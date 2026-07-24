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कोर्ट की खबरें: जीरो और माइनस अंक वालों का चयन रद्द करने वाले आदेश पर रोक, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट नहीं करे जारी

राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कमचारी भर्ती और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 को लेकर अहम फैसले दिए हैं.

राजस्थान हाईकोर्ट
Rajasthan High Court (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 24, 2026 at 8:37 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 53750 पदों की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में विभिन्न कैटेगरी में माइनस व जीरो अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन रद्द करने वाले एकलपीठ के गत 22 मई के आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है. वहीं संबंधित पक्षकारों से 6 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व संदीप तनेजा की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश राज्य सरकार की अपील पर दिए.

अपील में महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने अदालत में कहा कि भर्ती को लेकर साल 1999 के वैधानिक सेवा नियमों और भर्ती विज्ञापन में कोई न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित नहीं किए गए थे. इसके बावजूद एकलपीठ ने अपने आदेश में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक नया न्यूनतम अर्हता मानक लागू कर दिया. जबकि नियमानुसार एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों को नहीं बदला जा सकता. लिखित परीक्षा दस्तावेज सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को बुलाने की एक छंटनी प्रक्रिया थी. दस्तावेज सत्यापन के लिए कट-ऑफ अंक केवल छंटनी के लिए कम थे, जबकि अंतिम चयन कट-ऑफ काफी ज्यादा थे. इससे यह सुनिश्चित होता है कि केवल योग्य उम्मीदवारों की ही नियुक्ति हुई.

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वहीं वर्गवार आरक्षण श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या से पांच से दस गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया, ताकि बार-बार के दस्तावेज सत्यापन बचा जा सके. इसके अलावा एकलपीठ ने बड़ी संख्या में उन चयनित अभ्यर्थियों को प्रभावित करने के निर्देश दिए हैं, जो मूल याचिका में पक्षकार ही नहीं थे. वहीं एकलपीठ के याचिकाकर्ता ने न तो 31 मई, 2017 के दिशा-निर्देशों की वैधता को चुनौती दी है और न ही नियमों या विज्ञापन में न्यूनतम अर्हता अंकों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाया है. इसलिए एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगाते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब तलब किया है.

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कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक: राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि पर्यवेक्षक भर्ती-2025 में पूछे गए तीन सवालों के विवादित उत्तरों को लेकर मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब मांगा है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश सतीश कुमार मीणा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

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याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए तीन सवालों के उत्तर कुंजी में बताए जवाबों को चुनौती दी गई है. एक सवाल के जवाब को कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में सही माना, वहीं अंतिम उत्तर कुंजी में सवाल के दूसरे विकल्प को सही मान लिया गया.

इसको चुनौती देते हुए कहा गया कि यही सवाल आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता भर्ती-2025 में पूछा था और उसमें आयोग ने इस भर्ती की प्रारंभिक उत्तर कुंजी में सही माने जवाब को ही सही माना था. इसके अलावा मान्यता प्राप्त पुस्तकों में भी यही जवाब सही माना गया है. इसके बावजूद अंतिम उत्तर कुंजी में चयन बोर्ड ने दूसरे जवाब को सही मान लिया. इसी तरह दो अन्य प्रश्नों के गलत जवाबों को भी चयन बोर्ड ने सही मान लिया. ऐसे में भर्ती परिणाम को रद्द कर नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अंतिम मेरिट लिस्ट जारी करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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