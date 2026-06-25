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कानपुर: जाजमऊ गंगा पुल की मरम्मत को लेकर लखनऊ-कानपुर रूट पर डायवर्जन: देखें पूरी गाइडलाइन

कानपुर: लखनऊ-कानपुर को जोड़ने वाले जाजमऊ गंगा पुल की मजबूती को बढ़ाने के लिए 26 जून शुक्रवार से मरम्मत का काम होना है. तीन दिनों तक चलने वाले इस काम को देखते हुए प्रशासन ने यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं. साथ ही शुक्रवार को शहर में निकलने वाले मुहर्रम के जुलूस को देखते हुए भी ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रमुख रास्तों का डायवर्जन किया है, जो सुबह से ही प्रभावी हो जाएगा.



जाजमऊ गंगा पुल पर मरम्मत का काम मुख्य रूप से रात के समय किया जाएगा, ताकि यातायात पर ज्यादा असर न पड़े. 26, 27 और 28 जून की रात 10:00 बजे से लेकर अगली सुबह 08:00 बजे तक भारी और कमर्शिल वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी.

जाजमऊ गंगा पुल बेहद व्यस्त रूट है, जहां से प्रतिदिन 2 लाख से ज्यादा छोटे-बड़े वाहनों का आवागमन होता है, भारी वाहनों के लगातार दबाव के कारण ही पुल की अप्रोच रोड खराब हुई है, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है.

इस तीन दिवसीय अभियान के दौरान आम जनता और छोटे वाहनों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी. कार, बाइक और अन्य हल्के वाहनों को पूरी तरह नहीं रोका जाएगा. ये वाहन नए गंगा पुल पर बनाई गई सिंगल लेन के जरिए आ-जा सकेंगे.

यातायात पुलिस ने अपील की है कि डायवर्जन के दौरान यदि सड़क पर कोई एंबुलेंस दिखाई दे, तो उसे तुरंत रास्ता दें, ताकि मरीजों को कोई असुविधा न हो.



भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन गाइडलाइन:



(1) इटावा और आगरा से लखनऊ जाने वाले वाहनों को रामादेवी से प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (NH-19) पर भेजा जाएगा. वहां से सुमेरपुर मोड़ और फतेहपुर मार्ग होते हुए वाहन उन्नाव-लालगंज हाईवे के रास्ते लखनऊ जा सकेंगे.



(2) महोबा और हमीरपुर से लखनऊ जाने वाले भारी वाहनों को घाटमपुर, जहानाबाद, बकेवर और NH-19 से होते हुए बक्सर मोड़ से निकाला जाएगा. कुछ वाहनों को अनूपुर मोड़, बरीपाल स्टेशन मार्ग और जहानाबाद-बकेवर मार्ग की तरफ भी डाइवर्ट किया जाएगा.



(3) कन्नौज से लखनऊ जाने वाले वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर स्थित रामेश्वर धाम मंदिर कट से हरदोई-उन्नाव मार्ग की ओर मुड़ेंगे. वही बिल्हौर व चौबेपुर के वाहन चौबेपुर-बिठूर मार्ग से होते हुए उन्नाव-हरदोई रोड के रास्ते लखनऊ जाएंगे.



(4) कानपुर से लखनऊ की ओर जाने वाले गीड़ियों को गंगा बैराज, मझावन, कटरिया और शुक्लागंज मार्ग का उपयोग करना होगा. NHAI के परियोजना निदेशक पंकज यादव के मुताबिक, पुल की मजबूती के लिए यह काम बेहद जरूरी है. असुविधा से बचने के लिए यात्रियों से तय रूट का पालन करने की अपील की गई है.

