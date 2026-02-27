ETV Bharat / state

पुश्तैनी जमीन का बंटवारा करने के लिए मांगी रिश्वत, 3.80 लाख रुपए लेते भू-अभिलेख निरीक्षक गिरफ्तार

एसीबी की गिरफ्त में आरोपी ( Source : ACB )