को उसकी तलाकशुदा पत्नी व अन्य को दोषमुक्त करार दिया था.

पत्नी ने फिर दर्ज कराया मानहानि का मामला

बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, इस बार पत्नी व उसके रिश्तेदारों को कोर्ट से राहत मिलते ही तलाकशुदा पत्नी ने पूर्व पति के खिलाफ धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज करा दी थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उसके व रिश्तेदारों के खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत आरोपों लगाते हुए अपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी, जिससे उसे मानसिक तकलीफ पहुंची है. इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया कि पति द्वारा लगाए गए आरोपों से समाज में उसकी बदनामी हुई है. और इसका उद्देश्य लंबित आपराधिक प्रकरण वापस लेने का दवाब बनाना है, जिसके बाद तलाकशुदा पत्नी की शिकायत पर भोपाल जिला न्यायालय के जेएफएमसी ने उसके पूर्व पति के खिलाफ धारा 500 के तहत अपराधिक कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देष दिए थे.

तलाकशुदा पति ने लगाई याचिका, कोर्ट से मिली राहत

मानहानि मामले पर तलाकशुदा पति व याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि उसने आपराधिक शिकायत कानूनी अधिकार रखने वाली प्राधिकरण के समक्ष की थी. धारा 499 के सेक्शन 8 के तहत कानूनी अधिकार रखने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा अच्छी नीयत से आपराधिक शिकायत में आरोप लगाना मानहानि नहीं है. एकलपीठ ने माना कि मामला धारा 499 के सेक्शन 8 के तहत आता है, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ मानहानि का कोई अपराध नहीं बनता है. इसी के साथ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा 500 के तहत भोपाल की अदालत में चल रही आपराधिक कार्रवाई को रद्द किया जाता है.

