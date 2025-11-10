ETV Bharat / state

जयपुर नगर निगम फिर एक: ग्रेटर-हेरिटेज का अध्याय खत्म, संभागीय आयुक्त ने संभाली कमान

पहले ही दिन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी रही.

Jaipur Municipal Corporation
नगर निगम भवन से 'हेरिटेज' शब्द हटाया दिया गया (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 10, 2025 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी में नगरीय निकायों के पुनर्गठन का नया अध्याय सोमवार से शुरू हुआ. जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज नगर निगमों का पांच साल का कार्यकाल समाप्त होते ही दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया. अब नया जयपुर नगर निगम अस्तित्व में आ गया. राज्य सरकार पहले ही जयपुर संभागीय आयुक्त पूनम को निगम प्रशासक नियुक्त कर चुकी है. पहले ही दिन निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी रही.

हेरिटेज और ग्रेटर नगर निगम के बोर्ड के कार्यकाल खत्म होने के बाद हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय से 'हेरिटेज' शब्द हटा दिया गया और नया बोर्ड जयपुर नगर निगम लगा दिया गया. इस तरह पांच वर्ष पुराना हेरिटेज निगम इतिहास बन गया. संभागीय आयुक्त पूनम ने प्रशासक का चार्ज संभाला. इस दौरान उन्होंने कहा कि जयपुर एक बड़ा और अपेक्षाओं से भरा शहर है. ये पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, इसलिए लोगों की उम्मीदें यहां स्वाभाविक रूप से अधिक रहती हैं. प्रयास रहेगा कि राज्य सरकार के निर्देशों, नागरिकों के फीडबैक और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से नगर निगम के कामकाज को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए. साफ-सफाई और शहरी सेवाओं को बेहतर रखना प्राथमिकता रहेगी. उन्होंने कहा कि ये एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था है. वर्ष 2026 में नए बोर्ड और नए महापौर का चुनाव हो जाएगा.

संभागीय आयुक्त और जयपुर नगर निगम प्रशासक पूनम (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: अब जयपुर में होगा एक ही नगर निगम, 150 वार्ड होंगे, सरकार ने वार्डों के पुनर्गठन को दी मंजूरी

जोन यथावत रहेंगे: स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने बताया कि जोन फिलहाल यथावत रहेंगे और उनके माध्यम से कामकाज जारी रहेगा. राज्य सरकार को नए सेटअप का प्रस्ताव भेजा जा चुका है. स्वीकृति मिलते ही आगे का ढांचा तय किया जाएगा. जयपुर नगर निगम का कार्यभार एक ही आयुक्त संभालेंगे. ऐसे में राज्य सरकार जल्द एक ही आयुक्त का नाम सार्वजनिक करेगी.

आनलाइन सेवाएं हो सकती है ठप: नगर निगम के नाम बदलने के साथ ही तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर कई कामों के प्रभावित होने की आशंका बनी. जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्रों पर नया निगम नाम अपडेट करना है, जिससे इन कार्यों में विलंब हो सकता है. दोनों निगमों के आयुक्तों ने आईटी सेवाएं संभाल रही कंपनी को नया नाम 'जयपुर नगर निगम' अपडेट करने के निर्देश दिए हैं. दोनों निगमों की वेबसाइटों के एकीकरण का कार्य भी सोमवार से शुरू हुआ, जिससे अगले तीन-चार दिन तक ऑनलाइन सेवाएं ठप रह सकती हैं.

TAGGED:

DIVISIONAL COMMISSIONER
JAIPUR NAGAR NIGAM HERITAGE
JAIPUR NAGAR NIGAM GREATER
JAIPUR MUNICIPAL CORPORATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पेट के कैंसर की पहली स्टेज में शरीर देने लगता है ये गंभीर संकेत, जानें समय पर पता लगाना क्यों है जरूरी

बॉलीवुड की वो अकेली एक्ट्रेस जिसने शाहरुख खान संग दी सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर, नहीं हुई आज तक एक भी फ्लॉप

तमिलनाडु से केरल, कर्नाटक और पांडिचेरी के लिए Omni बसें नहीं चलेंगी, ये है वजह

लॉन्च से पहले ही Oppo Find X9 और Find X9 Pro की कीमत का खुलासा, जानें क्या होंगे फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.