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धनबाद में पुल निर्माण पर उठे सवाल, पहली बारिश में बह गया डायवर्सन, मानसून से पहले ग्रामीणों की बढ़ी चिंता

धनबाद: गोविंदपुर प्रखंड स्थित रतनपुर राधानगर जोड़िया पर निर्माणाधीन पुल के पास बनाया गया अस्थायी डायवर्सन पहली ही बारिश में बह गया, जिससे मरीचो पंचायत के करीब 20 गांवों का संपर्क कई दिनों तक प्रभावित रहा. हालांकि विभाग ने डायवर्सन को दोबारा तैयार कर दिया है, लेकिन ग्रामीण इसकी गुणवत्ता और मजबूती को लेकर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि बरसात के मौसम में एक बार फिर यह डायवर्सन बह सकता है, जिससे हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क और पुल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार योजनाओं को धरातल पर उतार रही है. लेकिन कई बार निर्माण कार्यों के दौरान बनाए गए अस्थायी इंतजाम ही लोगों की परेशानी का कारण बन जाते हैं. ऐसा ही मामला गोविंदपुर प्रखंड के रतनपुर राधानगर जोड़िया का है, जहां पुल निर्माण कार्य जारी है. निर्माण स्थल के बगल में लोगों की आवाजाही के लिए बनाया गया डायवर्सन पहली ही बारिश में टूटकर बह गया.

धनबाद में पुल निर्माण पर उठे सवाल (ETV Bharat)

लगभग 20 गांवों का संपर्क प्रभावित

डायवर्सन के क्षतिग्रस्त होने से मरीचो पंचायत के लगभग 20 गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया. ग्रामीणों को चार से पांच दिनों तक आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. स्कूल, बाजार, अस्पताल और अन्य जरूरी कामों के लिए लोगों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ा. बाद में विभाग की ओर से डायवर्सन की मरम्मत कर उसे फिर से चालू किया गया.

डायवर्सन को लेकर ग्रामीण संतुष्ट नहीं

हालांकि दोबारा बनाए गए डायवर्सन को लेकर भी ग्रामीण संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि इस बार भी पर्याप्त मजबूती नहीं दी गई है. ग्रामीणों के मुताबिक डायवर्सन में केवल तीन सीमेंट पाइप लगाए गए हैं, जबकि बरसात के दौरान इस जोड़िया में पानी का स्तर पांच से सात फीट तक पहुंच जाता है. ऐसे में तेज बारिश होने पर यह डायवर्सन फिर से बह सकता है.