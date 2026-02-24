ETV Bharat / state

शिमला नगर निगम महापौर का कार्यकाल बढ़ाने का मामला, आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई

शिमला: नगर निगम के महापौर का कार्यकाल बढ़ाने वाले मामले में आज हिमाचल हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी. इससे पहले मामले में 6 जनवरी 2026 को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर स्टेट के रिप्लाई पर बहस की गई थी. वहीं स्टेट के रिप्लाई पर पेटीशनर की ओर से कुछ आपत्ति जताई गई थी. हालांकि 6 जनवरी तक राज्य इन आपत्तियों का जवाब नहीं दे पाया था. इसके बाद उच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश के चलते सुनवाई 24 फरवरी तक के लिए टल गई थी.

मामले में 6 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से स्टेट के रिप्लाई पर अपनी दलील रखी गई. पेटीशनर की ओर से प्रतिवादी स्टेट के जवाब पर कुछ आपत्तियां भी जताई गई थी, जिस पर राज्य को 6 जनवरी तक जवाब दाखिल करना था. हालांकि तब स्टेट जवाब दाखिल नहीं कर पाया था. ऐसे में अदालत ने राज्य को 50 हज़ार की कंडीशनल कॉस्ट के साथ दो दिनों के भीतर जवाब पुनः दाखिल न करने के लिए कहा गया. अपने लिखित आदेशों में न्यायालय ने कहा कि समय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्य अब तक अपने जवाब के ऑब्जेक्शन को रिफाइंड नहीं कर पाया है. राज्य सरकार दो दिनों के अंदर आपत्तियों पर अपना जवाब पुनः दायर करे, ताकि समय रहते मामले का निपटारा किया जा सके.

अध्यादेश खत्म होने के बाद मेयर पद पर नहीं रह सकते: याचिकाकर्ता

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि MC शिमला के महापौर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर लाए गए अध्यादेश की अवधि खत्म हो गई है. ऐसे में शिमला के मेयर का 5 वर्षों के कार्यकाल वाला कोई कानून मौजूद नहीं है. ऐसे में मेयर अपने पद पर नहीं बने रह सकते और नगर निगम को तय रोस्टर के मुताबिक चुनाव करवाने होंगे.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुधीर ठाकुर ने कहा था 'विधानसभा के पटल पर रखे जाने के बाद 42 दिन के भीतर अध्यादेश कानूनी तौर पर समाप्त हो जाता है. ये अवधि पूरी हो चुकी है और मेयर के कार्यकाल को अढ़ाई वर्षों से अधिक करने वाला कोई कानून मौजूद नहीं है. याचिकाकर्ता ने कहा कि न्यायालय के सामने भी उन्होंने अपनी दलील रखी है और अदालत ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है. पुराने एक्ट के तहत MC शिमला मेयर का कार्यकाल 14 नवंबर 2025 को पूरा हो चुका है. ऐसे में नगर निगम को शहर विकास विभाग को पहले जारी किए गए नोटिस के तहत चुनाव करवाने होंगे.'