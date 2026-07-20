ETV Bharat / state

दो दिवसीय बोकारो दौरे पर प्रमंडलीय आयुक्त, राजस्व संबंधी मामले को लेकर समीक्षात्मक बैठक

उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त दो दिवसीय बोकारो दौरे पर हैं.

Divisional Commissioner on two day visit to Bokaro
दो दिवसीय बोकारो दौरे पर उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारोः उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता आज सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे. जहां जिला के वरीय अधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने बोकारो डीसी कार्यालय कक्ष में बैठकर अधिकारियों के साथ राजस्व संबंधित समीक्षा बैठक की.

इस दौरान जिला और विभाग के सभी अधिकारियों से रिपोर्ट तलब किया गया. उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट अधिकारियों के द्वारा दिया जाएगा उसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी. जिला से जो भी रिपोर्ट सामने आएगा उसकी उचित फोरम पर रखने का काम किया जाएगा. इस बैठक में बोकारो डीसी सहित जिला के सभी वरीय अधिकारी उपस्थित रहे.

इस बैठक में उपस्थित सभी विभाग के अधिकारियों को प्रमंडल आयुक्त निर्देश दिया कि सरकारी राजस्व की वसूली में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनता की परेशानियों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है.

प्रमंडलीय आयुक्त का बयान (ETV Bharat)

प्रमंडल के आयुक्त ने अंचल कार्यालय में रजिस्ट्री के बाद जमाबंदी में हो रही परेशानियों को लेकर भी सख्त निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि सभी अंचल अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि जो भी सरकारी निर्देश है उसका पालन किया जाए. अगर किसी भी व्यक्ति को इसमें प्रताड़ित और तंग किया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी.

इसे भी पढे़ं- धनबाद दौरे पर प्रमंडलीय आयुक्त, अतिक्रमण के मामलों में सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

इसे भी पढे़ं- राजस्व वसूली में तेजी लाने पर जोर, धनबाद में लंबित म्यूटेशन और प्रमाण पत्र मामलों के त्वरित निष्पादन के आयुक्त ने दिए निर्देश

इसे भी पढे़ं- ग्रीन पैच विकास को मिलेगी रफ्तार, 630 जमीनों का म्यूटेशन! रांची नगर निगम का बड़ा अभियान

TAGGED:

ISSUES WITH LAND RECORD UPDATES
उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल आयुक्त
BOKARO
MEETING REGARDING REVENUE MATTERS
MEETING ON REVENUE COLLECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.