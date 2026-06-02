धनबाद में पुल निर्माण पर उठे सवाल, पहली बारिश में बह गया डायवर्सन, मानसून से पहले ग्रामीणों की बढ़ी चिंता
धनबाद में बारिश के बाद सड़क पर बना डायवर्सन बह गया. मानसून के पहले ही डायवर्सन बहने पर लोगों ने चिंता जताई है.
Published : June 2, 2026 at 9:13 PM IST
धनबाद: गोविंदपुर प्रखंड स्थित रतनपुर राधानगर जोड़िया पर निर्माणाधीन पुल के पास बनाया गया अस्थायी डायवर्सन पहली ही बारिश में बह गया, जिससे मरीचो पंचायत के करीब 20 गांवों का संपर्क कई दिनों तक प्रभावित रहा. हालांकि विभाग ने डायवर्सन को दोबारा तैयार कर दिया है, लेकिन ग्रामीण इसकी गुणवत्ता और मजबूती को लेकर सवाल उठा रहे हैं. उनका कहना है कि बरसात के मौसम में एक बार फिर यह डायवर्सन बह सकता है, जिससे हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा.
ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क और पुल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार लगातार योजनाओं को धरातल पर उतार रही है. लेकिन कई बार निर्माण कार्यों के दौरान बनाए गए अस्थायी इंतजाम ही लोगों की परेशानी का कारण बन जाते हैं. ऐसा ही मामला गोविंदपुर प्रखंड के रतनपुर राधानगर जोड़िया का है, जहां पुल निर्माण कार्य जारी है. निर्माण स्थल के बगल में लोगों की आवाजाही के लिए बनाया गया डायवर्सन पहली ही बारिश में टूटकर बह गया.
लगभग 20 गांवों का संपर्क प्रभावित
डायवर्सन के क्षतिग्रस्त होने से मरीचो पंचायत के लगभग 20 गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया. ग्रामीणों को चार से पांच दिनों तक आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. स्कूल, बाजार, अस्पताल और अन्य जरूरी कामों के लिए लोगों को लंबा रास्ता अपनाना पड़ा. बाद में विभाग की ओर से डायवर्सन की मरम्मत कर उसे फिर से चालू किया गया.
डायवर्सन को लेकर ग्रामीण संतुष्ट नहीं
हालांकि दोबारा बनाए गए डायवर्सन को लेकर भी ग्रामीण संतुष्ट नहीं हैं. उनका कहना है कि इस बार भी पर्याप्त मजबूती नहीं दी गई है. ग्रामीणों के मुताबिक डायवर्सन में केवल तीन सीमेंट पाइप लगाए गए हैं, जबकि बरसात के दौरान इस जोड़िया में पानी का स्तर पांच से सात फीट तक पहुंच जाता है. ऐसे में तेज बारिश होने पर यह डायवर्सन फिर से बह सकता है.
ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र को जीटी रोड से जोड़ने वाला यह प्रमुख मार्ग है. वैकल्पिक रास्ता तो मौजूद है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए करीब पांच किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है. ऐसे में यदि मानसून के दौरान फिर से डायवर्सन क्षतिग्रस्त हुआ तो लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी. ग्रामीणों ने विभाग से ऊंचाई और मजबूती के साथ स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है.
अधिकारियों का दावा जल्द बनेगा हाईलेवल ब्रिज
इधर ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल का कहना है कि डायवर्सन केवल अस्थायी व्यवस्था है. विभाग के अनुसार अधिक पानी आने पर इसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर तत्काल मरम्मत कर आवागमन बहाल कराया जाता है. अधिकारियों का दावा है कि यहां हाईलेवल ब्रिज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसके पूरा होने के बाद क्षेत्र के लोगों को स्थायी राहत मिलेगी.
फिलहाल ग्रामीणों की चिंता आगामी मानसून को लेकर है. लोगों का कहना है कि जब तक पुल निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक मजबूत और सुरक्षित डायवर्सन की व्यवस्था जरूरी है, ताकि बारिश के दिनों में 20 गांवों की आबादी को बार-बार परेशानी का सामना न करना पड़े.
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