जयपुर नगर निगम फिर एक: ग्रेटर-हेरिटेज का अध्याय खत्म, संभागीय आयुक्त ने संभाली कमान

जयपुर: राजधानी में नगरीय निकायों के पुनर्गठन का नया अध्याय सोमवार से शुरू हुआ. जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज नगर निगमों का पांच साल का कार्यकाल समाप्त होते ही दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया. अब नया जयपुर नगर निगम अस्तित्व में आ गया. राज्य सरकार पहले ही जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम को निगम प्रशासक नियुक्त कर चुकी है. पहले ही दिन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी रही.

हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के बोर्ड के कार्यकाल खत्म होने के बाद हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय से 'हेरिटेज' शब्द हटा दिया गया और नया बोर्ड जयपुर नगर निगम लगा दिया गया. इस तरह पांच वर्ष पुराना हेरिटेज निगम इतिहास बन गया. संभागीय आयुक्त पूनम ने प्रशासक का चार्ज संभाला. इस दौरान उन्होंने कहा कि जयपुर एक बड़ा और अपेक्षाओं से भरा शहर है. ये पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए लोगों की उम्मीदें यहां स्वाभाविक रूप से अधिक रहती हैं. प्रयास रहेगा कि राज्य सरकार के निर्देशों, नागरिकों के फीडबैक और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नगर निगम के कामकाज को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए. साफ-सफाई और शहरी सेवाओं को बेहतर रखना प्राथमिकता रहेगी. उन्होंने कहा कि ये एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है. वर्ष 2026 में नए बोर्ड और नए महापौर का चुनाव हो जाएगा.