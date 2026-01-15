ETV Bharat / state

राजस्थान में पशु-अपराध जांच के लिए अलग फॉरेंसिक लैब का अभाव, कार्यशाला में चिकित्सकों को दिए गए प्रशिक्षण

अजमेर में 'फॉरेंसिक एस्पेक्ट्स ऑफ वेटेरोलीगल केसेस' विषय पर संभागस्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई.

Divisional level workshop
कार्यशाला को संबोधित करते विशेषज्ञ (Etv Bharat Ajmer)
January 15, 2026

अजमेर: राजस्थान में पशुओं से जुड़े अपराधों की जांच के लिए अलग से कोई फॉरेंसिक प्रयोगशाला नहीं है, जिससे नमूनों में त्रुटियां होती हैं और अनुसंधान प्रभावित होता है. इस समस्या के समाधान की दिशा में पहली बार पशुपालन विभाग ने गुरुवार को एक संभाग-स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने 50 से अधिक पशु चिकित्सकों को नमूना संग्रहण और जांच प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण दिया.

पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. आलोक खरे ने बताया कि पशु पालन विभाग ने प्रदेश में पहली बार फोरेंसिक विभाग के साथ संभाग स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया है. यह कार्यशाला भारत सरकार की एसकेईडी योजना के तहत 'फॉरेंसिक एस्पेक्ट्स ऑफ वेटेरोलीगल केसेस' विषय पर आयोजित की गई है. इसमें अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, नागौर, कुचामन व डीडवाना के चिकित्सकों को विष विज्ञान, पशुगमन, डीएनए जांच, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम से जुड़े मामलों में सही नमूना लेने, भेजने और बचने योग्य गलतियों की जानकारी दी गई.

फॉरेंसिक विभाग के अतिरिक्त निदेशक राजवीर ने बताया कि प्रदेश में सात फॉरेंसिक लैब हैं, लेकिन ये सभी मानवीय मामलों के लिए हैं. पशु संबंधी जांच भी इन्हीं में होती हैं, जिससे त्रुटियां आती थीं. उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए अलग लैब होगी तो जांच में सुधार आएगा. उन्होंने गौ तस्करी, वन्यजीव अंगों की तस्करी और धार्मिक स्थलों पर मांस फेंके जाने जैसे मामलों में डीएनए जांच की भूमिका भी बताई.

कार्यशाला का उद्देश्य पशु चिकित्सकों की कार्यशैली में सुधार लाकर अपराधिक अनुसंधान को मजबूत करना है, ताकि भविष्य में पशु-अपराधों की जांच अधिक प्रभावी हो सके. उन्हांने कहा कि प्रदेश में पशुओं से संबंधित विशेष फॉरेंसिक प्रयोगशाला खुलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि लोगों में वन्य जीवों के प्रति जागरूकता होनी चाहिए. उन्होंने आग्रह किया कि वन्यजीव के अंग को ना खरीदे और ना ही घर में रखे. यदि किसी के घर पर किसी वन्य जीव के अंग मिलते हैं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है. अतिरिक्त निर्देशक राजवीर ने बताया कि पुलिस और वन अधिकारियों को भी अपनी जानकारी अपडेट करनी चाहिए.

