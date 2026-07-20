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दो दिवसीय बोकारो दौरे पर प्रमंडलीय आयुक्त, राजस्व संबंधी मामले को लेकर समीक्षात्मक बैठक

दो दिवसीय बोकारो दौरे पर उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त ( ETV Bharat )

बोकारोः उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार गुप्ता आज सोमवार को दो दिवसीय दौरे पर बोकारो पहुंचे. जहां जिला के वरीय अधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया. इस दौरान उन्होंने बोकारो डीसी कार्यालय कक्ष में बैठकर अधिकारियों के साथ राजस्व संबंधित समीक्षा बैठक की.

इस दौरान जिला और विभाग के सभी अधिकारियों से रिपोर्ट तलब किया गया. उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट अधिकारियों के द्वारा दिया जाएगा उसके बाद उसकी समीक्षा की जाएगी. जिला से जो भी रिपोर्ट सामने आएगा उसकी उचित फोरम पर रखने का काम किया जाएगा. इस बैठक में बोकारो डीसी सहित जिला के सभी वरीय अधिकारी उपस्थित रहे.

इस बैठक में उपस्थित सभी विभाग के अधिकारियों को प्रमंडल आयुक्त निर्देश दिया कि सरकारी राजस्व की वसूली में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनता की परेशानियों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है.