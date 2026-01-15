ETV Bharat / state

राजस्थान में पशु-अपराध जांच के लिए अलग फॉरेंसिक लैब का अभाव, कार्यशाला में चिकित्सकों को दिए गए प्रशिक्षण

कार्यशाला को संबोधित करते विशेषज्ञ ( Etv Bharat Ajmer )