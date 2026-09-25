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मंडलायुक्त की समीक्षा बैठक; आयुष्मान कार्ड बनाने में मैनपुरी नंबर वन, आगरा-मथुरा पीछे

फिरोजाबाद: कलेक्ट्रेट सभागार में आगरा मंडल के मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंडलीय समीक्षा बैठक की गई. समीक्षा में यह सामने आया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में आगरा और मथुरा जनपद फिरोजाबाद से भी पीछे हैं. वहीं, मैनपुरी ने मंडल में शीर्ष स्थान हासिल किया है. मंडलायुक्त ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि इस जनोपयोगी और कल्याणकारी योजना का शत-प्रतिशत लाभ पात्रों तक पहुंचाया जाए.

मंडलायुक्त की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी आगरा मनीष बंसल, जिलाधिकारी फिरोजाबाद संतोष कुमार शर्मा, जिलाधिकारी मथुरा चंद्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी मैनपुरी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ मुख्य विकास अधिकारी मथुरा डॉ. पूजा गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी संतोष बहादुर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद शत्रोहन वैश्य उपस्थित रहे. बैठक में सभी विभागों के मंडलीय अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया.

इस दौरान मंडलायुक्त ने आगरा मंडल में विभिन्न विभागों के तहत संचालित विकास कार्यां और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की. सबसे पहले पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने यह पाया कि वर्ष 2026-27 के लिए अंत्येष्टि स्थल निर्माण के तहत आगरा में लक्ष्य 17 के सापेक्ष 7 स्थलों का चयन हो चुका है. मैनपुरी में 10 और फिरोजाबाद में 12 अंत्येष्टि स्थलों का चयन कर लिया गया है.

मथुरा में अभी स्थल चयन नहीं हुआ है. इसके लिए मंडलायुक्त में उपनिदेशक पंचायती राज को निर्देशित किया कि स्थल चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए, जिससे इसका लाभ आमजन को प्रदान किया जा सके. मंडलायुक्त को यह भी अवगत कराया गया की 2025-26 के अंत्येष्टि स्थल के निर्माण में मैनपुरी और फिरोजाबाद में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं. आगरा में 15 पूर्ण हैं और 3 निर्माणाधीन हैं. मथुरा में एक स्थल निर्माणाधीन है.

पंचायत उत्सव भवन के बारे में मंडलायुक्त को अवगत कराया गया कि आगरा के फतेहाबाद और फिरोजाबाद के टूंडला में स्थल चयन संबंधी प्रक्रिया की जा रही है. मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि इन स्थलों का चयन शीघ्र किया जाए. मंडलायुक्त आगरा मंडल ने तालाब पट्टों के सापेक्ष ग्राम निधि में धनराशि स्थानांतरण के संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व पोर्टल पर नीलामी और जमा धनराशि का विवरण अपडेट किया जाए.

प्राथमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए आयुक्त नगेंद्र प्रताप सिंह ने यह पाया कि मंडल के 5 बाउंड्रीवॉल विहीन मैनपुरी में दो विद्यालयों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है. शेष तीन विद्यालयों का कार्य प्रगति पर है. विद्यालयों में उपलब्ध फर्नीचर व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त को यह जानकारी मिली कि मथुरा और फिरोजाबाद के सभी विद्यालयों में शत-प्रतिशत फर्नीचर आपूर्ति का कार्य पूर्ण कर लिया गया है.

आगरा में मैनपुरी में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए आपूर्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आयुक्त ने एडी बेसिक को कड़े निर्देश दिए हैं. आयुक्त ने कहा कि बच्चों की शिक्षा के साथ कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए आयुक्त को अवगत कराया गया कि अगस्त माह तक आगरा में 81.40 प्रतिशत, फिरोजाबाद में 90.66 प्रतिशत, मथुरा में 84.67 प्रतिशत और मैनपुरी में 89.35 प्रतिशत लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका है.