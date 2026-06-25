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कानपुर: जाजमऊ गंगा पुल की मरम्मत को लेकर लखनऊ-कानपुर रूट पर डायवर्जन: देखें पूरी गाइडलाइन

जाजमऊ गंगा पुल की मरम्मत का काम शुरू होने से 26, 27 और 28 जून को वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा.

मुहर्रम को लेकर कानपुर-लखनऊ रूट पर डायवर्जन
मुहर्रम को लेकर कानपुर-लखनऊ रूट पर डायवर्जन (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 2:43 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 3:05 PM IST

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कानपुर: लखनऊ-कानपुर को जोड़ने वाले जाजमऊ गंगा पुल की मजबूती को बढ़ाने के लिए 26 जून शुक्रवार से मरम्मत का काम होना है. तीन दिनों तक चलने वाले इस काम को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं. साथ ही शुक्रवार को शहर में निकलने वाले मुहर्रम के जुलूस को देखते हुए भी ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रमुख रास्तों का डायवर्जन किया है, जो सुबह से ही प्रभावी हो जाएगा.

जाजमऊ गंगा पुल पर मरम्मत का काम मुख्य रूप से रात के समय किया जाएगा, ताकि यातायात पर ज्यादा असर न पड़े. 26, 27 और 28 जून की रात 10:00 बजे से लेकर अगली सुबह 08:00 बजे तक भारी और कमर्शिल वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी.

जाजमऊ गंगा पुल बेहद व्यस्त रूट है, जहां से प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है, भारी वाहनों के लगातार दबाव के कारण ही पुल की अप्रोच रोड खराब हुई है, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है.

इस तीन दिवसीय अभियान के दौरान आम जनता और छोटे वाहनों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी. कार, बाइक और अन्य हल्के वाहनों को पूरी तरह नहीं रोका जाएगा. ये वाहन नए गंगा पुल पर बनाई गई सिंगल लेन के जरिए आ-जा सकेंगे.

यातायात पुलिस ने अपील की है कि डायवर्जन के दौरान यदि सड़क पर कोई एंबुलेंस दिखाई दे, तो उसे तुरंत रास्ता दें, ताकि मरीजों को कोई असुविधा न हो.

भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन गाइडलाइन:

(1) इटावा और आगरा से लखनऊ जाने वाले वाहनों को रामादेवी से प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (NH-19) पर भेजा जाएगा. वहां से सुमेरपुर मोड़ और फतेहपुर मार्ग होते हुए वाहन उन्नाव-लालगंज हाईवे के रास्ते लखनऊ जा सकेंगे.

(2) महोबा और हमीरपुर से लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों को घाटमपुर, जहानाबाद, बकेवर और NH-19 से होते हुए बक्सर मोड़ से निकाला जाएगा. कुछ वाहनों को अनूपुर मोड़, बरीपाल स्टेशन मार्ग और जहानाबाद-बकेवर मार्ग की तरफ भी डाइवर्ट किया जाएगा.

(3) कन्नौज से लखनऊ जाने वाले वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर स्थित रामेश्वर धाम मंदिर कट से हरदोई-उन्नाव मार्ग की ओर मुड़ेंगे. वही बिल्हौर व चौबेपुर के वाहन चौबेपुर-बिठूर मार्ग से होते हुए उन्नाव-हरदोई रोड के रास्ते लखनऊ जाएंगे.

(4) कानपुर से लखनऊ की ओर जाने वाले गीड़ियों को गंगा बैराज, मझावन, कटरिया और शुक्लागंज मार्ग का उपयोग करना होगा. NHAI के परियोजना निदेशक पंकज यादव के मुताबिक, पुल की मजबूती के लिए यह काम बेहद जरूरी है. असुविधा से बचने के लिए यात्रियों से तय रूट का पालन करने की अपील की गई है.

इसके अलावा, मुहर्रम को देखते हुए शुक्रवार को कानपुर शहर के कई मार्गों से वाहनों की आवागमन बंद रहेगी. ट्रैफिक पुलिस ने शहर में निकलने वाले पारंपरिक जुलूसों को देखते हुए रूट डायवर्जन लागू किया है. यह डायवर्जन शुक्रवार सुबह नौ बजे से कार्यक्रमों की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा. सुरक्षा और व्यवस्था के लिए भारी संख्या में पुलिस और ट्रैफिक स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है. इन रूटों पर रहेगा पूरी तरह प्रतिबंध.

वैकल्पिक मार्ग देखें.

(1) नीलम मेमोरियल से रामलला मंदिर रावतपुर की ओर वाहन से नहीं जा सकेंगे. चालकों को मसवानपुर और सिलिंडर चौराहा होकर जाना होगा.

(2) एकता चौराहा से रामलला मंदिर मार्ग पर वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. वैकल्पिक मार्ग के रूप में नमक फैक्टरी चौराहा का उपयोग करना होगा.

(3) डबल पुलिया से मसवानपुर चौराहा की ओर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा. वाहन चालक छपेड़ा पुलिया और नौ नंबर क्रॉसिंग से होकर जा सकेंगे.

(4) मसवानपुर चौराहा से डबल पुलिया की तरफ वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. इन्हें दलहन क्रॉसिंग से होकर निकाला जाएगा.

कर्बला और बैराज क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था:

(1) उन्नाव की ओर से आने वाले वाहन गंगा बैराज से कर्बला की तरफ नहीं जा सकेंगे. उन्हें बनियापुरवा मोड़ और एनआरआई सिटी के रास्ते भेजा जाएगा.

(2) सिग्नेचर ग्रीन सिटी बस अड्डा की ओर से आने वाले वाहन कर्बला की ओर नहीं जा सकेंगे, उन्हें डीपीएस स्कूल और एनआरआई सिटी होकर जाना होगा.

(3) रेवड़ी वीआईपी रोड से आने वाले वाहन रानीघाट तिराहा से कंपनी बाग की ओर नहीं जा सकेंगे, उन्हें राजीव पेट्रोल पंप मार्ग से डायवर्ट किया जाएगा.

(4) रावतपुर तिराहा से कंपनी बाग कर्बला होते हुए उन्नाव जाने वाले वाहनों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा. इन वाहनों को जीटी रोड और जाजमऊ गंगापुल के रास्ते भेजा जाएगा.

ये भी पढ़ें: मोहर्रम जुलूस आज: लखनऊ में ट्रैफिक डायवर्जन, इन 15 रास्तों पर रहेगा असर, जानिए

Last Updated : June 25, 2026 at 3:05 PM IST

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