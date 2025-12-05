ETV Bharat / state

नगर सैनिकों के संभागीय सम्मेलन में कमांडेंट के खिलाफ आक्रोश, आपत्तिजनक टिप्पणी और बर्तन धुलवाने की फिर हुई शिकायत

उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा ज्ञापन: नगर सैनिकों ने ज्ञापन सौंपते हुए एक-एक कर अपनी समस्याएं बताईं. एक महिला नगर सैनिक दुधमुंहे बच्चे को गोद में लेकर अपनी समस्याएं उच्च अधिकारियों को बता रही थी. सम्मेलन में कोरबा के नगर सैनिकों ने कमांडेंट एक्का के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए. संभागीय कमांडेंट ने भी प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को भेजने की बात कही है.

कोरबा: 2 दिन पहले 1 दिसंबर को जिला सेनानी (डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट) कार्यालय में नगर सैनिकों (होम गार्ड) ने जमकर प्रदर्शन किया था. नगर सैनिकों ने अपने कमांडेंट अनुज कुमार एक्का पर कई गंभीर और आपत्तिजनक आरोप लगाते हुए उन्हें पद से हटाने की मांग की थी. इसके बाद गुरुवार 4 दिसंबर को कोरबा में नगर सैनिकों का संभागीय सम्मेलन आयोजित किया गया. इसमें आसपास के जिलों के नगर सैनिक और संभागीय कमांडेंट पहुंचे. नगर सैनिकों से अधिकारियों ने उनकी शिकायतों पर चर्चा की.

आंदोलन की तैयारी: इधर नगर सैनिक आश्वासन से संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने आंदोलन की नए सिरे से रणनीति बनाने की बात कही है. नगर सैनिकों का आरोप है कि कमांडेंट एक्का उन्हें कई तरह से प्रताड़ित करते हैं. उनसे मजदूरों से भी ज्यादा मेहनत वाला काम कराया जाता है. महिला नगर सैनिकों ने भी कमांडेंट पर कई आरोप लगाए. भ्रष्टाचार और वसूली के साथ ही महिलाओं ने पांव भारी कर देने जैसी आपत्तिजनक कमेंट करने का भी आरोप लगाया.

अधिकारियों के घर लगती है ड्यूटी: कोरबा जिले में लगभग 300 नगर सैनिकों की नियुक्ति है. यह सभी सरकारी कार्यालय, छात्रावासों में अपने सेवाएं देते हैं. सोमवार से ही वह आंदोलन पर हैं. आरोप है कि उनकी ड्यूटी प्रशासन के अधिकारियों के घर पर लगाई जाती है, जहां उनसे खाना पकाने, कपड़े और बर्तन धोने जैसे काम लिए जाते हैं. जिससे वे लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं. संभागीय कमांडेंट ने भी स्वीकार किया कि इस तरह का काम लिए जाने का कोई नियम नहीं है.

नगर सैनिक बोले, रिकॉर्ड खराब कर रहे: सीनियर नगर सैनिक संतोष कुमार पटेल का कहना है, हम अपने कमांडेंट एक्का साहब से बुरी तरह से त्रस्त हैं. वह अजीब तरह के आदेश लाकर हमें प्रताड़ित कर रहे हैं. किसी छोटी सी बात का जवाब मांगने पर वह हमारी पेशी कर देते हैं. 3 साल बाद हमारी जो पुनः नामांकन की प्रक्रिया होती है. उसपर रोक लगाने के लिए हमारा रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं. ताकि 3 साल बाद हमसे पैसों की वसूली की जा सके.

ऐसा ही बर्ताव मेरे साथ पहले भी हो चुका है. जब मेरा रिकॉर्ड खराब कर दिया गया था, तब मुझसे 50 हजार रुपए रिश्वत के तौर पर लिए गए. वर्तमान कमांडेंट भी इसी फिराक में हैं, कि हमारा रिकॉर्ड खराब कर हमसे वसूली की जा सके.- सीनियर नगर सैनिक संतोष कुमार पटेल

हमने अपनी बातें एक बार फिर उनके सामने रखी, महिला नगर सैनिकों के लिए द्विअर्थी टिप्पणी की जाती है, हम सिर्फ आश्वासन से संतुष्ट नहीं होंगे. हम नए सिरे से आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे. हम सभी मिलकर निर्णय लेंगे.- महिला नगर सैनिक प्रीति राजवाड़े

टिप्पणी करना या बर्तन धुलवाना नियम में नहीं: संभागीय कमांडेंट नरसिंह नेताम ने कहा नगर सैनिकों ने आंदोलन किया था. इसके बाद आज संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था. नगर सैनिकों ने अपनी बातें रखी है. जिसे उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा.

महिला नगर सैनिक पर गलत कमेंट को लेकर संभागीय कमांडेंट ने क्या कहा-

मुझे नहीं लगता कि कमांडमेंट ने ऐसी टिप्पणी की होगी और की भी होगी तो इसका अर्थ होता है कि इतना परेड करवाया जाएगा कि आपके पांव में सूजन आ जाएगा. गलत अर्थ में नहीं लिया जाना चाहिए.- संभागीय कमांडेंट नरसिंह नेताम

जबकि बर्तन और कपड़े धुलवाने जैसा काम के विषय में कहा कि ऐसा किया जाना गलत है. इस तरह के काम सैनिकों से नहीं लिया जाना चाहिए. सभी शिकायतों का प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा.