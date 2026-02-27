ETV Bharat / state

पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करने के लिए मांगी रिश्वत, 3.80 लाख रुपए लेते भू-अभिलेख निरीक्षक गिरफ्तार

सत्यापन की कार्रवाई के दौरान आरोपी ने परिवादी से लिए 20 हजार रुपए.

ACB Action
एसीबी की गिरफ्त में आरोपी (Source : ACB)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 27, 2026 at 5:19 PM IST

जयपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शुक्रवार को राजधानी जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक भू-अभिलेख निरीक्षक को 3.80 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. उसने पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करवाने के लिए परिवादी से रिश्वत ली. एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर-द्वितीय ईकाई द्वारा यह कार्रवाई की गई. आरोपी अनिल कुमार अभी भू-अभिलेख निरीक्षक, वृत्त जयपुर (पश्चिम) के पद पर कार्यरत है. उसे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

परिवादी ने दी एसीबी को शिकायत : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी जयपुर नगर-द्वितीय को एक शिकायत मिली कि भू-अभिलेख निरीक्षक, वृत्त जयपुर (पश्चिम) अनिल कुमार परिवादी की पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करवाने के बदले 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगकर परिवादी को परेशान कर रहा है. इस शिकायत का डीआईजी आनंद शर्मा के सुपरविजन में एसीबी, जयपुर नगर-द्वितीय की टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया.

एक लाख अपने, तीन लाख एसडीएम के लिए मांगे : सत्यापन के दौरान आरोपी ने परिवादी से 20 हजार रुपए लिए. इस दौरान उसने चार लाख रुपए में सौदा तय किया, जिसमें से एक लाख रुपए खुद के लिए और तीन लाख रुपए जयपुर प्रथम उपखंड अधिकारी के लिए देने की बात कही. एएसपी भूपेंद्र के नेतृत्व में सीआई छोटीलाल ने टीम के साथ शुक्रवार को ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और आरोपी अनिल कुमार को परिवादी से 3.80 लाख रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ जारी, दर्ज होगा मुकदमा : एसीबी की एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन और आईजी एस. परिमला के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ की जा रही है. एसीबी की टीम इस संबंध में अनुसंधान कर रही है. आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे जांच करेगी. उन्होंने आमजन से अपील की है कि भ्रष्टाचार और रिश्वत मांगने पर एसीबी को जानकारी दें.

