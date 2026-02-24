ETV Bharat / state

शिमला नगर निगम महापौर का कार्यकाल बढ़ाने का मामला, आज हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई

शिमला नगर निगम महापौर का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में हाईकोर्ट CJ की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी.

हिमाचल हाईकोर्ट
ETV Bharat Himachal Pradesh Team

February 24, 2026

शिमला: नगर निगम के महापौर का कार्यकाल बढ़ाने वाले मामले में आज हिमाचल हाईकोर्ट में फिर सुनवाई होगी. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ मामले की सुनवाई करेगी. इससे पहले मामले में 6 जनवरी 2026 को सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर स्टेट के रिप्लाई पर बहस की गई थी. वहीं स्टेट के रिप्लाई पर पेटीशनर की ओर से कुछ आपत्ति जताई गई थी. हालांकि 6 जनवरी तक राज्य इन आपत्तियों का जवाब नहीं दे पाया था. इसके बाद उच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश के चलते सुनवाई 24 फरवरी तक के लिए टल गई थी.

मामले में 6 जनवरी को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने सुनवाई की. इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से स्टेट के रिप्लाई पर अपनी दलील रखी गई. पेटीशनर की ओर से प्रतिवादी स्टेट के जवाब पर कुछ आपत्तियां भी जताई गई थी, जिस पर राज्य को 6 जनवरी तक जवाब दाखिल करना था. हालांकि तब स्टेट जवाब दाखिल नहीं कर पाया था. ऐसे में अदालत ने राज्य को 50 हज़ार की कंडीशनल कॉस्ट के साथ दो दिनों के भीतर जवाब पुनः दाखिल न करने के लिए कहा गया. अपने लिखित आदेशों में न्यायालय ने कहा कि समय की तात्कालिकता को देखते हुए राज्य अब तक अपने जवाब के ऑब्जेक्शन को रिफाइंड नहीं कर पाया है. राज्य सरकार दो दिनों के अंदर आपत्तियों पर अपना जवाब पुनः दायर करे, ताकि समय रहते मामले का निपटारा किया जा सके.

अध्यादेश खत्म होने के बाद मेयर पद पर नहीं रह सकते: याचिकाकर्ता

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि MC शिमला के महापौर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर लाए गए अध्यादेश की अवधि खत्म हो गई है. ऐसे में शिमला के मेयर का 5 वर्षों के कार्यकाल वाला कोई कानून मौजूद नहीं है. ऐसे में मेयर अपने पद पर नहीं बने रह सकते और नगर निगम को तय रोस्टर के मुताबिक चुनाव करवाने होंगे.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुधीर ठाकुर ने कहा था 'विधानसभा के पटल पर रखे जाने के बाद 42 दिन के भीतर अध्यादेश कानूनी तौर पर समाप्त हो जाता है. ये अवधि पूरी हो चुकी है और मेयर के कार्यकाल को अढ़ाई वर्षों से अधिक करने वाला कोई कानून मौजूद नहीं है. याचिकाकर्ता ने कहा कि न्यायालय के सामने भी उन्होंने अपनी दलील रखी है और अदालत ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है. पुराने एक्ट के तहत MC शिमला मेयर का कार्यकाल 14 नवंबर 2025 को पूरा हो चुका है. ऐसे में नगर निगम को शहर विकास विभाग को पहले जारी किए गए नोटिस के तहत चुनाव करवाने होंगे.'

सरकार ने 5 साल किया था शिमला मेयर का कार्यकाल

गौरतलब है कि बीते साल 25 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश लाकर MC शिमला के मेयर का कार्यकाल बढ़ाया था. इसे अधिवक्ता अंजलि सोनी वर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी थी. बाद में भाजपा पार्षद आशा शर्मा, कमलेश मेहता और सरोज ठाकुर ने भी अदालत से वादी बनाए जाने का आवेदन किया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था. याचिकाकर्ता का आरोप है कि हिमाचल सरकार का अध्यादेश हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 36 के खिलाफ है.

बजट पेश करने पर हुआ था जबरदस्त हंगामा

इसी मामले में बीते 20 फरवरी को जब कांग्रेस शासित शिमला नगर निगम का हाउस सालाना आज बजट के लिए लगा तो जबरदस्त हंगामा देखने को मिला. महापौर सुरेंद्र चौहान शुक्रवार को अपना तीसरा बजट पेश करने के लिए बचत भवन पहुंचे थे. मेयर ने बजट प्रस्तुत करना शुरू ही किया था कि भाजपा पार्षदों ने सदन के अंदर नारेबाजी करते हुए विरोध शुरू कर दिया और बजट का बायकॉट कर दिया. भाजपा पार्षदों का आरोप है कि मेयर का कार्यकाल पूरा हो चुका है और नियमों के अनुसार अब इस पद पर महिला महापौर की नियुक्ति होनी चाहिए थी. राज्य सरकार ने कार्यकाल को पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. लेकिन, कानून को अब तक राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है. इसके अलावा मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है. लिहाज़ा महापौर को बजट पेश करने का अधिकार नहीं है, उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए. इसके अलावा याचिका में कहा गया कि रोस्टर के अनुसार शिमला नगर निगम मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित था, लेकिन सरकार का अध्यादेश इस रोस्टर के विपरीत है. मामले में राज्य सरकार के शहरी विभाग, राज्य निर्वाचन आयोग और शिमला एमसी के मौजूदा मेयर सुरेंद्र चौहान को पार्टी बनाया गया है.

