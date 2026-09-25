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मंडलायुक्त की समीक्षा बैठक; आयुष्मान कार्ड बनाने में मैनपुरी नंबर वन, आगरा-मथुरा पीछे

आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में मैनपुरी टॉप पर मथुरा आगरा फिरोजाबाद से पीछे

आगरा मंडलायुक्त की समीक्षा बैठक.
आगरा मंडलायुक्त की समीक्षा बैठक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 8:01 AM IST

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फिरोजाबाद: कलेक्ट्रेट सभागार में आगरा मंडल के मंडलायुक्त नगेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में मंडलीय समीक्षा बैठक की गई. समीक्षा में यह सामने आया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के मामले में आगरा और मथुरा जनपद फिरोजाबाद से भी पीछे हैं. वहीं, मैनपुरी ने मंडल में शीर्ष स्थान हासिल किया है. मंडलायुक्त ने अफसरों को निर्देश दिए हैं कि इस जनोपयोगी और कल्याणकारी योजना का शत-प्रतिशत लाभ पात्रों तक पहुंचाया जाए.

मंडलायुक्त की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी आगरा मनीष बंसल, जिलाधिकारी फिरोजाबाद संतोष कुमार शर्मा, जिलाधिकारी मथुरा चंद्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी मैनपुरी डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ मुख्य विकास अधिकारी मथुरा डॉ. पूजा गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी मैनपुरी संतोष बहादुर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद शत्रोहन वैश्य उपस्थित रहे. बैठक में सभी विभागों के मंडलीय अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया.

इस दौरान मंडलायुक्त ने आगरा मंडल में विभिन्न विभागों के तहत संचालित विकास कार्यां और जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की. सबसे पहले पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त ने यह पाया कि वर्ष 2026-27 के लिए अंत्येष्टि स्थल निर्माण के तहत आगरा में लक्ष्य 17 के सापेक्ष 7 स्थलों का चयन हो चुका है. मैनपुरी में 10 और फिरोजाबाद में 12 अंत्येष्टि स्थलों का चयन कर लिया गया है.

मथुरा में अभी स्थल चयन नहीं हुआ है. इसके लिए मंडलायुक्त में उपनिदेशक पंचायती राज को निर्देशित किया कि स्थल चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए, जिससे इसका लाभ आमजन को प्रदान किया जा सके. मंडलायुक्त को यह भी अवगत कराया गया की 2025-26 के अंत्येष्टि स्थल के निर्माण में मैनपुरी और फिरोजाबाद में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं. आगरा में 15 पूर्ण हैं और 3 निर्माणाधीन हैं. मथुरा में एक स्थल निर्माणाधीन है.

पंचायत उत्सव भवन के बारे में मंडलायुक्त को अवगत कराया गया कि आगरा के फतेहाबाद और फिरोजाबाद के टूंडला में स्थल चयन संबंधी प्रक्रिया की जा रही है. मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि इन स्थलों का चयन शीघ्र किया जाए. मंडलायुक्त आगरा मंडल ने तालाब पट्टों के सापेक्ष ग्राम निधि में धनराशि स्थानांतरण के संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व पोर्टल पर नीलामी और जमा धनराशि का विवरण अपडेट किया जाए.

प्राथमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए आयुक्त नगेंद्र प्रताप सिंह ने यह पाया कि मंडल के 5 बाउंड्रीवॉल विहीन मैनपुरी में दो विद्यालयों में कार्य पूर्ण कर लिया गया है. शेष तीन विद्यालयों का कार्य प्रगति पर है. विद्यालयों में उपलब्ध फर्नीचर व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त को यह जानकारी मिली कि मथुरा और फिरोजाबाद के सभी विद्यालयों में शत-प्रतिशत फर्नीचर आपूर्ति का कार्य पूर्ण कर लिया गया है.

आगरा में मैनपुरी में शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के लिए आपूर्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आयुक्त ने एडी बेसिक को कड़े निर्देश दिए हैं. आयुक्त ने कहा कि बच्चों की शिक्षा के साथ कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए आयुक्त को अवगत कराया गया कि अगस्त माह तक आगरा में 81.40 प्रतिशत, फिरोजाबाद में 90.66 प्रतिशत, मथुरा में 84.67 प्रतिशत और मैनपुरी में 89.35 प्रतिशत लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका है.

मंडलायुक्त ने निर्देशित किया कि सभी जिलों में इस योजना से अच्छादित लाभार्थियों का भुगतान शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए. इसी तरह आयुष्मान कार्ड के संबंध में आयुक्त को अवगत कराया गया कि आगरा में 64.91 प्रतिशत, फिरोजाबाद में 70.06 प्रतिशत, मथुरा में 65.51 प्रतिशत और मैनपुरी में 73.51 प्रतिशत कार्ड बनाए जा चुके हैं.

आयुक्त ने आमजन के लिए शुरू की गई जन हितैषी योजना के तहत शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं. इसी तरह मुख्यमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए मंडलायुक्त को अवगत कराया गया कि वर्ष 2026-27 के लिए मंडल के लिए कुल 3986 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके तहत आगरा को 803, मथुरा को 599, फिरोजाबाद को सर्वाधिक 1427 तथा मैनपुरी को 1157 आवास आवंटित किए गए हैं.

अब तक मंडल में 3162 आवासों की स्वीकृति दी जा चुकी है. मंडलायुक्त ने शेष आवासों को तत्काल स्वीकृत करते हुए लाभार्थियों के खातों में प्रथम किस्त की धनराशि भेजने और निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के सख्त निर्देश दिए.

आयुक्त आगरा मंडल ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद की वित्तीय सहायता योजना की समीक्षा करते हुए बैंक अधिकारियों को कडे़ निर्देश दिए कि युवा उद्यमियों के ऋण आवेदनों को बिना किसी ठोस व वैधानिक कारण के निरस्त न किया जाए. स्वीकृत आवेदनों में ऋण वितरण की प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबित न रखते हुए त्वरित दर से पूरा किया जाए.

महिला एवं बाल विकास की समीक्षा करते हुए आयुक्त ने डिप्टी डायरेक्टर महिला कल्याण को निर्देशित करते हुए कहा कि महिला बाल सम्मान कोष और बालिका सम्प्रेषण गृह की व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ी और सुरक्षित बनाया जाए. मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना और शादी अनुदान योजना के तहत प्राप्त सभी लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर स्थलीय सत्यापन कराकर पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

मंडलायुक्त ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि जुलाई माह की अपेक्षा सभी जिलों की रैंकिंग अगस्त माह में सुधरी है. उन्होंने कहा कि आईजीआरएस मामलों को सभी अधिकारी गंभीरता से लें. साथ ही स्थलीय निरीक्षण कर शिकायतकर्ताओं से संपर्क करें. जब तक शिकायतकर्ता संतुष्ट न हो जाए, तब तक आईजीआरएस के निस्तारण को माना नहीं जाएगा.

उन्होंने उपस्थित सभी जिलाधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारियों, उपनिदेशकों को निर्देशित किया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए. इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस अवसर पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने मंडलायुक्त सहित सभी अधिकारियों का आभार प्रकट किया और सभी को मोमेंटों प्रदान किया.

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