बूंदी के कुंभा स्टेडियम में 30 जनवरी से सजेगा संभाग स्तरीय आरोग्य मेला, 200 आयुष विशेषज्ञ देंगे उपचार
आरोग्य मेले के दौरान प्रतिदिन सायंकाल योग आधारित सांस्कृतिक संध्या, लोकगायन एवं स्वास्थ्य काव्यगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा.
Published : January 25, 2026 at 6:09 PM IST
बूंदी: आमजन को आयुष पद्धतियों के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली से जोड़ने और समग्र स्वास्थ्य सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बूंदी के कुंभा स्टेडियम में आगामी 30 जनवरी से चार दिवसीय 'संभाग स्तरीय आरोग्य मेले' का आयोजन किया जाएगा. आरोग्य मेले में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी की समृद्ध परंपराओं से जुड़े 200 से अधिक विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं देंगे. आयुर्वेद विभाग कोटा संभाग की अतिरिक्त निदेशक एवं मेले की नोडल अधिकारी डॉ अंजना शर्मा ने बताया कि मेले में 40 से अधिक स्टॉल लगाई जाएंगी. जहां आमजन को निशुल्क परामर्श और उपचार की सुविधा मिलेगी. मेले में पंचकर्म, क्षारसूत्र, अग्निकर्म, जलौका, कपिंग थेरेपी, आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी सहित यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से रोगों का उपचार किया जाएगा.
योग आधारित सांस्कृतिक संध्या रहेगी आकर्षण का केंद्र: डॉ अंजना शर्मा ने बताया कि सौंदर्य और त्वचा रोगों के लिए आयुर्वेदिक सौंदर्य क्लीनिक, वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरावस्था चिकित्सा इकाई, बच्चों के लिए स्वर्णप्राशन संस्कार (आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन) तथा महिलाओं के लिए स्त्री रोग एवं प्रसूता देखभाल इकाई विशेष रूप से संचालित होंगी. इसके साथ ही औषधीय पादप प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जड़ी-बूटियों और उनके औषधीय गुणों की जानकारी दी जाएगी. मेले के दौरान 30 जनवरी से 2 फरवरी तक प्रतिदिन सायंकाल योग आधारित सांस्कृतिक संध्या, लोकगायन एवं स्वास्थ्य काव्यगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य के साथ-साथ सांस्कृतिक चेतना को भी बढ़ावा मिलेगा.
नाड़ी परीक्षा से होगी रोगों की पहचान: उन्होंने बताया कि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, कोटा की ओर से मेले में विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां अनुभवी वैद्य नाड़ी परीक्षा, प्रकृति परीक्षण और मर्म चिकित्सा के जरिए रोगों की पहचान करेंगे. नशामुक्ति के लिए भी अलग से परामर्श काउंटर रहेगा, जहां विशेषज्ञ नशे से मुक्ति के उपाय बताएंगे. मेले में केवल इलाज ही नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की कला भी सिखाई जाएगी. राज्य स्तरीय विशेषज्ञों द्वारा 'रसोईघर एक औषधालय', 'इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं', 'तनाव प्रबंधन' और मधुमेह का आयुर्वेदिक उपचार जैसे विषयों पर व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे, जिससे आमजन को दैनिक जीवन में अपनाए जा सकने वाले स्वास्थ्य सूत्र मिल सकें.
समिति की बैठक आयोजित: मेले के सफल आयोजन को लेकर रविवार को उपनिदेशक कार्यालय में आरोग्य मेला क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ अंजना शर्मा ने तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की तथा विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए समितियों का गठन किया. उन्होंने अधिकारियों और चिकित्सकों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. बैठक में आयुर्वेद उपनिदेशक डॉ. मालती पारीक, पीएमओ डॉ सुनील कुशवाह, सहायक निदेशक डॉ भोलेश कुमार जैन, डॉ मनीष माथुर, डॉ नरेन्द्र कुमार, डॉ मृत्युंजय गौतम, डॉ हिमालय आर्य एवं सहायक लेखाधिकारी दीप्ति माहेश्वरी सहित कई अधिकारी और चिकित्सक उपस्थित रहे.